使用者角色政策可將使用者指定為外部使用者或一般使用者。

所謂的外部使用者，即是不屬於組織的人員 (例如承包商或廠商)，但需要存取 Autodesk 產品或服務。這類使用者之前稱為訪客使用者，此角色能保障大家安全協作，又不會洩漏敏感的內部資源。

可自行決定要將哪些政策套用在外部使用者上。可透過使用者管理的預設設定，或是根據域名建立的規則來調整。如此有助於控制要將哪些人員當作外部使用者或標準使用者，而能更加輕鬆且安全透明地管理存取權。