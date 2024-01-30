Yöneticiler için yükleme

Dağıtıma hazırlık

Dağıtımın başarılı olmasının temel şartlarından biri kapsamlı bir hazırlık yapmaktır.

Sistem gereksinimlerini ve yapılandırma seçeneklerini inceleyin

  • Sistem gereksinimleri. Ağınızın, sunucularınızın ve istemci bilgisayarlarınızın dağıtımda yer alan her ürün için sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
  • Diller. Ürününüz birden çok dilde sunuluyorsa her dağıtım için dil seçiminizi yapın.
  • Yapılandırma seçenekleri. Üründen ürüne değişkenlik gösteren ürün yapılandırma seçeneklerini değerlendirin. Örneğin, arama yolları, destek dosyalarının konumu veya uzantıların ve günlük dosyalarının dahil edilmesine ilişkin ürünlere göre çeşitli seçenekler sunulabilir.

Ürününüzün lisans türünü anlama

Yöneticilerin yönettiği üç lisans türü mevcuttur:

  • Kullanıcı lisansı: Autodesk ID’nize dayalıdır ve otomatik olarak etkinleştirilir
  • Bağımsız (cihaz tabanlı) lisans: Seri numaraları ile belirli cihazlara bağlıdır. Otomatik olarak veya istendiğinde manuel olarak seri numarası girilerek etkinleştirilir.
  • Ağ lisansı: Ağ Lisans Yöneticisi yazılımıyla yönetilir ve önceden yapılandırılmış ağ lisans sunucuları tarafından etkinleştirilir. Lisans sunucunuzun adını ve başlangıçta seçtiğiniz lisans sunucu modelini (tek, dağıtılmış veya yedek) kontrol edin. Ağ Lisans Yöneticisi’nin (NLM) en son sürümünü yükleyin.

Lisans türünü belirlemek için Autodesk Account hesabı sayfasının Tüm ürünler ve hizmetler bölümüne bakın. 

Ağ paylaşımı oluşturma

Bir dağıtım oluşturmadan önce yönetim görüntüsü için bir ağ paylaşımı oluşturun. Ağ paylaşımı tüm kullanıcıların erişebildiği bir yükleme klasörüdür. Dağıtımları bu klasörde oluşturduğunuzda kullanıcılar yazılımı buradan indirebilir, yöneticiler de buradan yazılımı dağıtabilir.

 

Ağ paylaşımı oluşturmak için bu önerileri uygulayın:

  • Sade ve kısa bir ad belirleyin ve adı boşluksuz şekilde yazın.
  • Paylaşım klasörünün konumunu \\serverXX\Dağıtımlar gibi sürücünün başında veya bu konuma yakın olacak şekilde ayarlayın. Dağıtım klasörünü çeşitli alt klasörlerin içine yerleştirmek Windows’un belirlediği yol uzunluğunu aşmanıza neden olabilir.
  • Her dağıtım için ayrı bir klasör oluşturun. Bir iş akışı için gerekli tüm ürünleri tek bir dağıtım içinde sunun. Bu şekilde dağıtımı ilgili iş akışını kullanan kullanıcılara dağıtmak daha kolay olacaktır.
  • Eşleşen sürücüler yerine UNC (Uniform Naming Convention) paylaşılan klasör yolunu kullanın. Yine de sürücü eşleştirme yöntemini kullanıyorsanız tüm kullanıcıların aynı sürücü adıyla eşleme yaptığından emin olun.
  • Ağ günlük dosyası oluşturmayı planlıyorsanız tüm kullanıcılara paylaşımı okuma ve yazma izni sağlayın.

Ayrıca bkz.

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