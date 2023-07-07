管理員的帳戶管理

協同合作

管理雲端產品 (例如 Autodesk Construction Cloud、BIM 360 或 Flow Production Tracking) 的管理員使用中樞管理使用者對專案和協同合作工作流程的存取權。中樞是團隊從任何位置存取軟體、儲存資料，以及針對專案進行協同合作的位置。

 

如果您是擁有有效固定期限的使用授權的主要或輔助管理員，您可以在 Autodesk 帳戶 > 產品與服務 > 中樞頁面檢視與您的 Autodesk 團隊關聯的所有中樞。對不同 Autodesk 雲端產品的支援正在逐漸加入「中樞」頁面。雖然您可以檢視與團隊相關聯的中樞，但您必須加入中樞帳戶管理員才能管理此中樞。 若要取得存取權，請聯絡您的中樞管理員。

 

注意事項：在將加入中樞的使用者加入團隊時，如果這些使用者沒有其他角色，則會指定為訪客使用者

 

秘訣：在團隊的使用者清單上加入訪客使用者，以允許其在 Autodesk 軟體的各個中樞檢視專案。

 

在「中樞」頁面中，您可以： 

  • 集中檢視中樞
  • 瞭解團隊的中樞生態系統
  • 減少聯絡 Autodesk 支援以瞭解如何使用中樞的需求

注意事項：如果使用者停止在 ACC 或 BIM 360 中樞或專案中協同合作，請先從 ACC 或 BIM 360 中樞移除此使用者，然後再將其從團隊中移除。這將確保能夠成功移除。請參閱加入和移除使用者

工具和流程

管理雲端協同合作產品的管理員，採用的工具和流程與他們用於 Autodesk 桌面產品的工具和流程不同。如需有關這些工具的說明，請參閱各種協同合作產品提供的文件。下面提供有助於找到此資訊路徑的連結。 

Autodesk Construction Cloud

概觀和示範
與 BIM 360 搭配使用 (英文)
關於 Autodesk Build
帳戶管理
學習中心

BIM Collaborate Pro

主要功能
快速入門指南學習模組 (英文)

Flow Production Tracking

概觀
教學影片
使用者說明文件
開發人員說明文件
支援

另請參閱

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