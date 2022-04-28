透過專案式工作流程，在集中管理的事實來源，全方位管理土木工程、建築設計和多領域團隊和資料。使用橋接技術，與內部和外部團隊在專案之間共用詳細資料。檢視不同專案角色的套件狀態，以改善連結關係、溝通效果和透明度。(影片：2 分 42 秒) (英文)