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*Bakım planı müşterileri tarafından kullanılamaz.

**Tüm performans testlerinde olduğu gibi sonuçlar kullanıcı deneyimine, makineye, işletim sistemine, filtrelere ve hatta kaynak malzemeye bağlı olarak değişebilir. Testlerin mümkün olduğunca adil ve objektif şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü çaba gösterilmiş olsa da sonuçlarınız farklı çıkabilir. Ürün bilgileri ve teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Autodesk, bu bilgileri “olduğu gibi,” açık ya da zımni hiçbir garanti vermeden sağlar. © 2024 Autodesk, Inc. Tüm hakları saklıdır.

†Gelişmiş Destek hizmetinden yararlanan bakım anlaşması müşterileri için geçerlidir.