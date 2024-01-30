Dağıtımın başarılı olmasının temel şartlarından biri kapsamlı bir hazırlık yapmaktır.
Dağıtımın başarılı olmasının temel şartlarından biri kapsamlı bir hazırlık yapmaktır.
Yöneticilerin yönettiği üç lisans türü mevcuttur:
Lisans türünü belirlemek için Autodesk Account hesabı sayfasının Tüm ürünler ve hizmetler bölümüne bakın.
Bir dağıtım oluşturmadan önce yönetim görüntüsü için bir ağ paylaşımı oluşturun. Ağ paylaşımı tüm kullanıcıların erişebildiği bir yükleme klasörüdür. Dağıtımları bu klasörde oluşturduğunuzda kullanıcılar yazılımı buradan indirebilir, yöneticiler de buradan yazılımı dağıtabilir.
Ağ paylaşımı oluşturmak için bu önerileri uygulayın:
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
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