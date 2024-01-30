Sunucu durumu penceresi bir kullanıcı için ödünç alma süresinin bitmesine ne kadar kaldığını göstermez. Durum yalnızca ilk ödünç alma süresinin ne kadar olduğunu gösterir. Kalan ödünç alma süresini yalnızca yazılımı başlattığınızda veya lisansı erken iade ederken istemci makinesinde görebilirsiniz.

Not: Ödünç alınan lisanslar için gösterilen başlangıç tarihi ve saati, lisans sunucusu yeniden başlatıldığında daima sıfırlanır (Ancak geçirilen süre aynı kalır). Bu nedenle, sunucu durumunda gösterilen başlangıç tarihi ve saati ödünç alma süresini hesaplarken doğru sonucu vermeyebilir.