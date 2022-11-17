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加入和移除使用者

在 Autodesk 帳戶中，管理員可以在團隊中新增和移除使用者。團隊是管理員管理使用者、指派和設定的中央位置。團隊可以包含以下使用者：透過 Autodesk 帳戶加入的使用者、訪客使用者，以及使用 Autodesk 雲端協同合作產品的使用者。若要進一步瞭解團隊，請參閱管理團隊

 

若要向使用者授予 Autodesk 產品和服務的存取權，管理員可以執行以下操作：

  • 逐一邀請每個使用者，或是透過 Autodesk 帳戶批量匯入所有使用者。沒有既有 Autodesk 帳戶的使用者會收到一封確認電子郵件，其中包含使用使用者自己的電子郵件地址和密碼建立帳戶的連結。
  • 透過單一登入 (SSO) 的即時 (JIT) 佈建自動加入使用者。JIT 佈建會自動為新使用者建立帳戶，並在新使用者首次使用 SSO 登入 Autodesk 時，將這些使用者加入到您的團隊中。若要進一步瞭解，請參閱 JIT 佈建如何運作？
  • 透過目錄同步加入使用者。利用目錄同步功能，您可以在組織的目錄中建立使用者群組，而該目錄會與您在 Autodesk 帳戶中的團隊同步。這可讓新使用者加入您的團隊，而無需登入即可建立其帳戶。若要進一步瞭解，請參閱瞭解 Active Directory 同步
  • 透過中樞加入使用者。您可以使用中樞來管理成員及其權限，讓團隊能夠安全地儲存和共用資料，以及透過 Autodesk 協同合作產品 (目前有 BIM/ACC、流程生產追蹤、Forma 和 Fusion) 進行專案。

請觀看本文結尾處的影片，以進一步瞭解新增和移除使用者。 

 

注意事項：不要使用下列程序建立新的固定期限使用授權，也不要取消現有的固定期限使用授權。若要執行這些作業，請前往加入或減少套數。若要歸還最近購買的固定期限使用授權，請前往聯絡支援

逐一加入使用者

  1. 在導覽功能表中選取「使用者管理」>「依使用者」。
  2. 選取您要邀請使用者加入的團隊，然後按一下「邀請使用者」。
  3. 輸入使用者的名字、姓氏和電子郵件地址。
  4. 按一下「傳送邀請」。
    擁有既有 Autodesk 帳戶的使用者將在您的團隊中顯示為「已驗證」。

     

    沒有既有帳戶的使用者將在您的團隊中顯示為「已邀請」，並且會收到建立帳戶的電子郵件邀請函。受邀使用者有七天時間可以透過電子郵件邀請函中的連結建立其帳戶。

    5.  

  5. 在固定期限的使用授權開始後 30 天內，您帳戶中顯示的導引式設定資訊會指出哪些使用者尚未驗證其帳戶。30 天後，您可以移至「使用者管理」>「依使用者」，查看使用者的帳戶狀態是「已驗證」還是「已邀請」。
  6. 在七天期限屆滿後，如果使用者尚未驗證其帳戶，請檢查其電子郵件地址是否正確，然後重新傳送邀請：
    • 移至「使用者管理」>「依使用者」
    • 選取使用者並按一下「重新傳送邀請」。

注意事項：如果您擁有高階版授權方案並啟用了 SSO (單一登入)，則使用者可能會自動加入。

匯入使用者清單

  1. 準備好 CSV 檔案，其中最多包含 5,000 個要匯入的使用者。
    1. 每個使用者獨自一列。
    2. 提供三欄：名字、姓氏和電子郵件地址。
      注意事項：匯入時會略過您團隊中已存在的使用者。
  2. 在導覽功能表中選取「使用者管理」>「依使用者」。
  3. 選取您要邀請使用者加入的團隊，然後按一下「邀請使用者」。
    注意事項：如果您使用傳統使用者管理，請參閱在傳統使用者管理中加入使用者
  4. 選取「匯入」頁籤並按一下「上傳 CSV 檔案」。您可以在檔案上傳期間繼續工作。匯入完成時，系統會顯示通知。

逐一移除使用者

主要、次要和 SSO 管理員皆可從 Autodesk Account 中移除使用者。 移除使用者會撤銷其對產品和服務的存取權，但不會刪除其個人的 Autodesk Account。
 

從使用者管理：

  1. 選取「使用者管理」>「依使用者」(如果您是管理員，則只會看到「使用者管理」)。
  2. 選取使用者。
  3. 按一下「移除使用者」圖示 (使用者聯絡資訊旁邊的垃圾筒)。
  4. 在確認視窗中，按一下「移除使用者」。

注意事項：必須先移除主要管理員的管理權限，才能移除主要管理員。所有管理員都可以移除其他次要管理員和 SSO 管理員。

批量移除使用者

  1. 登入您的帳戶 (網址為 manage.autodesk.com)，然後按一下「使用者管理」>「依使用者」。
  2. 按一下勾選方塊以選取一個或多個使用者。將顯示一個橫幅，以展示您選取的使用者數。
  3. 按一下「從團隊中移除」。
  4. 在確認視窗中，按一下「移除」。

注意事項：您無法移除從目錄同步加入的主要管理員或使用者 (高階版授權方案)。

移除對雲端協同合作站台的存取權

對於某些協同合作產品，您可能需要採取其他步驟來停用對協同合作站台和專案資料的存取權。

 

下表說明從 Autodesk 團隊移除使用者後的站台存取權。

產品 使用者已停用 使用者存取權
Autodesk Construction Cloud (ACC) 持續有效
BIM 360 持續有效
Fusion 失效。無法存取站台資料
Info360 持續有效
Flow Production Tracking 失效。無法存取站台資料
Forma 失效。無法存取站台資料。
Tandem 持續有效
Upchain 持續有效

如果移除的使用者仍處於作用中狀態，請聯絡您的協同合作站台管理員以停用該使用者或將其從您的站台中移除。

 

請參閱您的協同合作產品說明，以取得有關管理使用者存取權的指示。若要管理 BIM 360 或 ACC 中的成員狀態，請參閱管理帳戶成員

 

 

另請參閱

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