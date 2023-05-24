Flex 使用情況報告會依產品和使用者展示您團隊的 Flex Token 使用摘要。管理員可藉此管理 Token 使用情況以及預測未來購買數量。
所有資料均受 Autodesk 隱私權原則保護，並僅可用於資料收集目的。如需更多資訊，請參閱 Autodesk 隱私權聲明 (英文)。
Flex 使用情況報告會依產品和使用者展示您團隊的 Flex Token 使用摘要。管理員可藉此管理 Token 使用情況以及預測未來購買數量。
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登入 Autodesk Account。
選取「報告」>「Token 使用情況」。
在「Token 使用情況」畫面上，從下拉式功能表選取團隊。
注意事項：您可以在「餘額」頁面上檢視 Flex Token 和共用雲端點數的即時餘額。移至「報告」>「餘額」。
「Token 使用情況摘要」頁籤針對每個選取的團隊展示以下資訊：
上方區段
已用 Token 數。有效 Flex 固定期限的使用授權中所有使用者用來存取產品和服務的 Token 總數。
注意事項：有效 Flex 固定期限的使用授權指過去 12 個月內購買的有效 Flex 固定期限的使用授權。
剩餘 Token 數。可供團隊中的使用者使用的未使用 Token 數目。其中已排除已到期固定期限的使用授權中未使用的 Token，因為其他團隊也未曾使用那些 Token。
已加入/移除的 Token 數。 過去 7 天內加入或移除的 Token 數目。新購、Token 移動和/或團隊合併等活動都可能導致出現數目變動。
注意事項：此數目僅顯示過去 7 天的活動。
依日顯示已用 Token 數。 過去 365 天每日使用的 Flex Token 數量線形圖，包括有效和到期的 Flex 固定期限的使用授權。
下方區段
選取要檢視的時間範圍 (請參閱下面的「時間範圍」)：
已用 Token 總數。 該時間範圍內使用的 Flex Token 數目。
已用產品數。 該時間範圍內使用 Flex 存取的個別產品數目。
使用者總數。 在該時間範圍內使用 Flex 至少存取 1 個產品或服務的使用者數目。
注意事項：使用情況詳細資料同時包含有效和到期的 Flex 固定期限的使用授權。
時間範圍
測量值會因所選時間範圍而有所不同：
「Token 使用情況 - 依產品」頁籤針對每個選取的團隊和時間範圍展示以下資訊 (請參閱以上「時間範圍」)：
上方區段
Token 總數。 在所選時間範圍內用來存取所有產品和服務的 Token 總數。
已用產品數。在所選時間範圍內透過 Flex 存取的個別產品數目。
下方區段
產品名稱。 使用 Flex 存取的產品名稱。
使用者總數。在所選時間範圍內團隊中存取產品或服務的使用者數目。
已用 Token 總數。在所選時間範圍內所有使用者用來存取此產品或服務的 Token 數量。
每月使用的平均 Token 數。每月用於存取產品或服務的平均 Token 數。平均數的計算方式為使用的 Token 總數除以所選時間範圍內的月數 (無論所選時間範圍是否已經結束。)
按一下任一列 (檢視詳細資料) 可取得報告中每個產品或服務的相關資訊：
Token 分佈。展示分佈在各個 Token 使用區帶的使用者數目的分佈長條圖。例如，圖表可能展示 7 個使用者使用 0-100 個 Token 以及 3 個使用者使用 101-500 個 Token。這有助於依據平均使用量進行使用者分組。
使用者數 - 依版本。在所選時間範圍內存取各個產品版本的便用者計數。
使用者名稱。存取選取的產品的使用者，以及每個使用者使用的 Token 總數和使用者每月使用的平均 Token 數。按一下任一列 (檢視詳細資料) 會展示所選使用者的特定資訊 (「依使用者」頁籤也會展示相同的詳細資料)。
「Token 使用情況 - 依使用者」頁籤可針對每個選取的團隊和時間範圍展示以下資訊 (請參閱上述「時間範圍」)：
上方區段
使用者總數。在所選時間範圍期間內團隊中使用 Flex 存取產品或服務的使用者總數。
Token 總數。在所選時間範圍內團隊中的所有使用者使用的 Flex Token 總數。
已用產品數。在所選時間範圍內透過 Flex 存取的個別產品數。
下方區段
名稱。 透過 Flex 存取至少 1 個產品或服務的使用者名稱。
已用產品數。此使用者透過 Flex 存取的產品或服務的名稱。
已用 Token 總數。在所選時間範圍內此使用者用來存取 Flex 產品和服務所使用的 Token 總數。
按一下任一名稱可取得所選使用者的其他資訊：
已用 Token 數。 在所選時間範圍內用於所有產品的 Flex Token 總數。
使用的天數。在所選時間範圍的總天數內，此使用者存取 Flex 產品或服務的總天數。
已用產品數。在所選時間範圍內使用 Flex 存取的個別產品數目。
注意事項：對於所選使用者使用的每個產品，您可以捲動圖表以檢視每週的使用天數。您也可以檢視依產品版本展示計數的長條圖。
作為管理員，您可以在 Autodesk Account 以及使用情況匯出檔案中控制是否要在報告中包含使用者名稱或者對其進行雜湊處理。
選取「設定」齒輪圖示。
在「個人資料」下，勾選此方塊即表示將在 Token 和套數使用情況報告中包含使用者名稱。不勾選此方塊即表示要對使用者名稱進行雜湊處理。
您可以下載其中列出可用套數和 Token 資料的試算表。
登入 Autodesk Account。
選取「報告」>「Token 使用情況」。
按一下「匯出」以檢視設定。
選取檔案格式和團隊。
選取以下一或多個報告類型：
按一下「匯出」。