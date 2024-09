Klasik yükleyiciyle dağıtma

Bir dağıtım oluştururken yüklediğiniz herhangi bir ürün için varsayılan ayarları kabul edebilir veya ayarları yapılandırarak özel bir dağıtım oluşturabilirsiniz. Ürünün yüklenen her örneği için yapılandırma ayarları geçerlidir. Dağıtım oluşturulduktan sonra bu ayarları ancak dağıtımı değiştirerek düzenleyebilirsiniz.

Not: Her ürün için yapılandırma seçeneklerini hakkında bilgi edinmek için Yardım bölümündeki Ürün Yükleme Eki’ni okuyun. Dağıtımınızdaki her ürün için doğru ayarı belirlemek için bu ekleri inceleyin.