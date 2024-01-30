AutoCAD for Mac ve AutoCAD LT for Mac’in 2021 ve sonraki sürümlerinin özel dağıtımlarını oluşturabilirsiniz. (Bu ürünlerin 2020 ve önceki sürümleri için dağıtım desteği sağlanmamaktadır.) AutoCAD'i yüklemek ve etkinleştirmek, güncellemeleri ve düzeltmeleri yüklemek ve standart yapılandırma dosyalarını dağıtmak için aşağıdaki adımları ve örnekleri izleyin.