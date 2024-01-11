在 Autodesk Account 中，管理員可以使用活動記錄追蹤其團隊活動的歷程。您可以找到有關團隊事件的資訊，例如產品指派、角色指派、固定期限使用授權變更、從群組新增和移除使用者以及許多其他活動。
注意：目前不顯示與事件相關中樞和專案有關的活動。
在 Autodesk Account 中，管理員可以使用活動記錄追蹤其團隊活動的歷程。您可以找到有關團隊事件的資訊，例如產品指派、角色指派、固定期限使用授權變更、從群組新增和移除使用者以及許多其他活動。
注意：目前不顯示與事件相關中樞和專案有關的活動。
存取團隊的活動記錄：
登入 Autodesk Account，網址為 manage.autodesk.com。
選取「報告」>「活動記錄」。
在活動記錄頂部，選取團隊。
活動記錄列出您所選團隊的歷程中每個事件的日期、時間和描述。
選擇要追蹤的團隊後，您可以使用篩選縮小所列出結果的範圍。
您可以對以下一或多項套用篩選：
您可以透過搜尋活動描述中包含的關鍵字來尋找事件。例如，您可以透過在搜尋方塊中輸入「3ds Max」，尋找所有涉及 3ds Max 的事件。您也可以使用與事件相關聯的團隊成員的電子郵件地址進行搜尋。透過將篩選與搜尋這兩項功能強大的工具相結合，您可以輕鬆找到所需的資訊。
此記錄顯示管理員為管理其 Autodesk 產品使用者而執行的所有活動。包括：
注意：請參閱下方有關活動記錄中尚未包含之活動的常見問題。
活動記錄最長儲存一年，之後會刪除。
否，但是您可以按一下「重新整理」來重新整理顯示的內容。記錄通常需要幾分鐘來更新新活動。
活動將從 2023 年 10 月 18 日起顯示。您會看到團隊在此日期後的活動。記錄中不顯示早於此日期的活動。
系統會根據事件的接收順序進行處理。
否，活動記錄僅包含管理員為其 Autodesk 團隊執行的使用者管理活動。
是，當 Autodesk 支援更新您的團隊資料時，活動會反映在記錄中，其中執行者名稱包含「Autodesk」。
否，活動記錄目前不支援匯出記錄。
Autodesk 將持續改進活動記錄，並規劃納入更多活動。以下是兩個目前未包含，但可能在未來加入之活動的範例：
是，記錄中記錄的時間戳記基於擁有者的位置。