Ürünleri ağınızdaki bireysel iş istasyonlarına dağıttıktan sonra lisansları doğrudan üründen yönetebilirsiniz.
Ürünleri ağınızdaki bireysel iş istasyonlarına dağıttıktan sonra lisansları doğrudan üründen yönetebilirsiniz.
Adlandırılmış kullanıcı lisansı, cihaz lisansı ve ağ lisansı arasında geçiş yapmak için
Yıllık ve 3 yıllık çok kullanıcılı abonelikler ve ağ bakım anlaşmaları otomatik olarak yenilenmez. Bir sonraki yenileme dönemine kadar erişiminizi uzatmak için lisans dosyasını güncelleyin.
Lisans dosyasını iki şekilde güncelleyebilirsiniz:
Tüm ürünler için bir lisans dosyası oluşturarak tüm lisansları güncelleme (önerilir)
Lisans dosyasındaki yenilenen kod parçacığını güncelleme
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
Ne düzeyde desteğiniz var?
Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.