自行疑難排解問題 在我們的社群論壇上與同僚和專家一起解決問題，以及使用 Autodesk 助理從知識庫取得解答。

與專家一起疑難排解問題 疑難排解問題時取得 Autodesk 專家的協助。 提交網路案例 在當地上班時間提交線上支援請求，並接收電子郵件更新。 (優先度回應) (優先度回應) 與專員交談** 在當地上班時間使用 Autodesk 助理與專員進行線上交談。 排程通話** 在當地上班時間排程與 Autodesk 專家通話。 要求回電 (僅限管理員) 隨時接聽有關疑難排解重要問題的回電，夜間和週末也不例外。

主動預防問題 與技術專家合作，預防問題發生。 減少可避免的錯誤 深入瞭解使用者所遇到的可預防問題，進而最佳化 Autodesk 軟體效能。 部署和升級協助 在進行 Autodesk 桌面軟體的部署和升級方面，取得專家的指導意見。 技術帳戶管理 與指定的專家合作，審核支援案例並改善 Autodesk 解決方案的整體技術健全狀況。

即時輔導 Autodesk 專家可針對團隊的焦點領域和一般使用案例，量身訂制合適的即時指導課程。 (每 90 天進行一次使用者輔導；管理員輔導不受限制) (不限)