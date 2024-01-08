身為管理員，您可以透過 Autodesk Account 的「使用者管理」功能，將使用者指派給產品與服務。使用者管理包含四種類型的管理員角色：
- 主要管理員
- 一個團隊只能有一個主要管理員。(若要進一步瞭解團隊，請參閱管理團隊。)
- 同一人可以做為多個團隊的主要管理員。
- 依預設，初始購買者 (也稱為合約管理員) 將擔任主要管理員角色。
- 可以將主要管理員角色重新指派給具有次要管理員角色的其他人。
- 合約管理員
- 依預設，授權的初始購買者將成為合約管理員。
- 每一份固定期限使用授權或合約只能有一個合約管理員。
- 同一人可以是多份固定期限使用授權或合約的合約管理員。
- 可以將合約管理員角色重新指派給透過經銷商購買的授權，但不能重新指派給從 Autodesk Store 購買的授權。(請參閱下面的互動式變更合約管理員表單。)
- 次要管理員
- 一個團隊可以有多個次要管理員。
- 次要管理員是由主要管理員、其他次要管理員或 SSO 管理員指派。
- 次要管理員可以看見其被指派到之團隊的使用者和產品。
- 單一登入 (SSO) 管理員
- 一個團隊可以有多個 SSO 管理員。
- SSO 管理員可以管理 SSO 規劃 (與主要管理員一樣)。
注意事項：如果您是在 Autodesk Account 的「傳統使用者管理」中管理使用者，則主要管理員角色將由合約管理員擔任，而次要管理員角色將由軟體協調者擔任。若要進一步瞭解，請參閱傳統使用者管理。