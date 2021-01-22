具有多 (人) 用戶存取權的固定期限使用授權將於 2022 年 8 月 7 日完全停售。不要錯過以一換二的限時優惠，即交回一個多 (人) 用戶固定期限使用授權，以與目前相似的成本* 換得兩個指名使用者固定期限使用授權。3