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Ağ Lisans Yöneticisi sistem gereksinimleri

Ağ Lisans Yöneticisi (NLM) güncellemeleri, sorunları ve sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için Revenera sürüm notlarını inceleyin.

Windows NLM sistem gereksinimleri

İşlemci Minimum 1.2 GHz
Ağ arabirim kartı Ethernet ağ yapılandırması
İşletim sistemi Microsoft®  Windows:
  • Windows 10
  • Windows 7 SP1
Microsoft® Windows Server:
  • Windows Server 2019
  • Windows Server 2016
FlexNet 11.18.0.0
İletişim protokolü
 TCP/IP Notu: Ağ Lisans Yöneticisi TCP paket türlerini kullanır
Sanallaştırma desteği VMWare ESXi 6.5 ve 6.7 (Yalnızca Lisans Yöneticisi)
  • Yukarıda listelenen tüm işletim sistemleri
Citrix® XenApp™ 8
  • Yukarıda listelenen tüm işletim sistemleri
Citrix XenDesktop™ 8
  • Yukarıda listelenen tüm işletim sistemleri
Microsoft Hyper-V 2019, Windows 10 Pro
  • Windows Server 2019
  • Windows 10
  • Windows 7 SP1
VMWare Workstation 15.x
  • Windows 10
  • Windows 7 SP1
Parallels Desktop 15.0
  • Windows 10
  • Windows 7 SP1

macOS NLM sistem gereksinimleri

İşlemci Intel® Core i5 veya üzeri, minimum 1.2 GHz
Ağ arabirim kartı Ethernet ağ yapılandırması
İşletim sistemi
  • macOS 10.15
  • macOS 10.14
  • macOS 11.0
FlexNet 11.18.0.0
İletişim protokolü
 TCP/IP Notu: Ağ Lisans Yöneticisi TCP paket türlerini kullanır

Linux NLM sistem gereksinimleri

İşlemci Minimum 1.2 GHz
Ağ arabirim kartı Ethernet ağ yapılandırması
İşletim sistemi
  • Red Hat Enterprise Linux 8
  • Red Hat Enterprise Linux 7
  • Red Hat Enterprise Linux 6
FlexNet 11.18.0.0
İletişim protokolü
 TCP/IP Notu: Ağ Lisans Yöneticisi TCP paket türlerini kullanır

Ayrıca bkz.

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