Yöneticiler için yükleme

Autodesk Account hesabından dağıtma

2022 ve sonrasında kullanıma sunulan ürünlerin çoğunda dağıtımlar Autodesk Account hesabından oluşturulur (Yalnızca Windows ürünleri için geçerlidir).

 

2022 öncesinde kullanıma sunulan Windows ürünlerinin çoğunda ise dağıtım oluşturmak için klasik yükleyiciyi kullanmanız gerekir. Klasik yükleyici ile dağıtım oluşturma başlıklı makaleyi inceleyin.

 

Not: 2022 öncesinde kullanıma sunulan bazı Windows ürünleri Autodesk Account hesabıyla dağıtım oluşturulmasını destekler. Bu ürünlere örnekler:

  • 3ds Max 2021
  • Maya 2020
  • Maya LT 2020
  • Revit 2021.1
  • VRED 2021

Ürünlerinizi seçme ve özelleştirme

  1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Account hesabında oturum açın.
  2. Sol gezinti bölmesinden Özel Yükleme seçeneğini belirleyin.
  3. Yeni Oluştur seçeneğine tıklayın.
  4. Lisans türünü seçin.
  5. Ürün ekle bölümünde, dağıtım paketine eklemek için bir veya daha fazla ürün seçin. Ürününüz burada listelenmiyorsa Tüm Ürünler ve Hizmetler bölümünden indirdikten sonra yükleyicide Dağıtım Oluştur seçeneğini belirleyerek devam edebilirsiniz.

    Seçtiğiniz ürünleri sağ panelden özelleştirebilirsiniz. Dağıtıma dahil edilecek sürümü seçebilirsiniz. Bu sürüm için gerekli tüm yükleyiciler dağıtıma dahil edilir. Ayrıca isteğe bağlı uygulamalar ekleyebilir veya şablonlar, malzemeler ve çizimler dahil olmak üzere içerikler için bir depolama konumu belirtebilirsiniz.

    Dağıtımdan yüklenen tüm ürün örnekleri için özel ayarlar geçerlidir. Bir dağıtımı oluşturduktan sonra bu ayarları değiştiremezsiniz. Seri numaraları ve ürün anahtarları lisans türünüze göre otomatik olarak görünür. 

    Not: Yapılandırma ayarları ürüne göre değişkenlik gösterir. Daha fazla bilgi için ürünün yükleme talimatlarını inceleyin.

Ayarları girme ve dağıtımı oluşturma

  1. Dağıtım paketinde istediğiniz ürünleri seçtikten sonra, Yükleme Ayarları bölümüne gitmek için İleri seçeneğine tıklayın. (Önceki adıma dönmek için bölüm başlığına tıklayın.)
  2. Bir paket adı girin. Bu ad dosya adlarında görünür ve ağ paylaşımınızda oluşturulduktan sonra dağıtımı tanımlar. Paketin hangi kullanıcılara yönelik olduğunu ve hangi ürünlerin pakete dahil olduğunu belirtin. Geçerli bir Windows dosya adı kullanın.
  3. (İsteğe bağlı) Bir paket açıklaması girin. Bu, bir paketi listede görüntülediğinizde paket içeriğini anlamanıza yardımcı olur.
  4. Yükleme türü için Dağıtım seçeneğini belirleyin. (Bunun yerine Yükle seçeneğini kullanırsanız, cihazınıza yüklemeniz için bir ürün paketi oluşturulur.)
  5. Bir dağıtım görüntü yolu girin. Bu, ağ paylaşımınızda dağıtımın oluşturulduğu konumu ifade eder. UNC (Uniform Naming Convention) yol adı kullanabilirsiniz (önerilen) veya sürücü adı ve yol adını kullanabilirsiniz. Örnek: \\sunucuadı\yol veya  C:\Autodesk\Dağıtımlar. Geçerli bir Windows klasör yolunu kullanın.
  6. Gerekli ise dağıtım günlük dosyasının yolunu girin. Varsayılan yol resimde gösterilmiştir. Dağıtım her yüklendiğinde bu günlüğe tanılama bilgileri yazılır. Geçerli bir Windows klasör yolunu kullanın.
  7. Ağ Lisansı türünü seçerseniz, Lisans Sunucusunu Belirle seçeneğine tıklayarak lisans sunucu bilgilerini ekleyin ve ardından Kaydet seçeneğine tıklayın.
  8. Varsayılan yükleme yolunu değiştirmek gibi diğer paket değişikliklerini yapmak için Gelişmiş Seçenekler’i genişletin.

    Dağıtım paketi seçenekleri

  1. Sağ bölmedeki Dağıtım Özeti kısmından ayarları onaylayın.
  2. Kullanım Şartlarını (İngilizce) kabul etmek için onay kutusunu işaretleyin.

  3. İndir veya Kaydet seçeneğine tıklayın. İndir seçeneği dağıtım oluşturma yürütülebilir dosyasını İndirilenler klasörünüze veya tarayıcı ayarlarınıza bağlı olarak başka bir klasöre indirir. Bu dosya yaklaşık 10 MB boyutundadır ve dağıtım yapılandırmasıyla dağıtımı oluşturan yürütülebilir dosyayı içerir. Kaydet seçeneği paketi daha sonra indirmek üzere kaydetmenizi sağlar.

    Not: Bu aşamada ürün görselleri indirilmez.
  4. İndirme hazır olduğunda dağıtımı oluşturmak için indirilen dosyaya çift tıklayın. Bu işlem tamamlandıktan sonra dağıtım aracını kapatabilir veya dağıtımı dağıtım klasöründe görüntüleyebilirsiniz.

    Dağıtım ilerleme çubuğu oluşturma

Dağıtımı yükleme

Dağıtımı bir iş istasyonuna yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin: 

Toplu iş dosyasını kullanarak manuel yükleme

Ürünü iş istasyonuna yüklemek için toplu iş dosyasını manuel olarak çalıştırabilirsiniz. Ürünü yüklemek için kullanacağınız komut satırı parametreleri dağıtım klasöründeki .bat Yükleme dosyasında yer alır.

Dağıtım klasörünü gösteren görüntü

 

Toplu iş dosyası aynı zamanda Yapılandırma Yöneticisi yükleme komut dosyasını oluşturmak için de iyi bir kaynaktır. Komut dosyası, yapılandırma dosyalarının tam yollarını kullansa da siz göreceli yolları kullanabilirsiniz. Ayrıca dağıtım paketinde yer alan her uygulama yükleyicisi hakkında yükleyici adı ve geliştirme numarası gibi ayrıntılı bilgileri sağlayan Summary.txt  adında bir özet dosyası da bulunur. Tamamen sessiz bir yükleme için, toplu iş dosyasındaki ilk satırı derleme dışı bırakın ve ikinci satırdaki yorumu kaldırın. Bu şekilde kurulum sırasında herhangi bir kullanıcı arayüzü görüntülenmez. (Varsayılan toplu iş dosyası yüklemesinde minimal bir kullanıcı arayüzü görüntülenir)

 

Not: İndirilen önyükleme dosyasını çalıştırmak için yönetici ayrıcalıkları gerekir.

Dağıtımı test etme

Ürünleri iş istasyonlarına dağıtmadan önce dağıtımı tek bir istasyonda test ederek her şeyin düzgün şekilde çalıştığından emin olun.

  1. Tipik bir kullanıcı profilini kullanarak istemci makinesinde yönetici izinlerine sahip olmayan bir kullanıcı ile oturum açın.
  2. Ürünü çalıştırarak aşağıdakileri doğrulayın: 
    • Lisanslama hatası yoktur.
    • İşiniz için kritik öneme sahip ana özellikler beklendiği şekilde çalışmaktadır. 
    • Tüm güncellemeler, özelleştirmeler ve eklentiler doğru şekilde uygulanmıştır. 

Ayrıca bkz.

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