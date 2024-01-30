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Ağ lisansınızı planlama

Lisans sunucu modelini seçme, ağ sunucusunu seçme ve Autodesk Network License Manager (NLM) için sistem gereksinimlerini kontrol etme.

Lisans sunucusu modeli seçme

Aşağıda belirtilen sunucu modellerinden birini seçin:

  • Tek sunucu. Tüm ağ lisansları tek bir sunucuya yüklenir.
  • Dağıtılmış sunucu. Ağ lisansları bölünür ve birden çok sunucuya yüklenir.
  • Yedek sunucu. Tüm ağ lisansları bir sunucuyla birlikte iki yedek sunucuya yüklenir.
    Not: Bu yapılandırma ayarı bir ana sunucu ve iki yedek sunucuyu belirtmenizi gerektirir.

Ağ sunucularını seçme

Bir lisans sunucu modelini seçtikten sonra lisanslarınızı yöneteceğiniz bir veya daha fazla ağ sunucusunu seçin.

  • Sunucuların tüm istemci makineleri için erişilebilir ve lisanslar istendiğinde kullanılabilir olduğundan emin olun.
  • Sunucular desteklenen bir işletim sisteminde ve sık sık yeniden başlatılmayan bir ağda çalışmalıdır. Ağın sık sık yeniden başlatılması lisans yönetiminde hataya neden olabilir.
  • Sunucular, NLM’nin kullandığı 2080 ve 27000-27009 bağlantı noktalarıyla iletişim kurabilmelidir. Bu bağlantı noktaları yapılandırılabilir olsa da bunların değiştirilmesi diğer uygulamalarla çakışmalara neden olabilir. Bağlantı noktası numaralarını değiştirmekten kaçının.

Not: Ağınızda Windows, macOS ve Linux sunucularını dilediğiniz kombinasyonda kullanabilirsiniz.

 

Sistem gereksinimlerine bakın

Donanımınızın ve işletim sisteminizin NLM ile uyumlu olduğundan emin olmak için NLM sistem gereksinimlerini kontrol edin.

Ayrıca bkz.

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