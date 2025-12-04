APS API 入門

若要使用我們的 APS API，您需要設置一個連接至帳單的工作區。這適用於免費與付費層級存取權，確保系統正確追蹤您的 API 使用情況。

如需有關開發人員中樞和 Autodesk Platform Services 的更多詳細資訊，請查看此 PDF (僅提供英文版)。