Autodesk Account 可讓您將使用者組成群組，並為群組中的每個人指派相同產品的存取權，而不是將使用者逐一指派給產品。此外，您還可以建立與特定角色對應的群組。例如，您可以將 AutoCAD 和 Revit 指派給名為「建築師」的群組。或者，您可以將 Civil 3D 和 Navisworks Manage 指派給土木工程師的群組。

設定群組後，您可以在使用情況報告 (在「報告」下，選取「使用情況報告」) 中追蹤群組的使用情況資料。這將協助您瞭解使用模式，以做出明智的決策，並放心地管理產品指派。 透過檢閱使用情況資料，您可以：

放心地將適合的產品指派給群組。 例如，如果群組中的大多數人未使用產品，您可以將該產品從群組的預設指派中移除，以降低成本。

檢視相似使用者群組的使用情況，以更輕鬆地發現趨勢，從而擴展報告分析。

請務必瞭解，在 Autodesk Account 中，群組與團隊兩者截然不同。依預設，您的帳戶會自動擁有一個團隊，所有您的使用者和 Autodesk 固定期限使用授權均歸屬於這個團隊。您可以在團隊中建立群組。如果您擁有其他團隊，這個團隊的群組並不會由其他團隊共用，即使群組在不同團隊中有相同的使用者也是如此。若要進一步瞭解團隊，請參閱「管理團隊」。

注意事項：傳統使用者管理不支援群組。此外，您無法將 Autodesk Construction Cloud (ACC)、BIM 產品或 Flow Production Tracking 產品加入群組。

在執行以下每個程序之前，請先登入 Autodesk Account (manage.autodesk.com)。