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管理團隊

依預設，您的 Autodesk Account 中會自動具有一個團隊，您的所有使用者和 Autodesk 固定期限使用授權均歸屬於這個團隊。您可以選擇建立其他團隊。如果您的公司有多個不相關的公司或組織，但您想要為整個組織集中購買固定期限使用授權，則建立其他團隊將大有助益。為每個部門建立一個團隊，這樣這些團隊的管理員將只管理其部門所支付的固定期限使用授權，而非您組織擁有的所有固定期限使用授權。還可以在團隊之間轉移固定期限使用授權，它們將繼續由同一個主要管理員進行管理。

 

以下是團隊的一些功能：

  • 團隊名稱會顯示在您帳戶的「合約詳細資料」區段中，因此，當您需要續展或做出購買決策時，可以查看哪些固定期限使用授權歸屬於哪些團隊。這可讓您輕鬆追蹤續展。
  • 您可以委派管理員來管理一或多個團隊。管理員可以更名團隊，並邀請和指派使用者給產品。
  • 您可以依團隊篩選使用情況報告，以查看該團隊中的使用者正在使用多少套數。使用使用情況報告來確定您為特定團隊所做的使用者指派和業務決策是否有效。

瞭解團隊與 Autodesk Account 中提供的群組截然不同，這一點很重要。群組可讓您組織產品並將產品指派給使用者。您可以將使用者組織到群組中，然後依角色進行管理，以便將相同產品的存取權指派給每個群組的成員，而不是將使用者逐一指派給產品。例如，您可以為使用 AutoCAD 的建築師建立一個群組。若要進一步瞭解，請參閱管理群組

 

注意事項：傳統使用者管理不支援團隊。

 

在執行以下每個程序之前，請先登入 Autodesk Account (manage.autodesk.com)。

當您第一次購買固定期限使用授權時，系統會自動建立新團隊。(可選) 您可以隨時建立新團隊，並將固定期限使用授權轉移至其他團隊。

 

建立新團隊

  1. 移至「使用者管理」>「依使用者」或「依產品」。
  2. 按一下齒輪圖示以開啟「團隊設定」。
  3. 從「動作」功能表中選取「建立團隊」。
  4. 輸入團隊名稱，然後按一下「建立團隊」。

注意事項：如果您要管理 BIM 或 ACC 雲端協同合作產品，請參閱管理擁有 BIM 360 固定期限使用授權的 Autodesk Account 團隊 (英文)，以取得其他資訊。

更名團隊

依預設，系統會使用建立團隊時指派之初始主要管理員的名稱做為團隊名稱。但您可以為團隊指定更具意義的名稱。

  1. 移至「使用者管理」>「依使用者」或「依產品」。
  2. 選取團隊。
  3. 按一下齒輪圖示以開啟「團隊設定」。
  4. 按一下「更名」。
  5. 輸入新名稱，然後按一下「儲存變更」。

刪除團隊

目前，您無法在「團隊設定」中刪除帳戶中的團隊，而必須由主要管理員將所有固定期限使用授權轉移至其他團隊。然後聯絡 Autodesk 支援來移除團隊。

在報告中檢視個人資料

如果在團隊設定中啟用了「個人資料」，則使用者名稱和其他個人識別資訊 (PII) 將包括在報告和匯出資料中。您可以為團隊規劃個人資料報告。

  1. 移至「使用者管理」>「依使用者」或「依產品」。
  2. 選取團隊。
  3. 按一下齒輪圖示以開啟「團隊設定」。
  4. 在「個人資料」下，按一下方塊以在報告中包括個人資料。

如果一或多個團隊的個人資料處於關閉狀態，則會為所有團隊展示雜湊資料值。

在報告中檢視個人資料

如果在團隊設定中啟用了「個人資料」，則使用者名稱和其他個人識別資訊 (PII) 將包括在報告和匯出資料中。您可以為團隊規劃個人資料報告。

  1. 移至「使用者管理」>「依使用者」或「依產品」。
  2. 選取團隊。
  3. 按一下齒輪圖示以開啟「團隊設定」。
  4. 在「個人資料」下，按一下方塊以在報告中包括個人資料。

如果一或多個團隊的個人資料處於關閉狀態，則會為所有團隊展示雜湊資料值。

指派管理員給團隊

您可以將一個主要管理員和多個次要管理員指派給團隊。每個管理員都可以指派給多個團隊。依預設，一開始是由固定期限使用授權擁有者 (購買者) 做為主要管理員。

 

變更團隊的主要管理員

注意事項：只有次要管理員可以成為主要管理員。

  1. 移至「使用者管理」>「依使用者」。
  2. 選取團隊。
  3. 選取要指定為主要管理員的使用者。
  4. 按一下「變更角色」。
  5. 選取「主要管理員」，然後按一下「儲存」。
  6. 按一下「重新指派主要管理員」以確認變更。現有的主要管理員將成為次要管理員。如需更多資訊，請參閱使用者管理管理員角色

 

指派次要管理員給團隊

  1. 移至「使用者管理」>「依使用者」。
  2. 選取團隊。
  3. 選取要指定為次要管理員的使用者。
  4. 按一下「變更角色」。
  5. 選取「次要管理員」，然後按一下「儲存」。

將使用者加入團隊

您可以向團隊加入不限人數的使用者。將使用者加入某個團隊，並不會將這些使用者從其他團隊中移除。

 

注意事項：您也可以利用批量匯入或透過 SSO 將使用者加入至團隊。

  1. 移至「使用者管理」>「依使用者」或「依產品」。
  2. 選取團隊。
  3. 按一下「邀請使用者」。
  4. 加入並指派使用者。如需更多資訊，請參閱加入和移除使用者

將產品和固定期限使用授權加入至團隊

  • 如果購買者不是任何團隊的管理員，則會為固定期限使用授權自動建立新團隊。
  • 如果購買者是單一團隊的管理員，則固定期限使用授權將轉移至該團隊。
  • 如果購買者是多個團隊的管理員，則購買者必須從 Autodesk Account 為該固定期限使用授權指派一個團隊，操作步驟如下：
    • 登入 manage.autodesk.com
    • 導覽至下列任一頁面：
      • 首頁
      • 「使用者管理」>「依使用者」
      • 「使用者管理」>「依產品」
      • 「使用者管理」>「依群組」
      • 「帳單與訂單」>「固定期限的使用授權和合約」
    • 針對某個固定期限的使用授權，選取「指派給現有團隊或建立新團隊」。
    • 按一下「指派」以完成操作

如果需要，您可以將固定期限使用授權轉移至其他團隊。如果您將套數加入至現有的固定期限使用授權，這些套數將與其餘的固定期限使用授權保留在同一團隊中。系統會自動指派套數給固定期限使用授權擁有者。如果擁有者不使用產品，您可以將該套數重新指派給團隊。

將固定期限使用授權轉移至其他團隊

只有固定期限使用授權擁有者可以將固定期限使用授權轉移至其他團隊。轉移固定期限使用授權不會轉移使用者或指派。在先前團隊中指派給產品的使用者，不會隨固定期限使用授權一起自動轉移。如需有關指派和取消指派使用者的更多資訊，請參閱指派產品存取權

 

注意事項：只有未指派的套數可以轉移至其他團隊。

 

轉移固定期限使用授權

  1. 移至「使用者管理」>「依使用者」或「依產品」。
  2. 選取團隊。
  3. 按一下齒輪圖示以開啟「團隊設定」。
  4. 從「動作」功能表中，選取「將固定期限的使用授權移到此團隊」。
  5. 找到您要轉移的固定期限使用授權，然後按一下「選取」。注意事項：如果轉移固定期限使用授權導致套數過度分配，則「選取」按鈕會變暗。將游標懸停在「選取」上，以查看需要取消指派的套數數量。
  6. 檢閱選取項目，然後按一下「提交」。
  7. 按一下「完成」以關閉視窗。

 

何時聯絡支援以轉移固定期限使用授權

如果發生以下任一情況，請聯絡 Autodesk 支援，將固定期限使用授權轉移至其他團隊：

  • 您不是固定期限使用授權擁有者。
  • 您擁有「按使用付費」固定期限使用授權。
  • 您擁有高階版固定期限使用授權，且已啟用 SSO。
  • 如果您要移動雲端產品 (ACC 或 Flow Production Tracking) 的固定期限使用授權。

確定固定期限使用授權所歸屬的團隊

  1. 移至「帳單與訂單」>「合約」。
  2. 選取產品。團隊名稱會顯示在頁面底部的「團隊」欄中。

關於 Flex Token 和團隊

與固定期限使用授權一樣，當您購買 Flex Token 時，Flex 會按照以下情況加入團隊：

  • 如果購買者不是任何團隊的管理員，則會為固定期限使用授權自動建立新團隊。
  • 如果購買者是單一團隊的管理員，則固定期限使用授權將轉移至該團隊。
  • 如果購買者是多個團隊的管理員，則購買者必須從 Autodesk Account 為該固定期限使用授權指派一個團隊，操作步驟如下：
    • 登入 manage.autodesk.com
    • 導覽至下列任一頁面：
      • 首頁
      • 「使用者管理」>「依使用者」
      • 「使用者管理」>「依產品」
      • 「使用者管理」>「依群組」
      • 「帳單與訂單」>「固定期限的使用授權和合約」
    • 針對某個固定期限的使用授權，選取「指派給現有團隊或建立新團隊」。
    • 按一下「指派」以完成操作

所購買的 Token 會加入至團隊的 Token 餘額。會先耗用最接近到期日的 Flex Token。

 

如果您管理多個團隊，在每次購買後務必檢查是否將 Flex Token 加入至正確的團隊。如果不是，請將 Flex Token 轉移至所需的團隊。轉移 Flex Token 時，所有具有相同固定期限使用授權 ID 的剩餘 Token 均會轉移至新團隊。指派和使用者不會隨 Flex 固定期限使用授權一起轉移。

另請參閱

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