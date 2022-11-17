您只能為每個固定期限使用授權申請一個居家使用授權，無論有多少人共用該固定期限使用授權。居家使用需遵守某些條款與條件。並非所有產品和位置都允許居家使用。如需更多資訊，請參閱居家使用條款與條件 (英文) 和符合居家使用資格的產品。
若要請求家用授權，請前往聯絡支援 ，並填寫表單以建立案例。雖然表單上的某些欄位標記為可選，但請務必包括下列內容：
如果您的授權已過期，請登入並按一下上方的「開始使用」，以申請新的居家使用授權。如果您最近續展了合約，則需要一段時間 (最多 24 小時) 來處理您的申請。
申請新的居家使用授權後，原使用期限將會延長。序號會保持不變，但您需要在家用電腦上重新啟用產品。
|作業系統
|位置
|注意事項
|Windows Vista/
Windows 7/
Windows 8 和 8.1/
Windows 10
|C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data
C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data_backup.001
|這些 Windows 檔案是隱藏的檔案。若要查看它們，您可能需要在「資料夾選項」視窗中啟用「顯示隱藏的檔案」。
執行 LMU.exe 程序可能會鎖住 adskflex 資料檔案以防止刪除。您可以使用 Windows 工作管理員來查看 LMU.exe 程序是否正在執行中。如果它正在執行中，請結束該程序。
|Windows XP
|C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\adskflex_00691b00_tsf.data_backup.001
|Mac
|/Library/Preferences/FLEXnet Publisher/FLEXnet/adskflex_00691b00_tsf.data
/Library/Preferences/FLEXnet Publisher/FLEXnet/adskflex_00691b00_tsf.data_backup.001
|這些 Mac 檔案是隱藏的檔案。若要查看它們，您可能需要開啟 FLEXnet 檔案夾。在「Finder」>「前往」功能表 >「前往檔案夾」中，在「前往檔案夾」方塊中輸入以下路徑，然後按一下「前往」：
/Library/Preferences/FLEXnet Publisher/FLEXnet/
刪除 .data 檔案會刪除所有 2010 版和更高版本 Autodesk 產品的現有啟用，您將需要重新啟用這些產品。其他公司 (例如 Adobe) 的產品可能使用相同的授權技術，並且在相同位置具有類似的檔案，因此請勿移除其他非 Autodesk 檔案。