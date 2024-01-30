Yöneticiler için yükleme

Autodesk Account hesabından bir dağıtımı değiştirme

Autodesk Account hesabıyla oluşturulmuş bir dağıtımı değiştirilebilirsiniz.

 

Not: Klasik yükleyici ile oluşturulmuş dağıtımlar için Klasik yükleyici ile bir dağıtımı değiştirme başlıklı makaleyi inceleyin.

Paketleri değiştirme

Bir paket düzenlenirken paket, değişiklikleri yapmak için yapılandırma düzenleyicisine yüklenir.

  1. Kitaplık görünümünde paketi bulun.
  2. Değiştirmek istediğiniz paketin üzerinde gelin ve Düzenle seçeneğine tıklayın.

İpucu: Değişiklikleri iptal etmek için tarayıcının geri düğmesine veya sayfanın sol üst köşesindeki geri okuna tıklayın.

  • İşinizi daha sonra kullanmak üzere saklamak için Kaydet’e tıklayın.
  • İşinizi kaydedip paket indirme işlemini başlatmak için İndir’e tıklayın.

Görüntü oluşturma aracını çalıştırdığınızda mevcut yönetim görüntüsünü güncellemek istediğinizi onaylamanız gerekir.

Yönetim görüntüsünün konumunu değiştirme

Diğer konumlara veya internete bağlı olmayan ağlara dağıtmak istediğinizde yönetim görüntüsünü taşıyabilirsiniz.

  1. Yönetim görüntüsünde yer alan toplu iş dosyasını yeni dosya yolunu gösterecek şekilde düzenleyin. Yönetim görüntüsünün oluşturulduğu orijinal klasörün adını içeren tek bileşen toplu iş dosyası olduğundan görüntü klasöründeki diğer dosyaları değiştirmenize gerek yoktur.
  2. Autodesk Account hesabında, paketi düzenleyerek dağıtım görüntü yolunu yeni konum ile değiştirin. Bu şekilde ilerde yol bilgilerini güncellemeniz daha kolay olacaktır.

İpucu: Yönetim görüntüsünü birden çok sunucu konumuna dağıtmayı planlıyorsanız veya bir görüntüyü değiştirmeden önce çoğaltmak istiyorsanız göreceli yolları kullanabilirsiniz.

Komut satırı parametreleri

Yürütülebilir dosya için komut satırı parametreleri her dağıtım için gerekli değildir, ancak gerekli parametreler eksikse yükleme başarısız olur. Toplu iş dosyası, doğru yükleme parametrelerinin olduğu komutları içerir ve yüklemeyi varsayılan olarak temel kullanıcı arayüzü modunda (ilerleme çubuğuyla) çalıştırır.

Not: Toplu iş dosyasında sessiz yükleme ve kaldırma için de ek komutlar yer alır. Bu komutlar derleme dışı bırakılmıştır. Bunları etkinleştirmek için yorum satırlarını kaldırın.

Aşağıdaki referans tablosundaki bazı parametreler okunabilirliği kolaylaştırmak için hem kısaltılmış hem de uzun biçimde verilmiştir.

Ad Parametre Açıklama
Yardım -h Mevcut program seçeneklerini ve her birine ilişkin kısa açıklamayı yazdırır.
Manifest -m Bu yükleme için yüklenecek manifestin dosya yolunu belirtir. Varsayılan olarak Installer.exe ile aynı dizinde bulunan Setup.xml belirlenmiştir.
Yükleme Modu -i Yükleyicinin çalıştıracağı işlem türünü belirtir.
  • yükle seçeneği yükleme iş akışını çalıştırır (Varsayılan)
  • kaldırma seçeneği kaldırma iş akışını çalıştırır.
  • dağıtım seçeneği dağıtım iş akışını çalıştırır.
UI Modu --ui_mode Yükleyici arayüzünün modunu belirtir.
  • tam seçeneği yükleyiciyi tüm kullanıcı seçenekleri ile birlikte çalıştırır. (Varsayılan)
  • temel seçeneği yükleyiciyi yalnızca ilerleme çubuğunu ve hata iletilerini gösterecek şekilde çalıştırır.
  • sessiz seçeneğinde hiçbir iletişim kutusu görüntülenmez ve -q veya sessiz parametresiyle aynıdır.
Sessiz -q İş akışında hiçbir iletişim kutusu olmadığını belirtir.
Dil -l
  • en-US (ABD İngilizcesi, varsayılan)
  • cs-CZ (Çekçe)
  • de-DE (Almanca)
  • es-ES (İspanyolca)
  • fr-FR (Fransızca)
  • hu-HU (Macarca)
  • it-IT (İtalyanca)
  • ja-JP (Japonca)
  • ko-KR (Korece)
  • pl-PL (Lehçe)
  • pr-BR (Portekizce - Brezilya)
  • pt-PT ( Portekizce - Portekiz)
  • ru-RU (Rusça)
  • zh-CN (Basitleştirilmiş Çince)
  • zh-TW (Geleneksel Çince)
Çevrimdışı Modu --offline_mode Yükleyicinin yerel medya üzerinden çalıştırıldığını belirtir. Yükleyicileri indirmek için herhangi bir Autodesk çağrısı yapılmaz.
Dağıtım Yapılandırması -o Yazılımınızı kullanıma hazır hale getirmek üzere tasarlanmış ücretsiz yükleme ve yapılandırma desteği. Bu genellikle görüntü klasöründeki deployment.xml dosyasıdır.
Paket Uzantısı --extension_manifest Bu yüklemeye dahil edilecek güncellemeleri, uzantıları, eklentileri, içeriği ve dil paketlerini içeren manifestin dosya yolunu belirtir.

Ayrıca bkz.

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