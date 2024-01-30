Autodesk Account hesabıyla dağıtım paketlerini yapılandırırken paketin yapısını değiştirmek veya paketi varsayılan yol dışında bir konuma yüklemek için gelişmiş seçenekleri kullanabilirsiniz.
Autodesk Account hesabıyla dağıtım paketlerini yapılandırırken paketin yapısını değiştirmek veya paketi varsayılan yol dışında bir konuma yüklemek için gelişmiş seçenekleri kullanabilirsiniz.
Yükleme yolu, yüklendikten sonra çoğu uygulama dosyasının saklanacağı konumu ifade eder. Bazı kullanıcı dosyaları veya paylaşılan dosyalar bu tür dosyalara ilişkin Windows standartlarına göre diğer klasörlerde depolanabilir. Varsayılan konum C:\Program Files\Autodesk veya sizin işletim sisteminizde buna karşılık gelen konumdur.
Varsayılan yolu değiştirmek için Yükleme Yolu alanına yeni bir klasör konumu girin. Bu alan gereklidir ve alana geçerli bir Windows klasör yolu girilmelidir.
Bu seçeneği belirlediğinizde Autodesk masaüstü uygulaması yüklenir. Autodesk masaüstü uygulaması, Microsoft Windows tabanlı Autodesk ürünleriyle (2017 ve sonrası) birlikte yüklenen bir masaüstü bileşenidir. Bu bileşen, abonelere ürün güncellemeleri, yeni sürümler ve güvenlik yamalarını sağlar.
Dağıtım paketleri için bu seçenek varsayılan olarak işaretlenmemiştir durumdadır. Yükleme paketlerinde ise bu seçenek yoktur; Autodesk masaüstü uygulaması otomatik olarak yüklenir.
Bu seçeneğin belirlenmesi yükleyicideki yinelenen dosyaları ortadan kaldırarak çoklu ürün dağıtımlarının veya yüklemelerin boyutunu küçültebilir.
Yalnızca bir cihazda kullanılan yükleme paketlerinde bu seçenek varsayılan olarak seçilidir. Öte yandan, SCCM gibi üçüncü taraf araçlar ile ilişkili yaşanabilecek olası sorunlar nedeniyle dağıtım paketlerinde bu seçenek varsayılan olarak işaretlenmemiş durumdadır. Daha fazla bilgi için Özel Yükleme ve Dağıtımlarda Sembolik Bağlantıları Kullanma (İngilizce) başlıklı makaleyi inceleyin.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
Ne düzeyde desteğiniz var?
Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.