Ağ Lisans Yöneticisini kaldırmak da dahil olmak üzere bir lisans sunucusunda sistem bakımını gerçekleştirmek için öncelikle lisans sunucusunu durdurun. Bakım işlemini tamamladıktan sonra lisans sunucusunu yeniden başlatın.
Ağ Lisans Yöneticisini kaldırmak da dahil olmak üzere bir lisans sunucusunda sistem bakımını gerçekleştirmek için öncelikle lisans sunucusunu durdurun. Bakım işlemini tamamladıktan sonra lisans sunucusunu yeniden başlatın.
LMTOOLS aracındaki Başlat/Durdur/Yeniden Oku sekmesinde Sunucuyu Başlat seçeneğine tıklayın.
Terminal’e aşağıdakileri girin:
./lmutil lmdown -q -force
Terminal’de lisans dosyanızın adını acad.lic olarak ve günlük dosyanızın adını debug.log olarak değiştirip aşağıdakileri yazın:
./lmgrd -c acad.lic -l debug.log
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
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