整合式 BIM 工具，包含 Revit、AutoCAD 和 Civil 3D
建置在 Inventor 和 AutoCAD 上的專業 CAD/CAM 工具
娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
可在「使用者管理」中，將任何使用者 (不含主要或次要管理員) 設為外部使用者。一般情況下，這是針對員工以外的人員 (例如承包商或廠商)。
注意事項：依預設，若是透過整合式雲端協同合作產品 (例如 Autodesk BIM Collaborate Pro、Autodesk Build 或 Autodesk Takeoff)，自動從某個中樞將使用者新增至團隊，則會指定為外部使用者。
在團隊設定中，可以建立基於網域的使用者規則，即可自動管理要將哪些人員視為標準使用者或外部使用者。若要依政策設定外部使用者，請前往團隊設定啟用網域型外部使用者。
如需管理網域型規則的詳細步驟，請參閱管理使用者角色政策。
助理會協助您找到答案，或聯絡專員。
您的支援等級是什麼？
不同的固定期限使用授權方案提供不同類別的支援。瞭解您方案的支援等級。
檢視支援等級
Autodesk
購買方式
支援
隱私權 | Cookie 偏好 | 檢舉違規事項 | 使用條款 | 法律 (英文) | © 2026 Autodesk, Inc. All rights reserved.