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Autodesk Flex 可讓您的臨時使用者使用令牌，一次存取 Flex 提供的任何產品 24 小時。 費率因使用的產品而異。 對於想要試用產品或偶爾需要存取的團隊成員或個人而言，Flex 是一個絕佳的選擇。購買 Flex 令牌後，您可以指派使用者並指定他們可以存取的產品。
請按照以下步驟來設定 Flex，並邀請您的臨時使用者存取 Flex 提供的 Autodesk 產品。
登入您的 Autodesk 帳戶 (manage.autodesk.com)，然後按一下「使用者管理」>「依產品」。
選取「Flex」，然後按一下「指派使用者」。
根據您是指派現有使用者還是邀請新使用者，選擇以下其中一項。
現有使用者：開始輸入使用者的名稱。當清單中顯示現有使用者時，從中選取該使用者。請參閱新增和移除使用者。
新使用者：輸入其全名，後接以角括弧括住的電子郵件地址 (例如，John Doe )。
注意事項：如果新使用者沒有 Autodesk 帳戶，系統會要求他們建立一個。如果新使用者在七天內未接受邀請，則您需要重新傳送邀請。
檢視您的 Flex 使用情況報告。請參閱取得 Flex 使用情況資訊。
您可以指定可供 Flex 臨時使用者使用的產品。
登入您的 Autodesk 帳戶 (manage.autodesk.com)，然後按一下「使用者管理」>「依產品」。
在產品清單中，選取「Flex」。
在「指派的使用者」下方，選取您要管理的使用者，以顯示產品與服務清單。
選取您要指派的產品與服務，或清除要取消指派的任何產品與服務。
注意事項：如果選取了所有產品 (未清除任何產品)，則當 Autodesk 將新產品加入至 Flex 時，該新產品將自動可供存取。如果您不希望自動存取新產品，則您必須主動取消指派。
按一下「儲存變更」。
如果採用個別指派方式，使用者將會收到一封電子郵件，通知他們可以存取產品。如果您使用「匯入」方式進行指派，則不會傳送電子郵件通知。
除了個別使用者管理產品存取權外，您還可以為整個團隊設定產品和服務的預設存取權。選取預設指派設定時，現有使用者和新使用者將可存取同一組選定的產品。
注意事項：對於訪客使用者，將自動關閉預設指派，Autodesk 建議將其關閉。
設定預設指派：
登入 Autodesk 帳戶，網址為 manage.autodesk.com。
在帳戶頁面上，選取「使用者管理」>「依使用者」。
選擇要管理其預設指派的 Flex 團隊。
按一下右上角的「團隊設定」齒輪圖示。
在「使用者管理」>「預設指派」下方，按一下「設定預設指派」。
在「管理預設指派」對話方塊中，按一下「Flex」。
選取您要為其指派預設存取權的產品。當 Autodesk 將新產品加入至 Flex 時，具有預設指派的使用者將無法自動存取新產品。編輯預設指派清單，以指派對新產品的存取權。
按一下「儲存變更」以啟用預設指派。
關閉預設指派：
注意事項：系統不會傳送告知預設指派變更的電子郵件通知給使用者。
固定期限使用授權和試用版的優先度
當使用者同時被指派給單 (人) 用戶固定期限使用授權和 Flex Token 時，將不會使用 Token。例如，如果您指派了 AutoCAD 固定期限使用授權，則使用者不會耗用 AutoCAD 的 Token。
同樣的，處於試用期間的使用者也不會耗用該產品的 Token。請告知您的使用者忽略試用版即將到期的訊息。在試用期結束後，他們會開始使用 Token。
注意事項：只有在登入驗證時使用相同的 Autodesk ID，固定期限使用授權和試用版優先度才能發揮作用。
當您購買其他 Token 時，這些 Token 會加到您團隊的 Token 餘額中。每次購買的 Flex Token 均自購買日起一年內有效，且會先耗用較舊的 Token。這可確保您有最充裕的時間來使用 Token。
如果您管理多個團隊，請檢查是否將購買的 Flex 令牌加入至正確的團隊。如果不是，您可以從 Autodesk 帳戶中將 Flex 令牌移至您管理的其他團隊。請參閱 Flex 令牌和團隊。
安裝和登入，以供臨時使用者使用
您的 Flex 令牌使用者可以下載並安裝產品。
登入您的 Autodesk 帳戶 (manage.autodesk.com)，然後按一下「所有產品與服務」。
在產品名稱清單中，選取「Flex」。按一下「檢視項目」。
如果您是從 Flex 變更為單 (人) 用戶固定期限使用授權，或已從舊版固定期限使用授權或試用版安裝支援的版本，則無需重新安裝。