Sorunsuz bir dağıtıma hazırlanın.
Yazılımınızı Autodesk Account hesabından dağıtın ve yönetin.
Dağıtım oluşturmak için eski Autodesk yükleyicisini kullanın.
Dağıtımlarınızı oluşturup yönetmek için Ağ Lisans Yöneticisi'ni kullanın.
Bazı kurulum senaryolarında gereken anahtar verilerini bulun.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
Ne düzeyde desteğiniz var?
Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.
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