Yöneticiler için yükleme

Ağ lisans sunucunuzu yapılandırma ve başlatma

Bir hata ayıklama günlük dosyası oluşturun, Ağ lisans sunucunuzu yapılandırın, başlatın ve düzgün şekilde çalıştığından emin olun.

Hata ayıklama günlük dosyası oluşturma

Hata ayıklama günlük dosyaları, lisans sunucularınızdaki sorunları gidermek için inceleyebileceğiniz Ağ Lisans Yöneticisi (NLM) geçmişini içerir.

  1. NLM’yi yüklediğiniz klasör altında Günlükler adıyla yeni bir alt klasör oluşturun.
  2. Günlükler alt klasöründe bir metin dosyası oluşturmak için bir metin düzenleyiciyi kullanın.
  3. Metin dosyasına dilediğiniz şekilde adlandırabilirsiniz ancak .txt  olan dosya adı uzantısını  .log olarak değiştirdiğinizden emin olun.

Lisans sunucusunu yapılandırma

Yapılandırma yöntemi işletim sisteminize göre değişkenlik gösterir. Windows ağ sunucuları için, Ağ Lisans Yöneticisi (NLM) ile sağlanan LMTOOLS aracını kullanın.

Windows sunucusunu yapılandırma

  1. LMTOOLS aracını açın. Windows’ta, Başlat > Autodesk > LMTOOLS Aracı’na tıklayın.
  2. Hizmet/Lisans Dosyası sekmesinden Hizmetleri Kullanarak Yapılandırma seçeneğinin seçili olduğunu doğrulayın.
  3. LMTOOLS Lisans Dosya Yolu Ortam Değişkenlerini Yok Sayar kutucuğunu işaretleyin.
  4. Yapılandırma Hizmetleri sekmesinden Hizmet Adı açılır menüsünü kullanarak bir ad belirleyin.
  5. Şu üç dosya için yolları belirtin:
    • lmgrd.exe dosyasının yolu: NLM klasörünüzde dosyayı seçmek için göz atın.
    • Lisans dosyası yolu: Autodesk’ten edindiğiniz lisans dosyasını seçmek için göz atın.
    • Hata ayıklama günlük dosyasının yolu: Daha önceden oluşturduğunuz günlük hata ayıklama dosyasını seçmek için göz atın.
      Not:  Kullanıcıların ve hizmetlerin hata ayıklama günlük dosyasına veya klasörüne yazma erişimi olduğundan emin olun.
  6. Hizmetleri Kullan seçeneğini belirleyin. Ardından Açılışta Sunucuyu Başlat seçeneğini belirleyin. Bu ayar, lisans sunucusunun bakım veya güç kesintisinden sonra otomatik olarak başlatılmasını sağlar.
  7. Hizmeti Kaydet seçeneğine tıklayın ve onaylayın.

macOS veya Linux sunucusunu yapılandırmak için

  1. Lisansınızın .lic dosyasını masaüstüne kaydedin.
  2. Lisans dosyasını masaüstünden şu gizli klasöre taşıyın:
    • macOS için: /usr/local/flexnetserver
    • Linux için: /opt/flexnetserver

Not: macOS için NLM’yi kurma konusunda ayrıntılar için Mac’te Autodesk Network License Manager’ı kurma (İngilizce) başlıklı makaleyi inceleyin. Linux için Linux’ta Autodesk Network License Manager’ı yükleme (İngilizce) başlıklı makaleyi inceleyin.

 

Lisans sunucusunu başlatma

Yapılandırmadan sonra lisans sunucusunu başlatabilirsiniz.

Windows’ta lisans sunucusunu başlatmak için

LMTOOLS aracını kullanın:

  1. Başlat/Durdur/Yeniden Oku sekmesinden doğru sunucu adının vurgulandığını doğrulayın. Ardından Sunucuyu Başlat seçeneğine tıklayın.
  2. Lisans sunucusunun başlatıldığını doğrulayın (30 saniye içinde başlamalıdır). Bunun için iletişim kutusunun altında “Sunucu Başlatma Başarılı” iletisini görmelisiniz.

macOS veya Linux’ta lisans sunucusunu başlatmak için

Terminali kullanın:

  1. Dizine ulaşmak için aşağıdaki komutları girin:
    • macOS için:
      cd /usr/local/flexnetserver
    • Linux için:
      cd /opt/flexnetserver
  2. Dizin içeriğini listelemek için şu komutu girin:
    • ls
  3. Lisans sunucusunu başlatmak için şu komutu girin:
    • macOS için:
      sudo ./lmgrd -c /usr/local/flexnetserver/adsk_server.lic -l/usr/local/flexnetserver/adsk_serverLog.log
    • For Linux:
      sudo ./lmgrd -c /opt/flexnetserver/adsk_server.lic -l/opt/adsk_serverLog.log
    •  

Lisans sunucusunun çalıştığını doğrulama

Windows’ta doğrulama

  1. LMTOOLS aracının Sunucu Durumu sekmesinden Durum Sorgulaması Yap seçeneğine tıklayın.
  2. Durum penceresinde bilgileri gördüğünüzde aşağı kaydırın ve şunları doğrulayın:
    • Lisans sunucusu en son sürümü çalıştırmaktadır.
      YourServerName: licence server UP (MASTER) v 11.16.2 ifadesine benzeyen satırı kontrol edin.
    • Lisans sunucusu lisans dosyasını başarıyla okudu ve hiç hata bulunmadı. Şuna benzer bir satır görmelisiniz:
      Adskflex: UP v11.16.2
  3. Bu iki satırı görmüyorsanız lisans sunucusu doğru şekilde başlatılmamıştır. Lisans dosyasını edinmek ve yapılandırmak için işinizi yeniden kontrol edin.

macOS’ta doğrulama

  • Terminal’de şu komutu girin:
    sudo ./lmutil lmstat -a -c /usr/local/flexnetserver/adsk_server.lic

Linux’ta doğrulama

  • Şu komutu girin:
    sudo ./lmutil lmstat -c @localhost -a

Not: Sunucunun henüz başlatılmadığına ilişkin ileti alıyorsanız Imgrd işlemini bulup durdurmak için Aktivite İzleyicisini kullanın. Ardından lisans sunucusunu yeniden başlatabilirsiniz.

Ayrıca bkz.

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