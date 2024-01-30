Dağıtıma hazırlanın Dağıtım için en iyi uygulamalar Dağıtıma hazırlık Autodesk Account hesabıyla dağıtımlar oluşturun Autodesk Account hesabından dağıtımlar | Yöneticiler | Autodesk Destek Autodesk Account hesabından bir dağıtımın değiştirilmesi | Yöneticiler | Autodesk Destek Kaydedilen paketleri yönetme | Yöneticiler | Autodesk Destek Gelişmiş dağıtım yapılandırması | Yöneticiler | Autodesk Destek AutoCAD for Mac dağıtım kılavuzu | Yöneticiler | Autodesk Destek Klasik yükleyiciyle dağıtım oluşturma Klasik yükleyiciyle dağıtma | Yöneticiler | Autodesk Destek Klasik yükleyici: Dağıtımı değiştirme | Yöneticiler | Autodesk Destek Toplu iş dosyası şablonları | Yöneticiler | Autodesk Destek Ağ Lisansı dağıtımları oluşturma Lisans modelleri, sunucular ve gereksinimler | Yöneticiler | Autodesk Destek Ağ lisansını yükleme | Yöneticiler | Autodesk Destek Lisans dosyası oluşturma | Yöneticiler | Autodesk Destek Lisans sunucusu kurulumu ve doğrulaması | Yöneticiler | Autodesk Destek Autodesk lisanslarını yönetme | Yöneticiler | Autodesk Destek Autodesk lisanslarını birleştirme | Yöneticiler | Autodesk Destek Autodesk lisanslarını ödünç alma | Yöneticiler | Autodesk Destek Seçenekler dosyasını yapılandırma | Yöneticiler | Autodesk Destek Autodesk lisans kontrollerini durdurma ve yeniden başlatma | Yöneticiler | Autodesk Destek Ağ Lisans Yöneticisi gereksinimleri | Yöneticiler | Autodesk Destek Anahtar, kod veya ardışık dizi bulma Ürün anahtarını arama | Yöneticiler | Autodesk Destek Özellik kodu arama | Yöneticiler | Autodesk Destek Lisans ayrıntılarını görüntülemek için lisans dosyası ayrıştırıcısı | Yöneticiler | Autodesk Destek Ürün ardışık dizileri | Yöneticiler | Autodesk Destek