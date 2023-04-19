管理員的帳戶管理

使用情況報告

使用情況報告於 2023 年 2 月推出，將套數和 Flex 使用情況報告統一起來。篩選可讓您選取產品和報告的時間範圍。

 

透過此資訊，管理員可以針對軟體集、非套件產品和 Flex 最佳化套數指派和購買決策，以便於偶爾使用。 使用情況報告僅適用於具有單 (人) 用戶存取權的產品，且只能測量連線至網際網路之使用者的活動。

 

 

使用情況報告可量測連線至網際網路的使用者的活動情況，但僅適用於單 (人) 用戶存取的產品。所有資料均受 Autodesk 隱私權原則保護，並僅可用於資料收集目的。如需更多資訊，請參閱 Autodesk 隱私權聲明

 

 

注意事項：所有資料均受 Autodesk 隱私權原則保護，並僅用於資料為何被收集之目的。如需更多資訊，請參閱 Autodesk 隱私權聲明 (英文)。

檢視使用情況報告

  1. 登入 Autodesk Account (manage.autodesk.com)。
  2. 選取「報告」>「使用情況報告」。
  3. 如果您要檢視特定產品、存取、活動或指定的資料，請規劃篩選，然後按一下「套用」。

如果您團隊的個人資料 (PII) 在設定中處於「開啟」狀態，則會顯示使用者名稱。如果一或多個團隊的個人資料處於「關閉」狀態，則會為所有團隊展示雜湊資料值。

匯出使用情況報告資料

您可以下載工作表，該工作表使用您團隊的使用情況報告資料的目前篩選和日期範圍。

  1. 登入 Autodesk Account (manage.autodesk.com)。  
  2. 選取「報告」>「使用情況報告」。
  3. 按一下「匯出」以產生檔案。
  4. 在「匯出」頁面的「匯出歷程」下，當狀態為可用時按一下「下載」。

另請參閱

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