Lisans dosyası oluşturma

Yeni Autodesk yazılımı lisansları satın aldığınızda, Autodesk size lisans dosyası oluşturmak için kullanacağınız bir seri numarası ve ürün anahtarı gönderebilir. Bu bilgileri Autodesk Account'ta da bulabilirsiniz.

Ağ lisansı oluşturmak için yönetici olmanız gerekir. Ayrıca, ağ lisansı gerektiren ürün için çoklu kullanıcı erişimine sahip bir aboneliğinizin olması gerekir. Ürünleriniz karmaysa ve tüm ürünler için lisans dosyası oluşturmak istiyorsanız, bunu her seferinde bir ürün için olarak yapabilirsiniz.

Sözleşme Yöneticileri ve Yazılım Koordinatörleri için Not: Kalıcı veya abonelik dışı bir ürün için lisans dosyası oluşturmak için Autodesk Account hesabının Tüm Ürünler ve Hizmetler sayfasındaki Klasik ürün görünümüne gidin. Ürününüzü bulun ve lisans dosyasını oluşturun.