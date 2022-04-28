BIM Collaborate 產品的主要功能

BIM Collaborate Pro Design Collaboration 模組中的專案時間軸

設計協同合作

透過專案式工作流程，在一個系統中管理土木工程、建築設計和多領域資料

專案樣板

使用可規劃的檔案、問題、表單和角色樣板，有效率地設定專案

開放所有人存取資料

線上審閱設計，並集中管理團隊、專案和資料權限

進階變更分析

透過檢視任何 2D 或 3D 的模型組合，瞭解跨領域變更如何影響已規劃的工作

專案活動追蹤

檢視共用設計套件的日期和內容，以管理多領域專案的資料交換

集中處理問題

識別並指派要解決的問題。使用問題增益集，直接在 Revit 或 Navisworks 中解決問題

自動衝突偵測

對與即時工作區隔的資料夾中的已共用模型執行衝突分析，以探索設計選項

寶貴的專案見解

追蹤常見問題，並運用您專案資料的強大效益來增進規劃和可預測性

集中管理的事實來源

集中儲存和管理所有專案資料，以提升交付期間效率

Autodesk BIM Collaborate Pro 2025 新增功能

Autodesk BIM Collaborate Pro 2025 的新功能

Tandem for AEC 權利

能夠為客戶建置、交付和維護數位分身，擴展您的服務。

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BIM Collaborate Pro 與 BIM Collaborate 的功能

BIM Collaborate Pro 與 BIM Collaborate 中的功能

增強功能

多領域設計協同合作

透過專案式工作流程，在集中管理的事實來源，全方位管理土木工程、建築設計和多領域團隊和資料。使用橋接技術，與內部和外部團隊在專案之間共用詳細資料。檢視不同專案角色的套件狀態，以改善連結關係、溝通效果和透明度。(影片：2 分 42 秒) (英文)

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專案樣板

在專案樣板中規劃檔案、問題、表單和角色的設定，以簡化專案設定。可從先前的專案複製專案設定，而且步驟更精簡，不僅節省時間，更提供一致性。

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開放所有人存取設計資料

在網頁瀏覽器中輕鬆審閱設計。集中管理團隊、專案和帳戶。運用強大的存取權限，可以透過自動化控制安全存取相關資料，讓團隊保持專注。

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進階變更分析

透過檢視和比較任何 2D 或 3D 模型組合 (甚至包括舊版本)，瞭解跨領域變更如何影響已規劃的工作。建立監視群組以追蹤和設定變更範圍，並取得自動通知。設定變更檢核的核准工作流程。

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專案活動追蹤

設計主管可使用時間表視圖，輕鬆查看共用設計套件和資料的日期和內容。您也可以使用一個介面，在多領域專案上建立和使用套件。

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集中處理問題

輕鬆識別並指派設計問題，以快速解決。使用增益集，針對封閉迴路工作流程，直接在 Revit 或 Navisworks 中解決從雲端指派給您的問題。

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增強功能

自動衝突偵測

使用自動衝突分析，提升設計品質，並簡化與雲端參考模型的協調過程。

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寶貴的專案見解

追蹤整個設計共同建立過程中的常見問題。運用您個人專案資料的強大效益來增進規劃和可預測性。

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單一事實來源

集中儲存和管理在 Revit、Civil 3D 或 AutoCAD Plant 3D 中產生的所有專案資料，以提升交付期間的效率。

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BIM Collaborate Pro 專屬功能

Revit Cloud Worksharing

將工作共用移至雲端，以更快、更順暢地執行 Revit 共同製作工作。使用 BIM 資料改善下游施工性。

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Collaboration for Civil 3D

在單一位置安全地針對 Civil 3D 檔案、資料捷徑和外部參考展開協同合作，並在網頁瀏覽器中輕鬆執行設計審閱作業。

Collaboration for Plant 3D

跨團隊安全存取 AutoCAD Plant 3D 檔案。在雲端式共同資料環境中確保合乎合規性要求。