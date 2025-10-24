可在「使用者管理」中，將任何使用者 (不含主要或次要管理員) 設為外部使用者。一般情況下，這是針對員工以外的人員 (例如承包商或廠商)。

注意事項：依預設，若是透過整合式雲端協同合作產品 (例如 Autodesk BIM Collaborate Pro、Autodesk Build 或 Autodesk Takeoff)，自動從某個中樞將使用者新增至團隊，則會指定為外部使用者。