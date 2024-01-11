技術支援等級

依據授權方案提供的 Autodesk 技術支援

您將取得的技術支援等級取決於您的固定期限的使用授權方案。在下表中尋找依據您的授權方案提供的技術支援。如要進一步瞭解固定期限的使用授權方案，請前往 autodesk.com/plans (英文) 。

教育版

標準版*

高階版*

企業版*

自行疑難排解問題

在我們的社群論壇上與同僚和專家一起解決問題，以及使用 Autodesk 助理從知識庫取得解答。

與專家一起疑難排解問題

疑難排解問題時取得 Autodesk 專家的協助。

提交網路案例

在當地上班時間提交線上支援請求，並接收電子郵件更新。

(優先度回應)

(優先度回應)

與專員交談**

在當地上班時間使用 Autodesk 助理與專員進行線上交談。

排程通話**

在當地上班時間排程與 Autodesk 專家通話。

要求回電 (僅限管理員)

隨時接聽有關疑難排解重要問題的回電，夜間和週末也不例外。

主動預防問題

與技術專家合作，預防問題發生。

減少可避免的錯誤

深入瞭解使用者所遇到的可預防問題，進而最佳化 Autodesk 軟體效能。

部署和升級協助

在進行 Autodesk 桌面軟體的部署和升級方面，取得專家的指導意見。

技術帳戶管理

與指定的專家合作，審核支援案例並改善 Autodesk 解決方案的整體技術健全狀況。

即時輔導

Autodesk 專家可針對團隊的焦點領域和一般使用案例，量身訂制合適的即時指導課程。

(每 90 天進行一次使用者輔導；管理員輔導不受限制)

(不限)

諮詢專家

與 Autodesk 專家一對一對談，瞭解產品功能、最新特色、技術需求等。

*包括 Flex 客戶
**可能適用某些限制和產品排除項

需要協助？詢問 Autodesk 助理！

助理會協助您找到答案，或聯絡專員。

詢問助理

您的支援等級是什麼？

不同的固定期限使用授權方案提供不同類別的支援。瞭解您方案的支援等級。

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