娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
當您第一次登入並授權 Autodesk 產品與服務時，Autodesk 會收集識別碼 (例如唯一裝置識別碼)、IP 位址、產品 ID、產品授權和帳戶使用者名稱。我們還會收集電子資訊 (例如作業系統、產品使用情況和地理位置資訊)，並將這些資訊傳送到 Autodesk 伺服器。如需有關 Autodesk 處理之個人資料的更多資訊，請參閱 Autodesk 隱私權聲明。
除了針對具名使用者授權目的而收集資料外，我們還會以其他方式取得個人資料，以用於提供 Autodesk 的服務。例如，某些個人資料是直接從您那裡收集的，舉例來說，當您註冊帳戶或使用產品、註冊產品或服務、註冊我們的電子報或活動，或以其他方式聯絡我們時。其他資料會自動收集或產生，以瞭解您與我們產品互動的方式、時間及原因。我們也會從第三方 (例如，附屬公司和業務合作夥伴) 取得您的某些相關資料。我們會謹慎且以有用的方式使用您的個人資料，如 Autodesk 隱私權聲明所述。
出於法規遵循和報告目的，資料會儲存在遵守 Autodesk 資料保護與隱私權準則 (英文) 的系統中。如果發生涉及個人資料的資料事件，適用的違規通知法將決定所需的通知類型及其時間表。請閱讀有關事件回應措施 (英文) 的更多內容。
使用者將使用其 Autodesk ID 來驗證身分，該機制會在透過 HTTPS 傳輸時使用 TLS 1.2 版加密技術強制加密，並要求每個客戶使用者使用唯一的電子郵件地址和密碼來進行驗證。
您也可以選擇為您的組織啟用多因素驗證，或者您可以在擁有 SAML 型身分識別提供者 (例如 ADFS 或 PingFederate) 的情況下，與 Autodesk 單一登入 (SSO) 整合。所有使用者密碼均儲存為單向 Salt 處理的雜湊。
基於安全考量，我們不會公佈 Autodesk 伺服器的實體位置。根據 Autodesk 的資料保留準則，授權服務就授權目的而收集的資料，其儲存時間長度不會超過疑難排解所需的時間。為了長期的法規遵循和報告目的，資料會儲存在其他遵循 Autodesk 資料保護與隱私權準則 (英文) 的系統中。
Autodesk 的安全性架構完全按照業界標準精心設計，可持續實施一致的安全性實務，讓我們不僅在建置時安全、執行時也安全，並且始終萬無一失。此架構適用於所有 Autodesk 安全性計劃，包括我們的具名使用者授權執行所在的基礎架構。在信任中心 (英文) 進一步瞭解 Autodesk 的安全性計劃。