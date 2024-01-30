Bir hata ayıklama günlük dosyası oluşturun, Ağ lisans sunucunuzu yapılandırın, başlatın ve düzgün şekilde çalıştığından emin olun.
Bir hata ayıklama günlük dosyası oluşturun, Ağ lisans sunucunuzu yapılandırın, başlatın ve düzgün şekilde çalıştığından emin olun.
Hata ayıklama günlük dosyaları, lisans sunucularınızdaki sorunları gidermek için inceleyebileceğiniz Ağ Lisans Yöneticisi (NLM) geçmişini içerir.
Yapılandırma yöntemi işletim sisteminize göre değişkenlik gösterir. Windows ağ sunucuları için, Ağ Lisans Yöneticisi (NLM) ile sağlanan LMTOOLS aracını kullanın.
Not: macOS için NLM’yi kurma konusunda ayrıntılar için Mac’te Autodesk Network License Manager’ı kurma (İngilizce) başlıklı makaleyi inceleyin. Linux için Linux’ta Autodesk Network License Manager’ı yükleme (İngilizce) başlıklı makaleyi inceleyin.
Yapılandırmadan sonra lisans sunucusunu başlatabilirsiniz.
LMTOOLS aracını kullanın:
Terminali kullanın:
Not: Sunucunun henüz başlatılmadığına ilişkin ileti alıyorsanız Imgrd işlemini bulup durdurmak için Aktivite İzleyicisini kullanın. Ardından lisans sunucusunu yeniden başlatabilirsiniz.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
Ne düzeyde desteğiniz var?
Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.