只有合約管理員可以更新經銷商資訊。新經銷商必須是有效的 Autodesk 合作夥伴。
如果您要在固定期限使用授權期限屆滿前轉換經銷商，請輸入新經銷商的帳戶號碼 (CSN)，以提出在您的帳戶中更新經銷商資訊的要求。
如果您有多個經銷商，這項更新會取代所有經銷商資訊。如果您有多個經銷商，但只想更新某一個經銷商，請聯絡支援。
只有合約管理員可以更新經銷商資訊。新經銷商必須是有效的 Autodesk 合作夥伴。
如果您要在固定期限使用授權期限屆滿前轉換經銷商，請輸入新經銷商的帳戶號碼 (CSN)，以提出在您的帳戶中更新經銷商資訊的要求。
如果您有多個經銷商，這項更新會取代所有經銷商資訊。如果您有多個經銷商，但只想更新某一個經銷商，請聯絡支援。
請聯絡您的新經銷商以取得其帳戶號碼。
注意事項：您可能已收到 Autodesk 傳送的電子郵件，其中包含您新經銷商的資訊。
登入您的 Autodesk 帳戶：manage.autodesk.com，然後按一下「帳單與訂單」>「固定期限的使用授權和合約」。
選取固定期限的使用授權。
從「動作」下拉式功能表中，選取「更新經銷商資訊」。
輸入新的經銷商帳戶號碼，然後按一下「尋找」。
確認顯示的經銷商正確無誤，然後按一下「下一步」。
確認更新，然後按一下「提交」。
按一下「完成」以關閉確認視窗。可能需要至少一個小時的時間，更新的資訊才會顯示在您的「帳戶合約」詳細資料中。
注意事項：在以下情況下，無法使用「更新經銷商資訊」選項：
您的合約是自動續展的。
您擁有使用 Token Flex 的 Enterprise Business Agreement。
您的合約已到期或即將在 90 天內到期。