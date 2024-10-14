管理員的帳戶管理

更新經銷商資訊

只有合約管理員可以更新經銷商資訊。新經銷商必須是有效的 Autodesk 合作夥伴。

 

如果您要在固定期限使用授權期限屆滿前轉換經銷商，請輸入新經銷商的帳戶號碼 (CSN)，以提出在您的帳戶中更新經銷商資訊的要求。

 

如果您有多個經銷商，這項更新會取代所有經銷商資訊。如果您有多個經銷商，但只想更新某一個經銷商，請聯絡支援。 

變更經銷商

  1. 請聯絡您的新經銷商以取得其帳戶號碼。 
    注意事項：您可能已收到 Autodesk 傳送的電子郵件，其中包含您新經銷商的資訊。

  2. 登入您的 Autodesk 帳戶：manage.autodesk.com，然後按一下「帳單與訂單」>「固定期限的使用授權和合約」。

  3. 選取固定期限的使用授權。

  4. 從「動作」下拉式功能表中，選取「更新經銷商資訊」。

  5. 輸入新的經銷商帳戶號碼，然後按一下「尋找」。 

  6. 確認顯示的經銷商正確無誤，然後按一下「下一步」。

  7. 確認更新，然後按一下「提交」。

  8. 按一下「完成」以關閉確認視窗。可能需要至少一個小時的時間，更新的資訊才會顯示在您的「帳戶合約」詳細資料中。

注意事項：在以下情況下，無法使用「更新經銷商資訊」選項：

  • 您的合約是自動續展的。

  • 您擁有使用 Token Flex 的 Enterprise Business Agreement。

  • 您的合約已到期或即將在 90 天內到期。 

另請參閱

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