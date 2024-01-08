身為管理員，您可以透過 Autodesk Account 的「使用者管理」功能，將使用者指派給產品與服務。使用者管理包含四種類型的管理員角色：

主要管理員 一個團隊只能有一個主要管理員。(若要進一步瞭解團隊，請參閱管理團隊。) 同一人可以做為多個團隊的主要管理員。 依預設，初始購買者 (也稱為合約管理員) 將擔任主要管理員角色。 可以將主要管理員角色重新指派給具有次要管理員角色的其他人。

合約管理員 依預設，授權的初始購買者將成為合約管理員。 每一份固定期限使用授權或合約只能有一個合約管理員。 同一人可以是多份固定期限使用授權或合約的合約管理員。 可以將合約管理員角色重新指派給透過經銷商購買的授權，但不能重新指派給從 Autodesk Store 購買的授權。(請參閱下面的互動式變更合約管理員表單。)

次要管理員 一個團隊可以有多個次要管理員。 次要管理員是由主要管理員、其他次要管理員或 SSO 管理員指派。 次要管理員可以看見其被指派到之團隊的使用者和產品。

單一登入 (SSO) 管理員 一個團隊可以有多個 SSO 管理員。 SSO 管理員可以管理 SSO 規劃 (與主要管理員一樣)。



注意事項：如果您是在 Autodesk Account 的「傳統使用者管理」中管理使用者，則主要管理員角色將由合約管理員擔任，而次要管理員角色將由軟體協調者擔任。若要進一步瞭解，請參閱傳統使用者管理。