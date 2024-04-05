主要管理員可以選擇性地請求有關未主動執行指定之產品的使用者通知。在 Autodesk 帳戶的「使用情況通知」功能中，管理員可以指定排程選項，以接收有關無活動使用者的自動電子郵件通知。根據從這些通知中瞭解到的情況，主要和次要管理員可以移至「使用情況報告」來取消指派無活動的使用者。

注意事項：無活動的使用者資料僅適用於採用標準版或高階版授權方案的固定期限使用授權。

設定使用情況通知：

登入您的 Autodesk Account (manage.autodesk.com) 在「使用情況報告」下方，選取「使用情況通知」。 在「使用情況通知」視窗中，按一下「設定」。 選取所需的通知排程選項： 在行事曆中，選取您希望 Autodesk 開始傳送使用情況通知電子郵件的日期。

選取您要接收通知電子郵件的頻率。您可以選擇每週、每兩週、每月或每三個月接收一次電子郵件。

選取無活動的日期範圍。您可以選擇查看過去 30 天、3 個月、6 個月、9 個月或 1 年內無活動使用者的報告。 按一下「開啟」。 此時會顯示一則訊息，指出已開啟無活動的使用者通知。

編輯使用情況通知：

在「使用情況通知」視窗中，按一下「編輯」。 變更開始日期、頻率或日期範圍。 按一下「儲存」。 此時會顯示一則訊息，指出已儲存變更。

關閉使用情況通知：



在「使用情況通知」視窗中，將開關切換至「關閉」位置。 此時會顯示一則訊息，確認「使用情況通知」已關閉。

取消指派無活動的使用者：

當您收到有關無活動使用者的電子郵件通知時，您會看到一個標題為「檢視無活動的使用者」的按鈕。(僅當您有無活動的使用者時，才會看到此按鈕。)

按一下「檢視無活動的使用者」以開啟「使用情況報告」，報告會進行預先篩選，以僅展示無活動的使用者。 勾選您要取消指派的使用者旁邊的方塊。 在顯示的訊息中，按一下「取消指派」。 在顯示的「取消指派確認」視窗中，按一下「取消指派」。

注意事項：您也可以直接在帳戶中移至「使用情況報告」，以取消指派使用者。在此情況下，清單不會自動篩選出無活動的使用者。