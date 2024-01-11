您將取得的技術支援等級取決於您的固定期限的使用授權方案。在下表中尋找依據您的授權方案提供的技術支援。如要進一步瞭解固定期限的使用授權方案，請前往 autodesk.com/plans (英文) 。
教育版
標準版*
高階版*
企業版*
自行疑難排解問題
在我們的社群論壇上與同僚和專家一起解決問題，以及使用 Autodesk 助理從知識庫取得解答。
與專家一起疑難排解問題
疑難排解問題時取得 Autodesk 專家的協助。
提交網路案例
在當地上班時間提交線上支援請求，並接收電子郵件更新。
(優先度回應)
與專員交談**
在當地上班時間使用 Autodesk 助理與專員進行線上交談。
排程通話**
在當地上班時間排程與 Autodesk 專家通話。
要求回電 (僅限管理員)
隨時接聽有關疑難排解重要問題的回電，夜間和週末也不例外。
主動預防問題
與技術專家合作，預防問題發生。
減少可避免的錯誤
深入瞭解使用者所遇到的可預防問題，進而最佳化 Autodesk 軟體效能。
部署和升級協助
在進行 Autodesk 桌面軟體的部署和升級方面，取得專家的指導意見。
技術帳戶管理
與指定的專家合作，審核支援案例並改善 Autodesk 解決方案的整體技術健全狀況。
即時輔導
Autodesk 專家可針對團隊的焦點領域和一般使用案例，量身訂制合適的即時指導課程。
(每 90 天進行一次使用者輔導；管理員輔導不受限制)
(不限)
諮詢專家
與 Autodesk 專家一對一對談，瞭解產品功能、最新特色、技術需求等。
*包括 Flex 客戶 **可能適用某些限制和產品排除項
助理會協助您找到答案，或聯絡專員。
您的支援等級是什麼？
不同的固定期限使用授權方案提供不同類別的支援。瞭解您方案的支援等級。
檢視支援等級
Autodesk
購買方式
支援
隱私權 | Cookie 偏好 | 檢舉違規事項 | 使用條款 | 法律 (英文) | © 2024 Autodesk, Inc. All rights reserved.