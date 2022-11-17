在虛擬環境中使用軟體的能力，取決於您使用的產品、購買方式，以及所購授權方案的使用條款是否允許虛擬化。檢查您軟體的系統需求，以確保軟體可在虛擬環境中執行。若要確認您的軟體是否符合在虛擬環境中使用的資格，請檢閱您所購授權方案的存取和使用條款。

這些購買方案允許某種形式的虛擬化：

單 (人) 用戶固定期限的使用授權、Autodesk Flex 或 Enterprise Business Agreement 。管理員可以部署軟體，以便指派的使用者可以從多個裝置存取軟體，但一次只能有一個授權使用者存取單一授權。單 (人) 用戶固定期限的使用授權必須進行登入，以獲得軟體存取權的授權。

注意事項 ：如果虛擬環境在重新啟動時未保留使用者的 MAC 位址，則使用者必須登入每個工作階段才能存取其軟體。

網路授權伺服器、伺服器元件或以伺服器為基礎的產品元件 。您可以在自己 WAN 上對內部部署伺服器元件進行虛擬化，也可以透過第三方雲端提供商進行外部部署虛擬化。如果選擇外部部署選項，請確保： 託管軟體受到第三方雲端提供商的妥善保護。 您可以控制遠端託管軟體的存取和使用。



依購買類型而定的虛擬化政策