當您第一次登入並授權 Autodesk 產品與服務時，Autodesk 會收集識別碼 (例如唯一裝置識別碼)、IP 位址、產品 ID、產品授權和帳戶使用者名稱。我們還會收集電子資訊 (例如作業系統、產品使用情況和地理位置資訊)，並將這些資訊傳送到 Autodesk 伺服器。如需有關 Autodesk 處理之個人資料的更多資訊，請參閱 Autodesk 隱私權聲明。

除了針對具名使用者授權目的而收集資料外，我們還會以其他方式取得個人資料，以用於提供 Autodesk 的服務。例如，某些個人資料是直接從您那裡收集的，舉例來說，當您註冊帳戶或使用產品、註冊產品或服務、註冊我們的電子報或活動，或以其他方式聯絡我們時。其他資料會自動收集或產生，以瞭解您與我們產品互動的方式、時間及原因。我們也會從第三方 (例如，附屬公司和業務合作夥伴) 取得您的某些相關資料。我們會謹慎且以有用的方式使用您的個人資料，如 Autodesk 隱私權聲明所述。