注意事項： 有效 Flex 固定期限的使用授權指過去 12 個月內購買的有效 Flex 固定期限的使用授權。

已用 Token 數 。有效 Flex 固定期限的使用授權中所有使用者用來存取產品和服務的 Token 總數。

剩餘 Token 數 。可供團隊中的使用者使用的未使用 Token 數目。其中已排除已到期固定期限的使用授權中未使用的 Token，因為其他團隊也未曾使用那些 Token。

已加入/移除的 Token 數。 過去 7 天內加入或移除的 Token 數目。新購、Token 移動和/或團隊合併等活動都可能導致出現數目變動。

注意事項：此數目僅顯示過去 7 天的活動。