İndirme ve yükleme

Yöneticiler için yükleme

Dağıtıma hazırlanın

Sorunsuz bir dağıtıma hazırlanın.

Dağıtım için en iyi uygulamalar
Dağıtıma hazırlık

Autodesk Account hesabıyla dağıtımlar oluşturun

Yazılımınızı Autodesk Account hesabından dağıtın ve yönetin.

Autodesk Account hesabından dağıtma
Autodesk Account hesabından bir dağıtımı değiştirme
Kaydedilen paketleri yönetme
Gelişmiş dağıtım seçenekleri hakkında
AutoCAD for Mac yazılımını dağıtma

Klasik yükleyiciyle dağıtım oluşturma

Dağıtım oluşturmak için eski Autodesk yükleyicisini kullanın.

Klasik yükleyiciyle dağıtma
Klasik yükleyici ile bir dağıtımı değiştirme
Toplu iş dosya şablonlarını kullanma

Ağ Lisansı dağıtımları oluşturma

Dağıtımlarınızı oluşturup yönetmek için Ağ Lisans Yöneticisi'ni kullanın.

Ağ lisansınızı planlama
Ağ lisanslama yazılımını yükleme
Ağ lisans dosyasını edinme ve yükleme
Ağ lisans sunucunuzu yapılandırma ve başlatma
Ağ lisansını görüntüleme ve yönetme
Ağ lisans dosyalarını birleştirme
Ağ lisansını ödünç alma
Seçenekler dosyasını yapılandırma
Ağ lisans sunucusunu durdurma ve yeniden başlatma
Ağ Lisans Yöneticisi sistem gereksinimleri

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.

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Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

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