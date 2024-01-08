管理員的帳戶管理

使用者管理管理員角色

身為管理員，您可以透過 Autodesk Account 的「使用者管理」功能，將使用者指派給產品與服務。使用者管理包含四種類型的管理員角色：

  • 主要管理員
    • 一個團隊只能有一個主要管理員。(若要進一步瞭解團隊，請參閱管理團隊。)
    • 同一人可以做為多個團隊的主要管理員。 
    • 依預設，初始購買者 (也稱為合約管理員) 將擔任主要管理員角色。
    • 可以將主要管理員角色重新指派給具有次要管理員角色的其他人。 
  • 合約管理員
    • 依預設，授權的初始購買者將成為合約管理員。
    • 每一份固定期限使用授權或合約只能有一個合約管理員。
    • 同一人可以是多份固定期限使用授權或合約的合約管理員。 
    • 可以將合約管理員角色重新指派給透過經銷商購買的授權，但不能重新指派給從 Autodesk Store 購買的授權。(請參閱下面的互動式變更合約管理員表單。)
  • 次要管理員
    • 一個團隊可以有多個次要管理員。
    • 次要管理員是由主要管理員、其他次要管理員或 SSO 管理員指派。
    • 次要管理員可以看見其被指派到之團隊的使用者和產品。
  • 單一登入 (SSO) 管理員
    • 一個團隊可以有多個 SSO 管理員。
    • SSO 管理員可以管理 SSO 規劃 (與主要管理員一樣)。

注意事項：如果您是在 Autodesk Account 的「傳統使用者管理」中管理使用者，則主要管理員角色將由合約管理員擔任，而次要管理員角色將由軟體協調者擔任。若要進一步瞭解，請參閱傳統使用者管理

管理員職責

主要管理員

  • 管理使用者及其產品存取權
  • 指派次要管理員、SSO 管理員，並且可以重新指派其他次要管理員做為主要管理員
  • 可以管理單一登入 (SSO) 規劃
  • 做為 Autodesk 的主要聯絡點

合約管理員

  • 接收與固定期限使用授權或合約相關的通知電子郵件
  • 管理帳單和續展
  • 將新固定期限使用授權指派給團隊
  • 將固定期限使用授權轉移其他團隊 (也需要擔任主要或次要管理員角色)
  • 做為 Autodesk 的主要聯絡點

次要管理員

  • 管理使用者及其產品存取權
  • 指派其他次要管理員，並且可以重新指派主要管理員
  • 管理帳單和續展 (也需要擔任合約管理員角色)
  • 檢視及匯出所有團隊的產品使用情況報告 

SSO 管理員

  • 管理使用者及其產品存取權
  • 指派其他次要管理員，並且可以重新指派主要管理員
  • 檢視和匯出單 (人) 用戶固定期限的使用授權和 Flex (注意：不包括 Token Flex) 內所有團隊的產品使用情況報告。

重新指派管理員角色

變更主要管理員

 

變更主要管理員後，先前的主要管理員會成為次要管理員。

  1. 登入 Autodesk Account (manage.autodesk.com)。
  2. 移至「使用者管理」>「依使用者」。
  3. 選取要指定為新主要管理員的次要管理員 (只有次要管理員可以成為主要管理員)。
  4. 按一下「變更色」。
  5. 選取「主要管理員」，然後按一下「儲存」。

注意事項：重新指派主要管理員角色不會變更合約管理員，合約管理員將繼續管理付款和續展，以及接收固定期限使用授權電子郵件、續展提醒和發票。

變更合約管理員

 

可以將合約管理員角色重新指派給透過經銷商購買的授權，但不能重新指派給從 Autodesk Store 購買的授權。只有目前的合約管理員可以將新人員轉換為合約管理員角色。若要執行此作業，目前的合約管理員必須使用下列互動式表單。

變更次要管理員

  1. 登入 Autodesk Account (manage.autodesk.com)。
  2. 移至「使用者管理」>「依使用者」。
  3. 按一下要指定為次要管理員的使用者的名稱。
  4. 按一下「變更角色」。
  5. 選取「次要管理員」，然後按一下「儲存」。

變更 SSO 管理員

  1. 登入 Autodesk Account (manage.autodesk.com)。
  2. 移至「使用者管理」>「依使用者」。
  3. 按一下要指定為 SSO 管理員的使用者的名稱。
  4. 按一下「變更角色」。
  5. 選取「SSO 管理員」，然後按一下「儲存」。

 

另請參閱

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