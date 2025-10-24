管理員的帳戶管理

指定外部使用者

可在「使用者管理」中，將任何使用者 (不含主要或次要管理員) 設為外部使用者。一般情況下，這是針對員工以外的人員 (例如承包商或廠商)。

 

注意事項：依預設，若是透過整合式雲端協同合作產品 (例如 Autodesk BIM Collaborate Pro、Autodesk Build 或 Autodesk Takeoff)，自動從某個中樞將使用者新增至團隊，則會指定為外部使用者。

 

在使用者詳細資料中，指定使用者為外部使用者

  1. 前往使用者管理，選取「依使用者」
  2. 找到並選取正確的使用者。
  3. 選取「變更角色」
  4. 在提供的角色中，選擇「外部使用者」
  5. 選擇「儲存」以儲存變更。 

透過使用者角色政策指定外部使用者

在團隊設定中，可以建立基於網域的使用者規則，即可自動管理要將哪些人員視為標準使用者或外部使用者。若要依政策設定外部使用者，請前往團隊設定啟用網域型外部使用者。

 

如需管理網域型規則的詳細步驟，請參閱管理使用者角色政策

