只有合約管理員可以增加或減少已設置為自動續展的固定期限使用授權的套數。
注意事項：此功能僅適用於在線上從 Autodesk 購買的固定期限使用授權，並且僅在某些地區可用。
只有合約管理員可以增加或減少已設置為自動續展的固定期限使用授權的套數。
注意事項：此功能僅適用於在線上從 Autodesk 購買的固定期限使用授權，並且僅在某些地區可用。
如果您是合約管理員，請登入 Autodesk Account (帳戶)，然後移至「帳單與訂單」>「固定期限使用授權和合約」。
選取合約以顯示您的固定期限使用授權詳細資料。
按一下套數下方的「增加套數」。
調整套數，然後按一下「儲存變更」。
如果需要，請變更付款方式，然後按一下「儲存」。
注意事項：系統會向您最初購買固定期限使用授權所用的信用卡收取額外套數的費用。若要使用其他付款方式，請在完成交易前加入其他付款方式並儲存變更。
檢閱變更，然後按一下「提交訂單」。
您可以隨時減少套數。在您的固定期限使用授權進行續展時，系統會記錄減少的套數和降低的價格。
如果您是合約管理員，請登入 Autodesk Account (帳戶)，然後移至「帳單與訂單」>「固定期限使用授權和合約」。
選取合約以顯示您的固定期限使用授權詳細資料。
按一下套數下方的「減少套數」。
調整套數，然後按一下「儲存變更」。