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AUTODESK 軟體產品續展
續展即可享受特惠價格，並可瞭解適用於您的選項
(包括以超值價格轉換至行業軟體集)。
為了對像您這樣的忠實客戶表示感謝，在您的固定期限使用授權到期前續展，即有機會享受特別續展價格 (通常比新固定期限使用授權的價格低 10%)。1
請不要錯過續展時的可用選項，這些選項有助於為您節省更多資金1。
續展或轉換為新的 3 年期固定期限的使用授權，可享受額外優惠。如此一來，您就可以享有 3 年無憂軟體存取權、更佳的作業效率，以及可預測的軟體預算。2
在訂購以一個簡單的套件提供之功能強大的行業軟體時，若希望節省大筆費用，
只需續展或轉換至行業軟體集即可。
適合設計師、工程師和承包商的強大 BIM 和 CAD 工具。包括 Revit、AutoCAD、Civil 3D 等。
取得專業級工具，以用於 Inventor、AutoCAD、Fusion 360 等產品的開發與製造規劃。
擴展您工作室的彩現和模擬能力，同時為美工人員提供強大的建模和動畫工具。
現在是利用優惠助力您取得競爭優勢的最佳時機。
具有多 (人) 用戶存取權的固定期限使用授權將於 2022 年 8 月 7 日完全停售。不要錯過以一換二的限時優惠，即交回一個多 (人) 用戶固定期限使用授權，以與目前相似的成本* 換得兩個指名使用者固定期限使用授權。3
高階版授權方案能夠協助管理 50 或更多個軟體固定期限使用授權的商業客戶提高運作效率，
並為其提供如下權益：
對所有 Autodesk 軟體產品提供一次性登入功能， 有助於增強安全性。
可以在任何時間 (包括晚上和週末) 提供即時支援。
檢視及匯出使用者詳細使用報告，以洞察分析趨勢。
讓您的生活更輕鬆。透過調整固定期限使用授權的續展日期，可節省時間、改善預算管理及降低營運成本。請洽詢您的經銷商或銷售代表，以確認是否符合資格。
續展方式可能因訂購固定期限使用授權的方式而有所不同
在到期之前，系統會透過電子郵件向您的合約管理員傳送續展提醒。
在續展時，請向您的經銷商咨詢相關選項，包括加入套數、調整固定期限使用授權的帳單日期、升級至高階版授權方案，或轉換至行業軟體集。
若要續展，請聯絡續展通知中提供的經銷商，或使用 Autodesk 經銷商搜尋工具。
無法重新啟用或重新啟動已到期的固定期限使用授權。若要使用軟體，只需訂購新的固定期限使用授權即可。在許多情況下，您可以透過啟動過期的軟體來檢視關於新固定期限使用授權的購買選項。或者，您可以直接從 Autodesk 經銷商處訂購新的固定期限使用授權。
請填寫表單，Autodesk 續展專家會與您聯絡。
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謝謝您聯繫Autodesk！ Autodesk 續展專家將盡速與您聯絡，以回答您的問題並協助您選擇符合您的預算、業務及專案需求的最佳續展選項。