娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
使用者角色政策可將使用者指定為外部使用者或一般使用者。
所謂的外部使用者，即是不屬於組織的人員 (例如承包商或廠商)，但需要存取 Autodesk 產品或服務。這類使用者之前稱為訪客使用者，此角色能保障大家安全協作，又不會洩漏敏感的內部資源。
可自行決定要將哪些政策套用在外部使用者上。可透過使用者管理的預設設定，或是根據域名建立的規則來調整。如此有助於控制要將哪些人員當作外部使用者或標準使用者，而能更加輕鬆且安全透明地管理存取權。
使用預設的使用者管理型政策時，任何透過 Autodesk 雲端協同合作產品 (例如 Autodesk BIM Collaborate Pro、Autodesk Build 或 Autodesk Takeoff) 新增到團隊內的人員，都會在 Autodesk 帳戶中自動設為外部使用者。
如果選擇使用網域型規則，則可為團隊設定一份經核准的電子郵件網域清單。如此即可自動管理將哪些人員視為標準使用者或外部使用者。新增使用者時，若電子郵件地址屬於經核准的網域，即會指派為標準使用者；要是使用者的電子郵件地址為其他網域，則會自動設為外部使用者。
若使用者不符合網域型政策，但想要改變其角色，請參閱查看使用者角色政策例外情況。
注意事項： 請在網域型規則中，納入貴組織用於單一登入 (SSO) 或目錄同步的網域。如此才能自動辨識使用 SSO 的團隊成員，將之視為標準使用者。
注意事項：即使設定了網域規則，團隊既有的使用者仍會維持目前的角色。不符合網域政策的既有使用者會標示為例外情況。請參閱查看使用者角色政策例外情況。
隨時都可以移除網域。移除時，至少需要留下一個網域。
注意事項：若既有使用者使用的是遭移除的網域，便會標示為例外情況。請參閱查看使用者角色政策例外情況。
可以檢視並變更不符合網域型政策的使用者，也可以比較當前角色與所需角色的差異。
可以篩選使用者，以便查看所有角色，或是只查看具有標準使用者或外部使用者角色的人員。
注意事項：一次選取多位使用者時，需全都指派為相同的新角色。
為了符合網域規則而變更使用者角色時，會有訊息通知該使用者的角色目前為例外情況。要是希望這名使用者遵守網域規則，請選擇「取消例外情況」。
如果變更使用者角色，而該角色符合網域規則，則會出現訊息通知這次更新會建立例外情況。若不希望依照網域政策處理該名使用者，可變更角色。若要移除例外情況，請前往使用者詳細資料或是「團隊設定」檢視所有例外情況。
如果套用了預設的使用者管理型政策，系統便會將單一登入 (SSO) 或 Active Directory (AD) 目錄同步的使用者新增為標準使用者。要是開啟網域型政策，SSO 或 AD 同步使用者的網域必須符合政策規定，系統才會將之新增為標準使用者。若網域不符合，系統會新增為外部使用者。
範例：若開啟網域型外部使用者規則，且規則中只加入網域 cba.net，但 SSO 或 AD 網域為 abc.net，系統便會在使用者管理中將透過 SSO 或 AD 同步的使用者新增為外部使用者。
訪客使用者現在改稱為「外部使用者」。現有的作業方式無需改變，僅是名稱不同。
預設的產品指派情況並不會受到影響，僅是訪客使用者重新命名為外部使用者。請如常指派產品。
可以在使用報告內看到哪些使用者屬於外部使用者。
如果新增使用者時，對方的電子郵件網域並未列在您的網域政策中，Autodesk 會將之標示為外部使用者。若透過 Autodesk 雲端協同合作產品新增使用者，或是直接在 Autodesk 帳戶使用者管理中新增，即會出現此情況。設定使用者角色時，系統一律按照網域政策處理。