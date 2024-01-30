Yöneticiler için yükleme

Ağ lisans sunucusunu durdurma ve yeniden başlatma

Ağ Lisans Yöneticisini kaldırmak da dahil olmak üzere bir lisans sunucusunda sistem bakımını gerçekleştirmek için öncelikle lisans sunucusunu durdurun. Bakım işlemini tamamladıktan sonra lisans sunucusunu yeniden başlatın.

Windows lisans sunucusundan

Sunucuyu durdurma

  1. Başlat menüsünden LMTOOLS aracını arayın.
  2. LMTOOLS aracında Sistem Ayarları sekmesine tıklayın.
  3. Hizmet Kullanımını Yapılandır seçeneğini belirleyin.
  4. Manuel olarak durdurmak istediğiniz lisans sunucusu için hizmet adını seçin.
  5. Başlat/Durdur/Yeniden Oku sekmesine tıklayın.
  6. Sunucuyu durdurun. 
    Bunun için en iyi uygulamalardan biri Sunucuyu Durdur seçeneğine tıklamadan önce Sunucuyu Durdurmaya Zorla seçeneğini seçmektir. Ardından sunucuyu yeniden başlatmadan önce beş saniye kadar bekleyin.

Sunucuyu yeniden başlatma

LMTOOLS aracındaki Başlat/Durdur/Yeniden Oku sekmesinde Sunucuyu Başlat seçeneğine tıklayın.

macOS veya Linux lisans sunucusundan

Sunucuyu durdurma

Terminal’e aşağıdakileri girin:

./lmutil lmdown -q -force

Sunucuyu yeniden başlatma

Terminal’de lisans dosyanızın adını acad.lic olarak ve günlük dosyanızın adını debug.log olarak değiştirip aşağıdakileri yazın:

 

./lmgrd -c acad.lic -l debug.log

Ayrıca bkz.

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