Lisans dosyası oluşturma

Yöneticiler için yükleme

Ağ lisans dosyasını edinme ve yükleme

Yalnızca aşağıdaki durumlarda ağ sunucunuz için yeni bir lisans dosyası oluşturabilirsiniz:

  • Lisans aboneliği alır veya yenilerseniz. 
  • Bir ağ lisansı ürünü için abonelikler eklerseniz. 
  • Ağ lisans sunucunuza ürün eklersiniz. 
  • Bir ağ lisans ürününün yeni sürümüne lisans eklerseniz.
  • Ağ lisans sunucunuzu değiştirirseniz. 
  • Ağ lisans sunucunuzu yeniden yapılandırırsanız.

Lisans sunucusu bilgisi toplama

Lisans dosyası oluşturmak için şu bilgilere ihtiyacınız vardır:

  • Tek bir sunucu modeli için, sunucu ana bilgisayar adı ve MAC adresi (12 karakterli ana bilgisayar kimliği)
  • Yedek sunucu modeli için, birincil sunucunun ve iki yedek sunucunun sunucu ana bilgisayar adları ve MAC adresleri
  • Dağıtılmış sunucu modeli için:
    • Sunucu sayısı
    • Tüm sunucuların ana bilgisayar adları ve MAC adresleri
    • Her sunucudaki abonelik sayıları

Not: Farklı sunucu modellerinin açıklamaları için Lisansınızı planlama makalesini inceleyin.

Windows'ta LMTOOLS ile ana bilgisayar adını ve MAC adresini bulma

  1. Yerel bilgisayarda Yönetici haklarıyla oturum açmışken, Tüm Programlar > Autodesk > Network License Manager > LMTOOLS Utility'ye tıklatın.
  2. LMTOOLS'da, Sistem Ayarları sekmesini tıklatın.
  3. Bilgisayar/Ana Bilgisayar Adı kutucuğunu bulun. Bu kutucuk ana bilgisayar adını içerir.
  4. Ethernet Adresi kutucuğunu bulun. Buradaki 12 karakterli adres, MAC adresi olarak da adlandırılan ana bilgisayar kimliğidir.

    Not: Sunucunuzda birden fazla Ethernet bağdaştırıcısı varsa, MAC ağ bağdaştırıcısına karşılık gelen bir bağdaştırıcı seçin.
  5. LMTOOLS’u kapatın.

Windows Komut istemcisinden ana bilgisayar adını ve ana bilgisayar kimliğini bulma

  1. Windows Komut istemcisini açın.
  2. ipconfig /all komutunu girin. Karşınıza bir yapılandırma verisi listesi çıkacak.
  3. Windows IP Yapılandırması bölümünden, ana bilgisayar adını kaydedin.
  4. Ethernet Bağdaştırıcısı Yerel Ağ Bağlantısı bölümünden, MAC adresini tire olmadan girin. MAC adresi, 12 karakterli ana bilgisayar kimliğinizdir.

    Not: Sunucunuzda birden fazla ağ bağdaştırıcısı varsa, fiziksel ağ bağdaştırıcısına karşılık gelen bağdaştırıcıyı seçin. Her MAC adresinin üzerindeki Açıklama alanını inceleyin. Birden fazla fiziksel ağ bağdaştırıcınız varsa, hangisini kullandığınız önemli değildir. VPN bağdaştırıcıları, PPP bağdaştırıcıları ve kablosuz veya Bluetooth aygıtları gibi aygıtlar geçerli değildir.
  5. Windows Komut istemcisini kapatın.

macOS veya Linux'ta adı ve ana bilgisayar kimliğini bulma

  1. Bir Terminal penceresi açın.
  2. lmutil’in yüklü olduğu klasöre gidin.
  3. Şunları girerek ana bilgisayar adını alın:
    ./lmutil lmhostid -hostname
  4. Aşağıdakileri girerek ana bilgisayar kimliğini (MAC adresi) alın:
    ./lmutil lmhostid

Autodesk Hesabı'nda lisans dosyası oluşturma

Yeni Autodesk yazılımı lisansları satın aldığınızda, Autodesk size lisans dosyası oluşturmak için kullanacağınız bir seri numarası ve ürün anahtarı gönderebilir. Bu bilgileri Autodesk Account'ta da bulabilirsiniz.

 

Ağ lisansı oluşturmak için yönetici olmanız gerekir. Ayrıca, ağ lisansı gerektiren ürün için çoklu kullanıcı erişimine sahip bir aboneliğinizin olması gerekir. Ürünleriniz karmaysa ve tüm ürünler için lisans dosyası oluşturmak istiyorsanız, bunu her seferinde bir ürün için olarak yapabilirsiniz.

 

Sözleşme Yöneticileri ve Yazılım Koordinatörleri için Not: Kalıcı veya abonelik dışı bir ürün için lisans dosyası oluşturmak için Autodesk Account hesabının Tüm Ürünler ve Hizmetler sayfasındaki Klasik ürün görünümüne gidin. Ürününüzü bulun ve lisans dosyasını oluşturun.

Lisans dosyası oluşturma

  1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Account hesabında oturum açın.
  2. Tüm Ürün ve Hizmetler sekmesinin altında ürününüzü bulun. Görüntülenen ürünlerin sayısını sınırlamak için Arama'yı kullanabilirsiniz.
  3. Ürün kutucuğunda, Ayrıntıları Görüntüle'ye tıklayın ve bir ürün sürümü seçin.
  4. Ürün ayrıntıları sayfasında, Lisans Ayrıntıları'nı tıklatın. Ürününüzün ağ lisans türü yoksa, Ayrıntıları Görüntüle görünmeyecektir.
  5. Lisans Ayrıntıları penceresinde, Ağ Lisans Dosyası Oluştur'u seçin.
  6. Ağ Lisans Dosyası Oluştur sayfasında, bir lisans sunucusu modeli seçin ve Seç'i tıklatın.
  7. Sunucu adını ve Sunucu Kimliğini (MAC adresi) girin.
  8. Ürün Ekle'ye tıklayın. 
  9. Sunucuya Ürün Ekle iletişim kutusunda, bu lisans sunucusuna eklenecek bir veya daha fazla ürün seçin ve Ekle'ye tıklayın.
  10. Lisans Dosyası Oluşturmak İçin Tıklayın

Lisans dosyasını kaydetme

Lisans dosyanızı aldığınızda, Ağ Lisans Yöneticisi'ni kurduğunuz klasöre kaydedin. Herhangi bir dosya adını seçebilirsiniz, ancak .lic uzantısını kullanmalısınız. Aşağıda, farklı işletim sistemleri için lisans dosyası konumları verilmiştir:

  • Windows: C:\Autodesk\Network License Manager\Licenses
  • macOS: /Kullanıcılar//local/flexnetserver
  • Linux: /opt/flexnetserver

Lisans dosyasının doğruluğundan emin olma

Lisans dosyanızı kaydettikten sonra, doğru bilgileri içerdiğinden emin olun. Lisans dosyanız yalnızca lisansı alırken verdiğiniz MAC adresine sahip bir bilgisayarda çalışır.

  1. Lisans dosyasını bir metin düzenleyicisinde açın. Microsoft Word gibi bir sözcük işlem programı kullanmayın. Kullanırsanız, biçimlendirme hataları verebilir veya dosyayı yanlışlıkla değiştirebilirsiniz.
  2. MAC adresinin sunucunuzun adresiyle eşleştiğini doğrulayın. Lisans dosyasının SERVER ile başlayan ilk satırı, ana bilgisayar adınızı ve MAC adresinizi gösterir. Eşleşmezlerse doğru bilgileri içeren yeni bir lisans dosyası isteyin.
  3. Dosya adı uzantısını doğrulayın. .lic olmalı, .txt veya .doc olmamalıdır.

Ayrıca bkz.

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