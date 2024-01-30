Yürütülebilir dosya için komut satırı parametreleri her dağıtım için gerekli değildir, ancak gerekli parametreler eksikse yükleme başarısız olur. Toplu iş dosyası, doğru yükleme parametrelerinin olduğu komutları içerir ve yüklemeyi varsayılan olarak temel kullanıcı arayüzü modunda (ilerleme çubuğuyla) çalıştırır.

Not: Toplu iş dosyasında sessiz yükleme ve kaldırma için de ek komutlar yer alır. Bu komutlar derleme dışı bırakılmıştır. Bunları etkinleştirmek için yorum satırlarını kaldırın.

Aşağıdaki referans tablosundaki bazı parametreler okunabilirliği kolaylaştırmak için hem kısaltılmış hem de uzun biçimde verilmiştir.