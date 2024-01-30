Lisans sunucu modelini seçme, ağ sunucusunu seçme ve Autodesk Network License Manager (NLM) için sistem gereksinimlerini kontrol etme.
Lisans sunucu modelini seçme, ağ sunucusunu seçme ve Autodesk Network License Manager (NLM) için sistem gereksinimlerini kontrol etme.
Aşağıda belirtilen sunucu modellerinden birini seçin:
Bir lisans sunucu modelini seçtikten sonra lisanslarınızı yöneteceğiniz bir veya daha fazla ağ sunucusunu seçin.
Not: Ağınızda Windows, macOS ve Linux sunucularını dilediğiniz kombinasyonda kullanabilirsiniz.
Donanımınızın ve işletim sisteminizin NLM ile uyumlu olduğundan emin olmak için NLM sistem gereksinimlerini kontrol edin.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
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