在 Autodesk 帳戶中，管理員可以在團隊中新增和移除使用者。團隊是管理員管理使用者、指派和設定的中央位置。團隊可以包含以下使用者：透過 Autodesk 帳戶加入的使用者、訪客使用者，以及使用 Autodesk 雲端協同合作產品的使用者。若要進一步瞭解團隊，請參閱管理團隊。
若要向使用者授予 Autodesk 產品和服務的存取權，管理員可以執行以下操作：
- 逐一邀請每個使用者，或是透過 Autodesk 帳戶批量匯入所有使用者。沒有既有 Autodesk 帳戶的使用者會收到一封確認電子郵件，其中包含使用使用者自己的電子郵件地址和密碼建立帳戶的連結。
- 透過單一登入 (SSO) 的即時 (JIT) 佈建自動加入使用者。JIT 佈建會自動為新使用者建立帳戶，並在新使用者首次使用 SSO 登入 Autodesk 時，將這些使用者加入到您的團隊中。若要進一步瞭解，請參閱 JIT 佈建如何運作？
- 透過目錄同步加入使用者。利用目錄同步功能，您可以在組織的目錄中建立使用者群組，而該目錄會與您在 Autodesk 帳戶中的團隊同步。這可讓新使用者加入您的團隊，而無需登入即可建立其帳戶。若要進一步瞭解，請參閱瞭解 Active Directory 同步。
- 透過中樞加入使用者。您可以使用中樞來管理成員及其權限，讓團隊能夠安全地儲存和共用資料，以及透過 Autodesk 協同合作產品 (目前有 BIM/ACC、流程生產追蹤、Forma 和 Fusion) 進行專案。
請觀看本文結尾處的影片，以進一步瞭解新增和移除使用者。
注意事項：不要使用下列程序建立新的固定期限使用授權，也不要取消現有的固定期限使用授權。若要執行這些作業，請前往加入或減少套數。若要歸還最近購買的固定期限使用授權，請前往聯絡支援。