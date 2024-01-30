Yöneticiler için yükleme

Ağ lisansını görüntüleme ve yönetme

Ürünleri ağınızdaki bireysel iş istasyonlarına dağıttıktan sonra lisansları doğrudan üründen yönetebilirsiniz.

Lisans bilgisini görüntüleme

  1. Kullanıcı hesabınıza tıklayın ve Lisansı Yönet seçeneğini belirleyin. Lisans Yöneticisi iletişim kutusu, bu oturumda etkin olan lisansların bir listesini gösterir. 
  2. Lisans ayrıntılarını görmek üzere etkin bir lisansın üzerindeki açılır pencereyi genişletmek için tıklayın.

Lisans türünü değiştirme

Adlandırılmış kullanıcı lisansı, cihaz lisansı ve ağ lisansı arasında geçiş yapmak için 

  1. Kullanıcı hesabınıza tıklayın ve Lisansı Yönet seçeneğini belirleyin.
  2. Lisans Yöneticisi penceresinde etkin bir lisans için Lisans Türünü Değiştir seçeneğine tıklayın. Bu komut mevcut bir lisansı seçmenize veya yeni bir lisanslama işlemini gerçekleştirmenize olanak tanır. Mevcut cihaz lisanslarını kaldırmaz veya devre dışı bırakmaz.

Lisansı yenileme

Yıllık ve 3 yıllık çok kullanıcılı abonelikler ve ağ bakım anlaşmaları otomatik olarak yenilenmez. Bir sonraki yenileme dönemine kadar erişiminizi uzatmak için lisans dosyasını güncelleyin.

 

Lisans dosyasını iki şekilde güncelleyebilirsiniz:

 

Tüm ürünler için bir lisans dosyası oluşturarak tüm lisansları güncelleme (önerilir)

  1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Account hesabında oturum açın.
  2. Tüm Ürün ve Hizmetler sekmesinin altında ürününüzü seçin ve Ağ Lisans Dosyası Oluştur seçeneğine tıklayın.
  3. Belirli bir sunucu için tüm ağ ürünlerine yönelik lisans dosyasını oluşturma seçeneğini belirleyin.
  4. Oluşturduğunuz yeni lisans dosyasını lisans sunucunuza ekleyin.

Lisans dosyasındaki yenilenen kod parçacığını güncelleme

  1. Yenilediğinizde e-posta ile aldığınız lisans dosyasından güncel sona erme tarihleriyle birlikte yenilenen ürünleri listeleyen kod parçacığını kopyalayın.
  2. Geçerli lisans dosyanızdaki süresi dolmuş kod parçacığını ağ lisans sunucusundaki yenisiyle değiştirin.

Ayrıca bkz.

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