如果您的授權已過期，請登入並按一下上方的「開始使用」，以申請新的居家使用授權。如果您最近續展了合約，則需要一段時間 (最多 24 小時) 來處理您的申請。

申請新的居家使用授權後，原使用期限將會延長。序號會保持不變，但您需要在家用電腦上重新啟用產品。