使用情況報告於 2023 年 2 月推出，將套數和 Flex 使用情況報告統一起來。篩選可讓您選取產品和報告的時間範圍。

透過此資訊，管理員可以針對軟體集、非套件產品和 Flex 最佳化套數指派和購買決策，以便於偶爾使用。 使用情況報告僅適用於具有單 (人) 用戶存取權的產品，且只能測量連線至網際網路之使用者的活動。