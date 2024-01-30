Autodesk Account hesabıyla oluşturulmuş bir dağıtımı değiştirilebilirsiniz.
Not: Klasik yükleyici ile oluşturulmuş dağıtımlar için Klasik yükleyici ile bir dağıtımı değiştirme başlıklı makaleyi inceleyin.
Autodesk Account hesabıyla oluşturulmuş bir dağıtımı değiştirilebilirsiniz.
Not: Klasik yükleyici ile oluşturulmuş dağıtımlar için Klasik yükleyici ile bir dağıtımı değiştirme başlıklı makaleyi inceleyin.
Bir paket düzenlenirken paket, değişiklikleri yapmak için yapılandırma düzenleyicisine yüklenir.
İpucu: Değişiklikleri iptal etmek için tarayıcının geri düğmesine veya sayfanın sol üst köşesindeki geri okuna tıklayın.
Görüntü oluşturma aracını çalıştırdığınızda mevcut yönetim görüntüsünü güncellemek istediğinizi onaylamanız gerekir.
Diğer konumlara veya internete bağlı olmayan ağlara dağıtmak istediğinizde yönetim görüntüsünü taşıyabilirsiniz.
İpucu: Yönetim görüntüsünü birden çok sunucu konumuna dağıtmayı planlıyorsanız veya bir görüntüyü değiştirmeden önce çoğaltmak istiyorsanız göreceli yolları kullanabilirsiniz.
Yürütülebilir dosya için komut satırı parametreleri her dağıtım için gerekli değildir, ancak gerekli parametreler eksikse yükleme başarısız olur. Toplu iş dosyası, doğru yükleme parametrelerinin olduğu komutları içerir ve yüklemeyi varsayılan olarak temel kullanıcı arayüzü modunda (ilerleme çubuğuyla) çalıştırır.
Not: Toplu iş dosyasında sessiz yükleme ve kaldırma için de ek komutlar yer alır. Bu komutlar derleme dışı bırakılmıştır. Bunları etkinleştirmek için yorum satırlarını kaldırın.
Aşağıdaki referans tablosundaki bazı parametreler okunabilirliği kolaylaştırmak için hem kısaltılmış hem de uzun biçimde verilmiştir.
|Ad
|Parametre
|Açıklama
|Yardım
|-h
|Mevcut program seçeneklerini ve her birine ilişkin kısa açıklamayı yazdırır.
|Manifest
|-m
|Bu yükleme için yüklenecek manifestin dosya yolunu belirtir. Varsayılan olarak Installer.exe ile aynı dizinde bulunan Setup.xml belirlenmiştir.
|Yükleme Modu
|-i
|Yükleyicinin çalıştıracağı işlem türünü belirtir.
|UI Modu
|--ui_mode
|Yükleyici arayüzünün modunu belirtir.
|Sessiz
|-q
|İş akışında hiçbir iletişim kutusu olmadığını belirtir.
|Dil
|-l
|
|Çevrimdışı Modu
|--offline_mode
|Yükleyicinin yerel medya üzerinden çalıştırıldığını belirtir. Yükleyicileri indirmek için herhangi bir Autodesk çağrısı yapılmaz.
|Dağıtım Yapılandırması
|-o
|Yazılımınızı kullanıma hazır hale getirmek üzere tasarlanmış ücretsiz yükleme ve yapılandırma desteği. Bu genellikle görüntü klasöründeki deployment.xml dosyasıdır.
|Paket Uzantısı
|--extension_manifest
|Bu yüklemeye dahil edilecek güncellemeleri, uzantıları, eklentileri, içeriği ve dil paketlerini içeren manifestin dosya yolunu belirtir.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
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