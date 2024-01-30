// İlk olarak, yüklü bir AutoCAD'de standart yapılandırmaları ayarlayın. Ardından
yapılandırmaları şu komut dosyasıyla dışa aktarın:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator
-e -d ~/Documents/config.tar
//config.tar dosyalarını istemci makinelere kopyalayın. Ardından, .dwt şablonlarını, grafik çizim stillerini
shx yazı tiplerini ve hkcu.plist’i config.tar dosyalarından istemci makinelerde AutoCAD’e aktarın:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator
-i template plot shx profile -s ~/Downloads/config.tar
Daha fazla kullanım şekli için AdskLicensingInstHelper yardımına bakın:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -h