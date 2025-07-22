可以。雖然使用完產品時將其關閉始終是最佳實踐，但大多數 Flex 產品的最近版本都包括閒置辨識功能，可偵測到是否缺乏有意義的使用，如果您忘記關閉產品，則會延遲您的下次令牌計費。

勾選支援閒置辨識的 Flex 產品，以瞭解您的產品是否支援閒置辨識功能。