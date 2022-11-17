依預設，您的 Autodesk Account 中會自動具有一個團隊，您的所有使用者和 Autodesk 固定期限使用授權均歸屬於這個團隊。您可以選擇建立其他團隊。如果您的公司有多個不相關的公司或組織，但您想要為整個組織集中購買固定期限使用授權，則建立其他團隊將大有助益。為每個部門建立一個團隊，這樣這些團隊的管理員將只管理其部門所支付的固定期限使用授權，而非您組織擁有的所有固定期限使用授權。還可以在團隊之間轉移固定期限使用授權，它們將繼續由同一個主要管理員進行管理。

以下是團隊的一些功能：

團隊名稱會顯示在您帳戶的「合約詳細資料」區段中，因此，當您需要續展或做出購買決策時，可以查看哪些固定期限使用授權歸屬於哪些團隊。這可讓您輕鬆追蹤續展。

您可以委派管理員來管理一或多個團隊。管理員可以更名團隊，並邀請和指派使用者給產品。

您可以依團隊篩選使用情況報告，以查看該團隊中的使用者正在使用多少套數。使用使用情況報告來確定您為特定團隊所做的使用者指派和業務決策是否有效。

瞭解團隊與 Autodesk Account 中提供的群組截然不同，這一點很重要。群組可讓您組織產品並將產品指派給使用者。您可以將使用者組織到群組中，然後依角色進行管理，以便將相同產品的存取權指派給每個群組的成員，而不是將使用者逐一指派給產品。例如，您可以為使用 AutoCAD 的建築師建立一個群組。若要進一步瞭解，請參閱管理群組。

注意事項：傳統使用者管理不支援團隊。

在執行以下每個程序之前，請先登入 Autodesk Account (manage.autodesk.com)。