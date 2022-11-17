許多組織紛紛採用虛擬化做法，以隨時掌握快速變化的硬體和軟體需求。這種做法不僅可減少所需的實體機器數量，還可以將電腦資源集中。
許多組織紛紛採用虛擬化做法，以隨時掌握快速變化的硬體和軟體需求。這種做法不僅可減少所需的實體機器數量，還可以將電腦資源集中。
在虛擬環境中使用軟體的能力，取決於您使用的產品、購買方式，以及所購授權方案的使用條款是否允許虛擬化。檢查您軟體的系統需求，以確保軟體可在虛擬環境中執行。若要確認您的軟體是否符合在虛擬環境中使用的資格，請檢閱您所購授權方案的存取和使用條款。
這些購買方案允許某種形式的虛擬化：
單 (人) 用戶固定期限的使用授權、Autodesk Flex 或 Enterprise Business Agreement。管理員可以部署軟體，以便指派的使用者可以從多個裝置存取軟體，但一次只能有一個授權使用者存取單一授權。單 (人) 用戶固定期限的使用授權必須進行登入，以獲得軟體存取權的授權。
注意事項：如果虛擬環境在重新啟動時未保留使用者的 MAC 位址，則使用者必須登入每個工作階段才能存取其軟體。
網路授權伺服器、伺服器元件或以伺服器為基礎的產品元件。您可以在自己 WAN 上對內部部署伺服器元件進行虛擬化，也可以透過第三方雲端提供商進行外部部署虛擬化。如果選擇外部部署選項，請確保：
託管軟體受到第三方雲端提供商的妥善保護。
您可以控制遠端託管軟體的存取和使用。
依購買類型而定的虛擬化政策
|購買類型
|軟體安裝的虛擬化
|伺服器元件虛擬化
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具名使用者固定期限使用授權
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單 (人) 用戶固定期限使用授權
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允許
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不適用
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Flex
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允許
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不適用
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Enterprise Business Agreement (Token Flex)
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允許
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允許
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多 (人) 用戶固定期限使用授權
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多 (人) 用戶固定期限使用授權
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不允許
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允許
包括網路授權、伺服器、伺服器元件和以伺服器為基礎的產品元件。
虛擬安裝的技術支援
Autodesk 提供技術支援，以確保您的軟體正常運作，但不會為您的虛擬環境提供技術支援。如果您遇到需要技術支援的問題，我們的支援專家可能需要確認問題與您的軟體相關，而不是與虛擬環境相關。 他們可能會要求您在實體環境中重現發生問題的情況。如果可以重現問題，我們將會提供支援。如果無法重現問題，則您應該聯絡虛擬化提供商以獲得支援。