娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
單 (人) 用戶固定期限使用授權和 Flex 都是具名使用者存取權的形式。單 (人) 用戶固定期限使用授權是專用的固定期限使用授權，每次僅指定給一個具名使用者。它們最適合經常存取產品的使用者。另一方面，Flex 並非專用的固定期限使用授權。它可供不限人數的使用者共用，這些使用者透過耗用 Token「支付」每日費用來存取產品。Flex 最適合臨時的產品使用。
雖然每次購買 Flex 都會產生一或多個新的 Flex Token 套件，但每次購買的 Token 都會加入到團隊的單一 Token 餘額中。當您的團隊存取產品時，會先耗用 Flex Token 套件中結束日期最早的 Token，以便您在每個 Flex Token 套件到期前擁有最長的使用期限。此外，如果您的團隊有多個 Flex Token 套件具有相同的結束日期，則 Flex 會先耗用最小套件中的 Token。例如，Flex 會先耗用 500 個套件中的 Token，然後再耗用 5000 個套件中的 Token。這可確保先耗用您以較高價格購入的 Token，然後再耗用折扣價套件中的 Token。
可以。雖然使用完產品時將其關閉始終是最佳實踐，但大多數 Flex 產品的最近版本都包括閒置辨識功能，可偵測到是否缺乏有意義的使用，如果您忘記關閉產品，則會延遲您的下次令牌計費。
勾選支援閒置辨識的 Flex 產品，以瞭解您的產品是否支援閒置辨識功能。
處於非作用中狀態 15 分鐘後，支援此功能的 Autodesk 產品會進入閒置狀態，此期間將暫停未來的 Token 計費。當使用者未執行有意義的作業時會偵測到產品處於非作用中狀態 (每個產品會確定哪些作業是有意義的)。暫停時，下次每日 Token 費率會延遲。偵測到產品恢復有意義的作業時，使用情況會再次確定為作用中狀態，授權階段作業會繼續，使用過 5 分鐘後會消耗每日令牌費率。
當您登入產品時，Flex 會確認您的團隊有足夠的令牌來支付產品新工作階段的每日費率。如果 Token 餘額不足，Flex 會傳送訊息通知您。在您的團隊擁有足夠的 Token 之前，您將無法執行產品。注意事項：當團隊餘額不足以支付您嘗試執行之產品的每日令牌費率、團隊餘額為零，或 Flex 固定期限使用授權已到達其 12 個月的到期日時，您將會收到此訊息。
當您開啟產品並登入時，您無法指定使用哪個團隊來耗用 Token，而是由 Autodesk 選擇團隊。
是。當您的團隊取得 Flex 時，Flex 使用者會繼承該團隊中既有的單 (人) 用戶固定期限使用授權的授權方案和權益。
如果您在 5 分鐘內登入和登出，將不會收取 Token 費用。
每個 Flex Token 套件自購買日起一年內有效。在 Flex Token 套件到期時，如果 Token 餘額為正數，則剩餘的 Token 將過期。過期固定期限使用授權中的 Token 不得結轉，未使用的過期 Token 將不予退款。
變更時區對 24 小時收費週期沒有任何影響。當您登入產品時，無論時鐘上的時間屬於哪個時區，在該開始時間後的 24 小時內，您無需支付其他費用。
某些產品外掛程式會在您存取時產生每日令牌費用 (有些外掛程式則不會)。對於按日計費的外掛程式，如果外掛程式被設定為隨主產品一起啟動，則系統會按每日令牌費率對兩者收費。為避免意外收取外掛程式的費用，請勿將外掛程式設定為在主產品啟動時載入。請參閱 Flex 費率表 (英文)。
是。您必須每 24 小時連線至網際網路一次。第一次登入產品時，需要網際網路連線。之後，您可以離線最長 24 小時。在 24 小時期限即將屆滿時，會顯示一則產品內訊息，通知您需要再次進行線上登入。
不可以。Flex 遵循與單 (人) 用戶固定期限使用授權相同的使用條款。每個指派給 Flex 隨附產品的使用者，最多可在 3 台裝置上安裝該產品，並一次只能在一台裝置上執行該產品。
不會。Flex 僅會對每個具名使用者、每個產品、每 24 小時收取一次每日 Token 費用，不論使用者使用哪個裝置存取產品。
不會。Flex 僅會對每個具名使用者、每個產品、每 24 小時收取一次每日 Token 費用，不論產品版本為何。
不可以。您可以限制每個使用者能否存取哪些產品。但您無法針對特定使用者或使用者群組設定 Token 限制。
對於在 Linux 上執行的 Flex 隨附產品 (例如 Flame、Maya、MotionBuilder 和 Mudbox)，Flex 僅支援 2020 版和更高版本。