Yükleme yolu, yüklendikten sonra çoğu uygulama dosyasının saklanacağı konumu ifade eder. Bazı kullanıcı dosyaları veya paylaşılan dosyalar bu tür dosyalara ilişkin Windows standartlarına göre diğer klasörlerde depolanabilir. Varsayılan konum C:\Program Files\Autodesk veya sizin işletim sisteminizde buna karşılık gelen konumdur.

Varsayılan yolu değiştirmek için Yükleme Yolu alanına yeni bir klasör konumu girin. Bu alan gereklidir ve alana geçerli bir Windows klasör yolu girilmelidir.