APS API 入門

娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
若要使用我們的 APS API，您需要設置一個連接至帳單的工作區。這適用於免費與付費層級存取權，確保系統正確追蹤您的 API 使用情況。
如需有關開發人員中樞和 Autodesk Platform Services 的更多詳細資訊，請查看此 PDF (僅提供英文版)。
團隊：貴組織固定期限的使用授權和計費的空間。
開發人員中樞：用於規劃 API 存取、認證和環境的工作區。每個開發人員中樞會連接到一個團隊。
請務必先選取正確的團隊，然後再在您的 Autodesk 帳戶中建立開發人員中樞。
將您的 API 固定期限使用授權指派給團隊後，請透過您的 Autodesk 帳戶建立開發人員中樞。您可以在以下位置執行此作業：Autodesk 帳戶 -> 產品與服務 -> 中樞。建立開發人員中樞後，您可以將團隊成員新增至中樞，並開始在 Autodesk Platform Services 中建置應用程式。
身為購買者或管理員 (Autodesk 帳戶的主要管理員或次要管理員)，您可以監控 API 在 Autodesk 帳戶中的餘額、使用情況和支出。
身為中樞管理員或開發人員，您可以在 Autodesk Platform Services 中查看 API 使用情況。
團隊管理員 (主要管理員或次要管理員) 可以建立開發人員中樞。如果您不是團隊管理員，且需要建立開發人員中樞，請聯絡您的團隊管理員，邀請您加入團隊，並將您指派為次要管理員。
不可以，對應關係為 1:1。
不可以，每個團隊只能建立一個開發人員中樞。
開發人員中樞並未提供轉換至其他團隊的自助服務。您可以為其他團隊建立新的開發人員中樞，或聯絡 Autodesk 變更團隊。身為中樞管理員，您可以在開發人員中樞之間移動應用程式。
如果 APS 固定期限使用授權的購買者管理多個團隊，則只有 APS 固定期限使用授權的購買者能在 Autodesk 帳戶首頁中，將固定期限的使用授權指派給團隊。