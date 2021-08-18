Yazılımınızı nereden ve nasıl indireceğinizi öğrenin.
Ürününüzü kurun ve kimlik doğrulaması yapın.
Deneme sürümünü aboneliğe dönüştürmeyi, yazılımı güncellemeyi veya kaldırmayı ve sıkça karşılaşılan diğer görevleri gerçekleştirmeyi öğrenin.
Bazı durumlarda kurulum için gereken ürün anahtarlarını bulmak için etkileşimli aracı kullanın.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
Ne düzeyde desteğiniz var?
Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.
Destek düzeylerini görüntüle
Autodesk
Nasıl satın alınır?
Destek
Gizlilik (İngilizce) | Çerez tercihleri | Uyumsuzluk bildirin | Kullanım şartları (İngilizce) | © 2024 Autodesk Inc. Tüm hakları saklıdır.