Yöneticiler için yükleme

Klasik yükleyiciyle dağıtma

2022 öncesindeki çoğu ürün sürümünde dağıtımlar oluşturmak için kullanabileceğiniz bir yükleyici (klasik yükleyici) mevcuttur. 2022 ürünleri için Autodesk Account hesabıyla dağıtım oluşturma başlıklı makaleyi inceleyin.

 

Not: 2022 öncesinde kullanıma sunulan bazı Autodesk ürünleri Autodesk Account hesabıyla dağıtım oluşturulmasını destekler. Bu ürünlere örnekler:

  • 3ds Max 2021
  • Maya 2020
  • Maya LT 2020
  • Revit 2021.1
  • VRED 2021

Dağıtım seçeneklerini belirleme

  1. Dağıtım sırasında oluşturulacak yönetim görüntüsünü adlandırma Dağıtımı tanımlayan ve diğer dağıtımlardan açıkça ayıran bir eşsiz bir ad seçin.
  2. Yönetim görüntüsü için oluşturduğunuz ağ paylaşım klasörüne gözatın ve eşsiz adı buraya girin.
  3. Yalnızca yapılandırma için gerekli ürünlerin dahil edilip edilmeyeceğine karar verin. Bu seçeneği belirlediğinizde dağıtıma daha sonra başka ürünleri ekleyemezsiniz. Bu seçeneği belirlediğinizde yönetim görüntüsünü değiştirebilirsiniz.
  4. Yüklemeyi sessiz modda çalıştırmak isteyip istemediğinizi seçin. Sessiz modda çalıştırdığınızda ürünler bilgisayara yüklenirken kullanıcılar dağıtımın yüklendiğine ilişkin herhangi bir iletişim kutusu görmez.
  5. Her bir bilgisayar için Temp klasöründe bir günlük dosyası oluşturulup oluşturulmayacağını seçin. Günlük dosyası oluşturursanız, kullanıcılar kendi yüklemelerini gözden geçirmek ve sorun gidermek için bu dosyaya erişebilir.
  6. Merkezi bir konumda ağ günlük dosyası oluşturup oluşturmayacağınızı seçin. Tüm yüklemelerden gelen verileri incelemek için bu dosyayı kullanabilirsiniz. Bir ağ günlük dosyası oluşturursanız, bu dosyayı paylaşılan bir klasöre yerleştirip diğer kullanıcılara bu dosyayı okuma ve yazma izinleri verin.

Ürün ve lisans bilgilerini sağlama

Autodesk yazılım lisans sözleşmesini inceleyip kabul ettikten sonra ürün ve lisans bilgilerini girebilirsiniz.

  1. Ürününüz için dil seçeneği dilediğiniz dili seçin.
  2. Lisans türünüzü belirtin. Çoğu dağıtım için lisans türü Ağ’dır.
    • Adlandırılmış kullanıcıların Autodesk Account hesaplarıyla bir lisansa erişebilmesi için Autodesk ID seçeneğini belirleyin.
    • Cihaza atanmış bir lisans için seri numarası ve ürün anahtarını kullanmak için Seri Numarası (bağımsız) seçeneğini belirleyin.
    • Ağ iş istasyonlarınızdaki ürün lisanslarını yönetmek için Ağ Lisans Yöneticisi (NLM) yazılımını kullanıyorsanız Ağ’ı seçin.
      • Tek lisans, dağıtılmış lisans veya yedek lisans arasından seçtiğiniz ağ lisansını belirtin.
      • Ardından, daha önce NLM’yi yüklediğiniz sunucuyu seçmek için gözatın.

Ürün yüklemesini özelleştirme

Bir dağıtım oluştururken yüklediğiniz herhangi bir ürün için varsayılan ayarları kabul edebilir veya ayarları yapılandırarak özel bir dağıtım oluşturabilirsiniz. Ürünün yüklenen her örneği için yapılandırma ayarları geçerlidir. Dağıtım oluşturulduktan sonra bu ayarları ancak dağıtımı değiştirerek düzenleyebilirsiniz.

Not: Her ürün için yapılandırma seçeneklerini hakkında bilgi edinmek için Yardım bölümündeki Ürün Yükleme Eki’ni okuyun. Dağıtımınızdaki her ürün için doğru ayarı belirlemek için bu ekleri inceleyin.

  1. Hangi ürünlerin yükleneceğini seçme Ana ürüne ek olarak tavsiye edilen bazı diğer ürünler de önceden seçilmiş olabilir. Dağıtımınızdan çıkarmak için bu önerilerin seçimini kaldırın.
  2. Yükleme yöntemi seçmeniz istenirse Tipik veya Özel seçeneklerinden birini belirleyin.
    • Tipik. Ürün varsayılan seçeneklerle yüklenir.
    • Özel. Ürün kendiniz seçip yapılandırdığınız seçeneklerle yüklenir. Kullanıcının ürün davranışı tercihleri, destek dosyalarının yüklenmesi ve çevrimiçi kaynaklara erişim gibi tercihler yapılandırılabilir seçeneklere örnek olarak verilebilir.
  3. (İsteğe bağlı) Autodesk veya üçüncü taraf tedarikçilerin sunduğu diğer yazılım bileşenlerini yükleyin. Bu bileşenleri yüklemek için bileşenlerin EXE veya MSI dosyalarını yükleyicide sağlanan özel tabloya yerleştirin.

Diğer yazılımların dahil edilmesi

  1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Account hesabında oturum açın.
  2. Dağıtıma dahil edilecek her güncellemeyi Tüm Ürünler ve Hizmetler sekmesinden bulup indirin.
  3. Yükleyiciyi başlatın ve Dağıtım Oluştur seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, zaten bir dağıtımınız varsa, ürün dağıtım klasöründeki Araçlar klasörüne gidin ve Dağıtım Oluştur ve Değiştir aracını çalıştırın.
  4. Ekle seçeneğine tıklayın ve Hesap’tan indirdiğiniz güncelleme yürütülebilir dosyasını seçin.
  5. Bir isim ekleyin.
  6. Komut Satırı Parametreleri alanına gerekli şekilde komut satırı parametrelerini ekleyin. Örneğin bildirim almadan sessiz bir şekilde bir MSI dosyasını yüklemek için /quiet parametresini ekleyin.
    Not: Desteklenen komut satırı parametreleri için ürün dokümantasyonuna bakın.
  7. Pencereyi kapatmak için oka tıklayın.
  8. Dağıtım oluşturma veya değiştirme işlemi tamamlanana kadar devam edin.
  9. İstemci bilgisayarında dağıtımın yüklemesini başlatın.
  10. Ürün yüklendikten sonra çalıştırıp Yardım > Hakkında kısmından ürünün sürüm bilgisini kontrol edin. Ardından Ürün Bilgileri iletişim kutusunu seçin. Güncellemelerin ürün dağıtımıyla birlikte başarıyla yüklendiğini belirten güncellenmiş ürün sürümü bilgilerini burada görebilirsiniz.

Güncellemeleri seçme

  1. manage.autodesk.com adresinden hesabınızda oturum açın.
  2. Ürünler ve Hizmetler > Ürün Güncellemeleri sekmesine gidin.
  3. Her ürün için mevcut güncellemeleri görüntüleyin ve indirmek istediklerinizi seçin.

Dağıtımı dağıtma

Dağıtımı bir iş istasyonuna yüklemek için, sağlanan toplu iş dosyasını kullanarak yüklemeyi manuel olarak çalıştırın veya Microsoft Configuration Manager gibi bir araç kullanın (bilgi için Microsoft Endpoint Configuration Manager dokümantasyonuna bakın).

Dağıtımı test etme

Ürünleri iş istasyonlarına dağıtmadan önce dağıtımı tek bir istasyonda test ederek her şeyin düzgün şekilde çalıştığından emin olun.

  1. Tipik bir kullanıcı profilini kullanarak istemci makinesinde yönetici izinlerine sahip olmayan bir kullanıcı ile oturum açın.
  2. Ürünü çalıştırarak aşağıdakileri doğrulayın:  
    • Lisanslama hatası yoktur.
    • İşiniz için kritik öneme sahip ana özellikler beklendiği şekilde çalışmaktadır.
    • Tüm güncellemeler, özelleştirmeler ve eklentiler doğru şekilde uygulanmıştır.

Ayrıca bkz.

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