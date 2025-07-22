除了個別使用者管理產品存取權外，您還可以為整個團隊設定產品和服務的預設存取權。選取預設指派設定時，現有使用者和新使用者將可存取同一組選定的產品。

注意事項：對於訪客使用者，將自動關閉預設指派，Autodesk 建議將其關閉。

設定預設指派：

登入 Autodesk 帳戶，網址為 manage.autodesk.com。 在帳戶頁面上，選取「使用者管理」>「依使用者」。 選擇要管理其預設指派的 Flex 團隊。 按一下右上角的「團隊設定」齒輪圖示。 在「使用者管理」>「預設指派」下方，按一下「設定預設指派」。 在「管理預設指派」對話方塊中，按一下「Flex」。 選取您要為其指派預設存取權的產品。當 Autodesk 將新產品加入至 Flex 時，具有預設指派的使用者將無法自動存取新產品。編輯預設指派清單，以指派對新產品的存取權。 按一下「儲存變更」以啟用預設指派。

關閉預設指派：

在「管理預設指派」對話方塊中，清除所有產品。

注意事項：系統不會傳送告知預設指派變更的電子郵件通知給使用者。

固定期限使用授權和試用版的優先度

當使用者同時被指派給單 (人) 用戶固定期限使用授權和 Flex Token 時，將不會使用 Token。例如，如果您指派了 AutoCAD 固定期限使用授權，則使用者不會耗用 AutoCAD 的 Token。

同樣的，處於試用期間的使用者也不會耗用該產品的 Token。請告知您的使用者忽略試用版即將到期的訊息。在試用期結束後，他們會開始使用 Token。

注意事項：只有在登入驗證時使用相同的 Autodesk ID，固定期限使用授權和試用版優先度才能發揮作用。