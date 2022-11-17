管理員的帳戶管理

管理群組

Autodesk Account 可讓您將使用者組成群組，並為群組中的每個人指派相同產品的存取權，而不是將使用者逐一指派給產品。此外，您還可以建立與特定角色對應的群組。例如，您可以將 AutoCAD 和 Revit 指派給名為「建築師」的群組。或者，您可以將 Civil 3D 和 Navisworks Manage 指派給土木工程師的群組。

 

設定群組後，您可以在使用情況報告 (在「報告」下，選取「使用情況報告」) 中追蹤群組的使用情況資料。這將協助您瞭解使用模式，以做出明智的決策，並放心地管理產品指派。 透過檢閱使用情況資料，您可以：

  • 放心地將適合的產品指派給群組。 例如，如果群組中的大多數人未使用產品，您可以將該產品從群組的預設指派中移除，以降低成本。 
  • 檢視相似使用者群組的使用情況，以更輕鬆地發現趨勢，從而擴展報告分析。

請務必瞭解，在 Autodesk Account 中，群組與團隊兩者截然不同。依預設，您的帳戶會自動擁有一個團隊，所有您的使用者和 Autodesk 固定期限使用授權均歸屬於這個團隊。您可以在團隊中建立群組。如果您擁有其他團隊，這個團隊的群組並不會由其他團隊共用，即使群組在不同團隊中有相同的使用者也是如此。若要進一步瞭解團隊，請參閱「管理團隊」。

 

注意事項：傳統使用者管理不支援群組。此外，您無法將 Autodesk Construction Cloud (ACC)、BIM 產品或 Flow Production Tracking 產品加入群組。

 

在執行以下每個程序之前，請先登入 Autodesk Account (manage.autodesk.com)。

建立群組

  1. 移至「使用者管理」>「依群組」。
  2. 按一下「建立群組」。
  3. 輸入群組的名稱，然後按一下「建立群組」。

將使用者加入至群組

  1. 移至「使用者管理」>「依群組」。
  2. 依名稱選取群組。
  3. 按一下「加入使用者」。
  4. 從顯示的清單中選取使用者。
  5. 若要透過上傳 CSV 檔將使用者加入至選取的群組，請按一下「匯入」。
  6. 按一下「完成」。

注意事項：將使用者指派給群組時，您必須有足夠的套數可供新成員使用。

將產品指派給群組成員

  1. 移至「使用者管理」>「依群組」。
  2. 選取群組。
  3. 按一下「檢視指派」。
  4. 選擇產品，然後按一下「指派」。

指派是累加的，也就是說，使用者既可被依預設指派產品，也可被一或多個群組指派產品，最終享有這些產品指派的總和。如果使用者被指派了團隊內多個來源的相同產品，將只會用到一個套數。

 

注意事項：將產品指派給群組時，您必須有足夠的套數可供群組的所有成員使用。

更名群組

  1. 移至「使用者管理」>「依群組」。
  2. 選取群組。
  3. 在「動作」下方，按一下「更名群組」。
  4. 輸入新名稱，然後按一下「儲存變更」。

刪除群組

  1. 移至「使用者管理」>「依群組」。
  2. 選取群組。
  3. 在「動作」下方，按一下「刪除群組」。

注意事項：個別指派給產品的使用者可繼續擁有存取權。群組管理不會影響個別產品指派。

使用目錄同步建立群組

僅適用於高階版授權方案和企業版授權方案：如果您的團隊已規劃為使用單一登入 (SSO)，則您可以自動將群組與組織目錄中的使用者同步。若要設定 SSO 和目錄同步，請參閱單一登入規劃指南

 

若要檢查已同步群組的狀態，請執行以下操作：

  1. 移至「使用者管理」>「依群組」。
  2. 按一下「建立群組」。
  3. 按一下「已同步」。如果「已同步」選項不可用，則您必須更新至高階版授權方案。若要進一步瞭解，請參閱 https://www.autodesk.com/tw/plans

如果您組織的目錄未同步，請要求您的主要管理員和 SSO 管理員在團隊設定中設定「目錄同步」。在初始設定後，次要管理員可以將產品指派給已同步群組。

另請參閱

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