Yıllık ve 3 yıllık çok kullanıcılı abonelikler ve ağ bakım anlaşmaları otomatik olarak yenilenmez. Bir sonraki yenileme dönemine kadar erişiminizi uzatmak için lisans dosyasını güncelleyin.

Lisans dosyasını iki şekilde güncelleyebilirsiniz:

Tüm ürünler için bir lisans dosyası oluşturarak tüm lisansları güncelleme (önerilir)



manage.autodesk.com adresinden Autodesk Account hesabında oturum açın. Tüm Ürün ve Hizmetler sekmesinin altında ürününüzü seçin ve Ağ Lisans Dosyası Oluştur seçeneğine tıklayın. Belirli bir sunucu için tüm ağ ürünlerine yönelik lisans dosyasını oluşturma seçeneğini belirleyin. Oluşturduğunuz yeni lisans dosyasını lisans sunucunuza ekleyin.



Lisans dosyasındaki yenilenen kod parçacığını güncelleme