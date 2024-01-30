Ağ Lisans Yöneticisi (NLM) güncellemeleri, sorunları ve sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için Revenera sürüm notlarını inceleyin.
Ağ Lisans Yöneticisi (NLM) güncellemeleri, sorunları ve sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için Revenera sürüm notlarını inceleyin.
|İşlemci
|Minimum 1.2 GHz
|Ağ arabirim kartı
|Ethernet ağ yapılandırması
|İşletim sistemi
|Microsoft® Windows:
|FlexNet
|11.18.0.0
|İletişim protokolü
|TCP/IP Notu: Ağ Lisans Yöneticisi TCP paket türlerini kullanır
|Sanallaştırma desteği
|VMWare ESXi 6.5 ve 6.7 (Yalnızca Lisans Yöneticisi)
|İşlemci
|Intel® Core i5 veya üzeri, minimum 1.2 GHz
|Ağ arabirim kartı
|Ethernet ağ yapılandırması
|İşletim sistemi
|
|FlexNet
|11.18.0.0
|İletişim protokolü
|TCP/IP Notu: Ağ Lisans Yöneticisi TCP paket türlerini kullanır
|İşlemci
|Minimum 1.2 GHz
|Ağ arabirim kartı
|Ethernet ağ yapılandırması
|İşletim sistemi
|
|FlexNet
|11.18.0.0
|İletişim protokolü
|TCP/IP Notu: Ağ Lisans Yöneticisi TCP paket türlerini kullanır
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
Ne düzeyde desteğiniz var?
Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.