在 Autodesk Account 中，管理員可以使用活動記錄追蹤其團隊活動的歷程。您可以找到有關團隊事件的資訊，例如產品指派、角色指派、固定期限使用授權變更、從群組新增和移除使用者以及許多其他活動。

注意：目前不顯示與事件相關中樞和專案有關的活動。