透過專案式工作流程，在一個系統中管理土木工程、建築設計和多領域資料
使用可規劃的檔案、問題、表單和角色樣板，有效率地設定專案
線上審閱設計，並集中管理團隊、專案和資料權限
透過檢視任何 2D 或 3D 的模型組合，瞭解跨領域變更如何影響已規劃的工作
檢視共用設計套件的日期和內容，以管理多領域專案的資料交換
識別並指派要解決的問題。使用問題增益集，直接在 Revit 或 Navisworks 中解決問題
對與即時工作區隔的資料夾中的已共用模型執行衝突分析，以探索設計選項
追蹤常見問題，並運用您專案資料的強大效益來增進規劃和可預測性
集中儲存和管理所有專案資料，以提升交付期間效率
增強功能
多領域設計協同合作
透過專案式工作流程，在集中管理的事實來源，全方位管理土木工程、建築設計和多領域團隊和資料。使用橋接技術，與內部和外部團隊在專案之間共用詳細資料。檢視不同專案角色的套件狀態，以改善連結關係、溝通效果和透明度。(影片：2 分 42 秒) (英文)
進階變更分析
透過檢視和比較任何 2D 或 3D 模型組合 (甚至包括舊版本)，瞭解跨領域變更如何影響已規劃的工作。建立監視群組以追蹤和設定變更範圍，並取得自動通知。設定變更檢核的核准工作流程。