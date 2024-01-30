2022 ve sonrasında kullanıma sunulan ürünlerin çoğunda dağıtımlar Autodesk Account hesabından oluşturulur (Yalnızca Windows ürünleri için geçerlidir).
2022 öncesinde kullanıma sunulan Windows ürünlerinin çoğunda ise dağıtım oluşturmak için klasik yükleyiciyi kullanmanız gerekir. Klasik yükleyici ile dağıtım oluşturma başlıklı makaleyi inceleyin.
Not: 2022 öncesinde kullanıma sunulan bazı Windows ürünleri Autodesk Account hesabıyla dağıtım oluşturulmasını destekler. Bu ürünlere örnekler:
- 3ds Max 2021
- Maya 2020
- Maya LT 2020
- Revit 2021.1
- VRED 2021