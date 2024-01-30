Klasik yükleyiciyle dağıtma

Bir dağıtım oluştururken yüklediğiniz herhangi bir ürün için varsayılan ayarları kabul edebilir veya ayarları yapılandırarak özel bir dağıtım oluşturabilirsiniz. Ürünün yüklenen her örneği için yapılandırma ayarları geçerlidir. Dağıtım oluşturulduktan sonra bu ayarları ancak dağıtımı değiştirerek düzenleyebilirsiniz.
Not: Her ürün için yapılandırma seçeneklerini hakkında bilgi edinmek için Yardım bölümündeki Ürün Yükleme Eki’ni okuyun. Dağıtımınızdaki her ürün için doğru ayarı belirlemek için bu ekleri inceleyin.
- Hangi ürünlerin yükleneceğini seçme Ana ürüne ek olarak tavsiye edilen bazı diğer ürünler de önceden seçilmiş olabilir. Dağıtımınızdan çıkarmak için bu önerilerin seçimini kaldırın.
- Yükleme yöntemi seçmeniz istenirse Tipik veya Özel seçeneklerinden birini belirleyin.
- Tipik. Ürün varsayılan seçeneklerle yüklenir.
- Özel. Ürün kendiniz seçip yapılandırdığınız seçeneklerle yüklenir. Kullanıcının ürün davranışı tercihleri, destek dosyalarının yüklenmesi ve çevrimiçi kaynaklara erişim gibi tercihler yapılandırılabilir seçeneklere örnek olarak verilebilir.
- (İsteğe bağlı) Autodesk veya üçüncü taraf tedarikçilerin sunduğu diğer yazılım bileşenlerini yükleyin. Bu bileşenleri yüklemek için bileşenlerin EXE veya MSI dosyalarını yükleyicide sağlanan özel tabloya yerleştirin.