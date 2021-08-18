İndirme ve yükleme

Bireyler için yükleme

Yazılımınızı indirin

Yazılımınızı nereden ve nasıl indireceğinizi öğrenin.

Yazılımı yüklemeye hazırlık yapma
Ürünlerin indirilebileceği yerler
İndirme yöntemleri

Yazılımınızın yükleyin, yapılandırın ve çalıştırın

Ürününüzü kurun ve kimlik doğrulaması yapın.

Ürününüzü yükleme
Ürünleri başka bir dilde edinme
Yazılımınızı çalıştırma ve etkinleştirme
Mevcut önceki sürümleri indirme

Yazılımlarınızı yönetin

Deneme sürümünü aboneliğe dönüştürmeyi, yazılımı güncellemeyi veya kaldırmayı ve sıkça karşılaşılan diğer görevleri gerçekleştirmeyi öğrenin.

Ürün lisans bilgilerini görüntüleme
Deneme sürümünü aboneliğe dönüştürme
Yazılımınızı güncelleme
Bir seri numarasını güncelleme
Autodesk yazılımını kaldırma

Ürün anahtarı edinme

Bazı durumlarda kurulum için gereken ürün anahtarlarını bulmak için etkileşimli aracı kullanın.

Aktivasyon koduna ihtiyacınız olup olmadığını belirleme
Ürün anahtarlarını ara

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.

Assistant'a sor

Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

Destek düzeylerini görüntüle