管理員的帳戶管理

管理使用者角色政策

使用者角色政策可將使用者指定為外部使用者或一般使用者。

 

所謂的外部使用者，即是不屬於組織的人員 (例如承包商或廠商)，但需要存取 Autodesk 產品或服務。這類使用者之前稱為訪客使用者，此角色能保障大家安全協作，又不會洩漏敏感的內部資源。

 

可自行決定要將哪些政策套用在外部使用者上。可透過使用者管理的預設設定，或是根據域名建立的規則來調整。如此有助於控制要將哪些人員當作外部使用者或標準使用者，而能更加輕鬆且安全透明地管理存取權。

 

使用者管理功能預設的外部使用者

使用預設的使用者管理型政策時，任何透過 Autodesk 雲端協同合作產品 (例如 Autodesk BIM Collaborate Pro、Autodesk Build 或 Autodesk Takeoff) 新增到團隊內的人員，都會在 Autodesk 帳戶中自動設為外部使用者。 

 

網域型外部使用者

如果選擇使用網域型規則，則可為團隊設定一份經核准的電子郵件網域清單。如此即可自動管理將哪些人員視為標準使用者或外部使用者。新增使用者時，若電子郵件地址屬於經核准的網域，即會指派為標準使用者；要是使用者的電子郵件地址為其他網域，則會自動設為外部使用者。 

 

若使用者不符合網域型政策，但想要改變其角色，請參閱查看使用者角色政策例外情況

 

注意事項： 請在網域型規則中，納入貴組織用於單一登入 (SSO) 或目錄同步的網域。如此才能自動辨識使用 SSO 的團隊成員，將之視為標準使用者。

新增網域

  1. 前往 Autodesk 帳戶中的「設定」>「團隊設定」
  2. 選取想要套用政策的團隊。
  3. 前往「使用者角色政策」並選取「管理政策」
  4. 選取「基於網域」
  5. 可在這裡新增網域，使用「新增」即可依需求新增不限數量的網域。
  6. 選取「套用變更」
  7. 確認政策的更新內容。
  8. 如此使用者政策便會變更為基於網域。新增團隊使用者時，即會根據網域指派角色。主要、次要和單一登入 (SSO) 管理員不會受到網域規則影響。

注意事項：即使設定了網域規則，團隊既有的使用者仍會維持目前的角色。不符合網域政策的既有使用者會標示為例外情況。請參閱查看使用者角色政策例外情況

移除網域

隨時都可以移除網域。移除時，至少需要留下一個網域。

  1. 前往 Autodesk 帳戶中的「設定」>「團隊設定」
  2. 選取想要從使用者角色政策移除網域的團隊。
  3. 前往「使用者角色政策」，選取「管理政策」
  4. 檢查使用者角色的網域，找到想從政策中移除的網域，並選擇「移除」
  5. 選取「移除」，確認移除網域。
  6. 如此便會從使用者角色政策中移除該網域。使用此網域的新使用者加入團隊時，會以外部使用者的身分新增。 

注意事項：若既有使用者使用的是遭移除的網域，便會標示為例外情況。請參閱查看使用者角色政策例外情況

查看使用者角色政策例外情況

可以檢視並變更不符合網域型政策的使用者，也可以比較當前角色與所需角色的差異。

  1. 前往 Autodesk 帳戶中的「設定」>「團隊設定」
  2. 選取想要查看使用者角色例外情況的團隊。
  3. 前往「使用者角色政策」並選取「檢視例外情況」

可以篩選使用者，以便查看所有角色，或是只查看具有標準使用者或外部使用者角色的人員。

變更例外情況的使用者角色

  1. 前往 Autodesk 帳戶中的「設定」>「團隊設定」
  2. 選取想要查看使用者角色例外情況的團隊。
  3. 前往「使用者角色政策」並選取「檢視例外情況」
  4. 選取想要變更角色的使用者，也可以一次選取多位使用者。
  5. 選取使用者清單右上角的「變更角色」
  6. 選擇想要根據網域規則指派給使用者的新角色，或是挑選其他可用的角色。
  7. 選擇「儲存」以儲存變更。

注意事項：一次選取多位使用者時，需全都指派為相同的新角色。

使用者角色政策例外情況

如果有使用者不符合網域型規則，便會在帳戶中看到警告。

 

使用者詳細資料警告：此使用者的角色目前屬於使用者角色政策的例外情況

如果使用者角色不符合網域型規則，使用者詳細資料中會出現警告標誌。這表示已啟用網域型規則，且該使用者屬於例外情況。若要變更使用者的角色，請按一下「變更角色」，或前往「團隊設定」查看所有使用者角色例外情況。

變更角色警告：此使用者角色目前屬於使用者角色政策的例外情況

為了符合網域規則而變更使用者角色時，會有訊息通知該使用者的角色目前為例外情況。要是希望這名使用者遵守網域規則，請選擇「取消例外情況」

變更角色警告：若變更此使用者的角色，即會建立使用者角色政策例外情況。         

如果變更使用者角色，而該角色符合網域規則，則會出現訊息通知這次更新會建立例外情況。若不希望依照網域政策處理該名使用者，可變更角色。若要移除例外情況，請前往使用者詳細資料或是「團隊設定」檢視所有例外情況。

常見問題

管理使用者角色政策的電子郵件網域清單，與我的團隊中設定的 SSO 網域有何關聯？

如果套用了預設的使用者管理型政策，系統便會將單一登入 (SSO) 或 Active Directory (AD) 目錄同步的使用者新增為標準使用者。要是開啟網域型政策，SSO 或 AD 同步使用者的網域必須符合政策規定，系統才會將之新增為標準使用者。若網域不符合，系統會新增為外部使用者。

 

範例：若開啟網域型外部使用者規則，且規則中只加入網域 cba.net，但 SSO 或 AD 網域為 abc.net，系統便會在使用者管理中將透過 SSO 或 AD 同步的使用者新增為外部使用者。

透過管理使用者角色政策來設定網域時，會如何影響既有的使用者？

既有使用者的角色不會有任何變化，如果其角色不符合網域型政策，則會顯示為例外情況。前往「團隊設定」即可查看例外情況。

訪客使用者有何變化？

訪客使用者現在改稱為「外部使用者」。現有的作業方式無需改變，僅是名稱不同。

這項變更是否會影響到預設的產品指派情況？

預設的產品指派情況並不會受到影響，僅是訪客使用者重新命名為外部使用者。請如常指派產品。

能否在使用報告內看到人員是否為外部使用者？

可以在使用報告內看到哪些使用者屬於外部使用者。

如何管理例外情況？

如果要管理基於網域的使用者角色例外情況，請前往「檢視例外情況」功能表，或是在使用者詳細資料頁面更新角色。如需更多資訊，請參閱指派外部使用者

如果在 Autodesk 帳戶使用者管理中心新增使用者，但電子郵件網域並未列在網域政策中，該如何處理這類使用者？是否會自動變成外部使用者？

如果新增使用者時，對方的電子郵件網域並未列在您的網域政策中，Autodesk 會將之標示為外部使用者。若透過 Autodesk 雲端協同合作產品新增使用者，或是直接在 Autodesk 帳戶使用者管理中新增，即會出現此情況。設定使用者角色時，系統一律按照網域政策處理。

參閱常見問題完整內容

需要協助？詢問 Autodesk 助理！

助理會協助您找到答案，或聯絡專員。

詢問助理

您的支援等級是什麼？

不同的固定期限使用授權方案提供不同類別的支援。瞭解您方案的支援等級。

檢視支援等級