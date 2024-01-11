管理員的帳戶管理

追蹤團隊活動

在 Autodesk Account 中，管理員可以使用活動記錄追蹤其團隊活動的歷程。您可以找到有關團隊事件的資訊，例如產品指派、角色指派、固定期限使用授權變更、從群組新增和移除使用者以及許多其他活動。  

 

注意：目前不顯示與事件相關中樞和專案有關的活動。 

存取團隊的活動記錄： 

  1. 登入 Autodesk Account，網址為 manage.autodesk.com。 

  2. 選取「報告」>「活動記錄」。   

     

    3.  

  3. 在活動記錄頂部，選取團隊。   

     

活動記錄列出您所選團隊的歷程中每個事件的日期、時間和描述。

使用篩選

 

選擇要追蹤的團隊後，您可以使用篩選縮小所列出結果的範圍。 

 

 

您可以對以下一或多項套用篩選：

  • 日期。透過在下拉式行事曆上僅設定開始日期來篩選特定日期。設定開始日期和結束日期可篩選範圍。
  • 事件。從下拉式功能表中選取一或多個事件。事件範例包括建立群組、將產品指派給使用者、將角色指派給使用者以及建立團隊。還有更多。
  • 使用者。輸入其中一個使用者的名稱，然後選取顯示的名稱。與其他篩選一樣，您可以選取多個名稱。將新使用者新增至團隊時，選取清單中會填入其名稱。
  • 群組。輸入其中一個群組的名稱，然後選取顯示的群組。您可以選取多個群組。新增群組時，選取清單中會填入其名稱。
  • 產品。輸入產品名稱，然後選取產品。您可以選取多個產品。

使用搜尋

 

您可以透過搜尋活動描述中包含的關鍵字來尋找事件。例如，您可以透過在搜尋方塊中輸入「3ds Max」，尋找所有涉及 3ds Max 的事件。您也可以使用與事件相關聯的團隊成員的電子郵件地址進行搜尋。透過將篩選與搜尋這兩項功能強大的工具相結合，您可以輕鬆找到所需的資訊。 

 

常見問題

活動記錄中顯示什麼類型的活動？

此記錄顯示管理員為管理其 Autodesk 產品使用者而執行的所有活動。包括：

  • 團隊活動
    • 團隊建立、名稱更新、合併
  • 群組活動
    • 群組建立、更新
  • 使用者活動
    • 將使用者加入團隊/從團隊中移除
    • 將使用者加入群組/從群組中移除
    • 批量更新
    • 角色變更
    • 指派活動
    • 將使用者指派給產品/從產品取消指派使用者
    • 批量更新
    • 群組產品指派
  • SSO 活動
    • 目錄同步設定

注意：請參閱下方有關活動記錄中尚未包含之活動的常見問題。

團隊的記錄最多會保留多長時間？

活動記錄最長儲存一年，之後會刪除。

記錄是否即時更新？ 

否，但是您可以按一下「重新整理」來重新整理顯示的內容。記錄通常需要幾分鐘來更新新活動。

活動記錄的可用日期為何？

活動將從 2023 年 10 月 18 日起顯示。您會看到團隊在此日期後的活動。記錄中不顯示早於此日期的活動。

記錄是否根據事件時間戳記進行排序和顯示？

系統會根據事件的接收順序進行處理。

活動記錄是否包含來自舊使用者管理系統 (NAMU) 的事件？

否，活動記錄僅包含管理員為其 Autodesk 團隊執行的使用者管理活動。 

活動記錄中是否顯示 Autodesk 代表我執行的活動？

是，當 Autodesk 支援更新您的團隊資料時，活動會反映在記錄中，其中執行者名稱包含「Autodesk」。

是否可以從活動記錄中匯出記錄？ 

否，活動記錄目前不支援匯出記錄。

活動記錄中尚未包含哪些活動？

Autodesk 將持續改進活動記錄，並規劃納入更多活動。以下是兩個目前未包含，但可能在未來加入之活動的範例：

  • 向 Autodesk 團隊成員重新傳送邀請
  • 來自與您的 Autodesk 團隊相關聯之中樞和專案的事件。例如，與 Fusion 團隊、Flow Production Tracking 網站和 BIM/ACC 帳戶相關的事件。

記錄中的時間戳記是否基於擁有者的位置？ 

是，記錄中記錄的時間戳記基於擁有者的位置。

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另請參閱

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