在 Autodesk 帳戶中，管理員可以在團隊中新增和移除使用者。團隊是管理員管理使用者、指派和設定的中央位置。團隊可以包含以下使用者：透過 Autodesk 帳戶加入的使用者、訪客使用者，以及使用 Autodesk 雲端協同合作產品的使用者。若要進一步瞭解團隊，請參閱管理團隊。

若要向使用者授予 Autodesk 產品和服務的存取權，管理員可以執行以下操作：

逐一邀請每個使用者，或是透過 Autodesk 帳戶批量匯入所有使用者。沒有既有 Autodesk 帳戶的使用者會收到一封確認電子郵件，其中包含使用使用者自己的電子郵件地址和密碼建立帳戶的連結。

透過單一登入 (SSO) 的即時 (JIT) 佈建自動加入使用者。JIT 佈建會自動為新使用者建立帳戶，並在新使用者首次使用 SSO 登入 Autodesk 時，將這些使用者加入到您的團隊中。若要進一步瞭解，請參閱 JIT 佈建如何運作？

透過目錄同步加入使用者。利用目錄同步功能，您可以在組織的目錄中建立使用者群組，而該目錄會與您在 Autodesk 帳戶中的團隊同步。這可讓新使用者加入您的團隊，而無需登入即可建立其帳戶。若要進一步瞭解，請參閱瞭解 Active Directory 同步。

透過中樞加入使用者。您可以使用中樞來管理成員及其權限，讓團隊能夠安全地儲存和共用資料，以及透過 Autodesk 協同合作產品 (目前有 BIM/ACC、流程生產追蹤、Forma 和 Fusion) 進行專案。

請觀看本文結尾處的影片，以進一步瞭解新增和移除使用者。

注意事項：不要使用下列程序建立新的固定期限使用授權，也不要取消現有的固定期限使用授權。若要執行這些作業，請前往加入或減少套數。若要歸還最近購買的固定期限使用授權，請前往聯絡支援。