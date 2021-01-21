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Sektöre özel araç setleri, yeni otomasyonlar ve istatistikler dâhil olmak üzere Autodesk AutoCAD 2025 yazılımındaki en yeni özellikleri keşfedin.
Otomasyon yoluyla iş akışlarını kolaylaştırmak için Visual LISP IDE ile AutoLISP oluşturun ve çalıştırın
Blokları önceki yerleşimlere göre otomatik olarak yerleştirin veya mevcut blokları hızlı bir şekilde bulun ve değiştirin
AutoCAD ile ilgili yapay zeka tarafından oluşturulmuş faydalı destek hizmetine ve çözümlere hızlı bir şekilde erişmek için diyaloğa dayalı yapay zekayı kullanın
Yararlı özellikler, makrolar ve size göre kişiselleştirilmiş ipuçlarıyla projeleri daha hızlı tamamlayın
Sürüm geçmişiyle birlikte ayrıntılı çok kullanıcılı olay günlüklerini kullanarak temel tasarım verilerine erişin ve bunları takip edin
Güncellemeleri karşılaştırmak, gözden geçirmek ve otomatikleştirmek için kağıda veya PDF'lere yansıtılan düzeltmeleri ve geri bildirimleri birleştirin
CAD çizim sayfalarınızı doğrudan AutoCAD'den Autodesk Docs'a PDF olarak gönderin
Masaüstünde, web'de ve mobil cihazlarda tek bir AutoCAD deneyimiyle fikirlerinizi istediğiniz yerden gösterin, paylaşın ve gözden geçirin
Mevcut çizimi değiştirmeden doğrudan DWG dosyasını inceleyin ve geri bildirimde bulunun
Sektöre özel araç setleriyle binlerce parçaya ve ek özelliklere erişim elde edin.
Özel otomasyonlar oluşturmak ve 1.000+ üçüncü taraf uygulamasına erişmek için AutoCAD'i API'lerle özelleştirin
Fikirlerinizi hayata geçirmek için 2B çizim araçlarıyla tasarlayıp gerçekçi aydınlatma ve malzemelerle 3B olarak modelleyin
Autodesk AI'ın ve iş birliğine dayalı iş akışlarını geliştirmek için tasarlanmış araçların yardımıyla içgörülere ve otomasyonlara erişmenizi sağlayan özellikleri keşfedin.
YENİ
Akıllı Bloklar: Arama ve Dönüştürme
Çizimlerinizde hızlıca nesne arayın ve bu nesneleri yeni tanımlanmış bir bloğun, mevcut bir bloğun, yakın zamanda kullanılan bir bloğun ya da Autodesk AI'ın yardımıyla Blok Kitaplıklarınızdan önerilen bir bloğun örneklerine dönüştürün. (video: 50 sn.)
YENİ
Akıllı Bloklar: Nesne Algılama Teknoloji Önizlemesi
Autodesk AI'ın yardımıyla bloklara dönüştürülecek nesneleri otomatik olarak tanıyarak tasarım verimliliğini artırın ve çizimleri temizlerken zamandan tasarruf edin. Bu özellik, henüz geliştirilme aşamasında olan ve zamanla değişmeye ve gelişmeye devam edecek bir teknoloji önizlemesidir. (video: 42 sn.)
GELİŞTİRİLDİ
Etkinlik İçgörüleri
Autodesk Docs'ta yönetilen, yerel olarak depolanan veya üçüncü taraf bulut depolama alanlarında barındırılan dosyalara yönelik destekten yararlanarak ayrıntılı çok kullanıcılı olay günlükleriyle (sürüm geçmişi ve dosya karşılaştırma araçları da dâhil olmak üzere 35'ten fazla etkinlik türü takip edilir) temel tasarım verilerine erişin ve bunlar hakkında bilgi sahibi olun. (video: 1:32 dk.)
YENİ
Autodesk Docs'tan İşaretlemeyi İçe Aktarma
Artık Autodesk Docs'tan PDF işaretlemelerini içe aktarabilir ve bağlayabilirsiniz. Eşitlendikten sonra Autodesk Docs'ta yapılan işaretlemeler AutoCAD'deki bir İz katmanında güncellenmeye devam eder, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan geri bildirimleri inceleyebilir ve sürece dâhil edebilirsiniz. (video: 1:22 dk.)
GELİŞTİRİLDİ
Tarama
Bildiğiniz HATCH komutunda yapılan faydalı güncellemelerle tasarımlarınıza netlik kazandırın. Desenler, dolgular ve yollarla önceden tanımlanmış şekiller veya kapalı sınırlar olmadan çizimlerinize doku ekleyin. (video 1:06 dk.)
GELİŞTİRİLDİ
Autodesk Assistant
Autodesk AI tarafından desteklenen konuşma arayüzü aracılığıyla faydalı destek hizmetine ve çözümlere hızlıca erişin. AutoCAD'den ayrılmadan özellikler ve tasarım zorluklarıyla ilgili soruları ayrıntıları inceleyin. Autodesk Assistant, özetlenmiş yanıtlarla rehberlik sağlayabilir ve size yardımcı olacak öğrenme kaynakları sunabilir. (video: 1:48 dk.)
YENİ
ArcGIS® Temel Haritalar
Esri ArcGIS® Temel Haritalarını kullanarak saha planlarınızı gerçek dünyadaki coğrafi bilgilere göre hazırlayın. Açık ve koyu gri tek renkli harita stillerinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü uydu ve hava görüntüleri, OpenStreetMaps ve Streets biçimindeki beş Temel Haritaya erişin.
AutoLISP
AutoLISP'i kullanarak hem iş akışlarını kolaylaştırın hem de otomasyon ile CAD standartlarını uygulayın. AutoCAD tabanlı programlarda kullanılmak üzere oluşturulmuş, önceden yazılmış binlerce programdan yararlanın. LSP, FAS ve VLX dosya türlerini destekler.
Akıllı Bloklar: Yerleştirme
Akıllı blok yerleştirme, DWG dosyanızda şimdiye kadar aynı blokları nereye yerleştirdiğinize bağlı olarak çiziminizdeki blokları otomatik olarak doğru konuma ve ölçeğe yerleştirin, böylece tıklama sayısını azaltın ve bu süreçte zaman kazanın. (video: 48 sn.)
Akıllı Bloklar: Değiştirme
İhtiyacınız olan blokları hızlı bir şekilde bulun ve makine öğrenimi tabanlı öneriler, son kullanılan bloklar ve manuel yedek blok seçimi yoluyla bir veya daha fazla bloğu değiştirin. (video: 1 dk.)
İçgörülerim
AutoCAD kullanımına dayalı olarak bireysel içgörüleri veya ekip içgörülerini görüntüleyin. İçgörü içeriği, siz ve ekipleriniz için kişiselleştirilmiş yararlı özellikler, makrolar ve ipuçlarıyla projelerin daha hızlı tamamlanmasına yardımcı olmak için bilgilendirici ve eyleme dönüştürülebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. (video: 1:42 dk.)
Sayım
Seçilen bir alandaki veya çizimin tamamındaki blok ya da nesne örneklerinin sayımını otomatikleştirin. Özelliklere göre gezinin, filtreleyin ve inceleyin, çizimdeki sayıları görüntülemek için alanlar ve tablolar oluşturun.
GELİŞTİRİLDİ
İşaretleme İçe Aktarımı ve İşaretleme Yardımı
Tasarım geri bildirimlerini hızla gönderin ve dâhil edin. Bir mobil cihaz üzerinden basılı kağıtlardan veya PDF'lerden geri bildirimleri içe aktarın veya çizimlerinize otomatik olarak değişiklikler ekleyin. AutoCAD, "MOVE", "COPY" veya "DELETE" komutları dâhil olmak üzere işaretleme metnindeki belirli talimatları algılamak ve yürütmek için Autodesk AI’ı kullanır. (video: 1:59 dk.)
GELİŞTİRİLDİ
İz
Mevcut çiziminizi değiştirmeden hem web tabanlı ve mobil uygulamalardan hem de AutoCAD masaüstünden tasarım değişiklik notları ve işaretlemeler ekleyin.
Web işlevselliği
AutoCAD aboneleri, web'de AutoLISP API'si ve PDF'lere toplu çizim dâhil olmak üzere AutoCAD web uygulamasında özel ek işlevlere sahip olur.
Apple Silicon desteği
AutoCAD for Mac 2025, hem Intel hem de Apple silicon (M Serisi) makinelerde yerel olarak çalışır.
Diziler
Daire veya dikdörtgen biçimli desenlerde veya bir yol boyunca nesneler oluşturun ve bunları değiştirin.
Merkez İşaretleri ve Merkez Çizgileri
İlişkili nesneleri taşıdığınızda otomatik olarak hareket eden merkez çizgileri ve merkez işaretleri oluşturun.
Veri Çıkarımı
Çizim bilgileri dâhil olmak üzere nesnelerden, bloklardan ve niteliklerden bilgi çıkarın.
Veri bağlantısı
Microsoft Excel elektronik tablosu ile çiziminizdeki bir tablo arasında canlı bağlantı oluşturarak eş zamanlı güncellemeleri etkinleştirin.
Boyutlar
Otomatik olarak boyutları oluşturun. İmleci seçili nesnelerin üzerine getirerek oluşturmadan önce önizleyin.
Dinamik Bloklar
Blok referanslarınıza şekil, boyut veya yapılandırma değiştirme gibi esneklik ve zeka katın.
Alanlar
Alan değeri değiştikçe otomatik olarak güncellenebilecek metinleri görüntülemek için metin nesnelerindeki alanları kullanın.
Yerleşim düzenleri
Çizim sayfanızın boyutunu belirleyin, başlık bloğu ekleyin ve modelinizin birden çok görünümünü görüntüleyin.
Açıklama tanımlamaları
Metin veya bloklar gibi çeşitli içeriklere sahip açıklama tanımlamaları oluşturun. Bunları kolayca biçimlendirin ve stilleri tanımlayın.
Parametrik kısıtlamalar
Çizilen geometriler arasındaki ilişkileri korumak için geometrik ve boyutsal kısıtlamalar uygulayın.
Temizleme
Kolay seçim ve nesne önizlemesi ile çok sayıda gereksiz nesneyi bir defada kaldırın.
Revizyon Bulutları
Çizimdeki yeni değişikliklerin etrafına revizyon bulutları çizerek güncellemelerinizi hızla belirleyin.
Tablolar
Formüller uygulayın, Microsoft Excel elektronik tablolarına bağlantı verin ve veri ve semboller içeren tablolar oluşturun. Sayım gibi özellikleri kullanarak verileri otomatik olarak tablolara aktarın.
Metin ayarları
Tek metin nesnesi olarak tek veya çok satırlı metin (mtext) oluşturun. Metin, sütun ve kenarlıkları kolayca biçimlendirin.
Görünümler
Hızlıca başvurmak veya düzen görünüm noktalarına hızla uygulamak üzere belirli bir görünüme kolayca dönmek için görünümlere ad verin.
3B gezinme (Yörünge, ViewCube,
Tekerlek)
Tasarımınızı sergilemek için 3B görüntüleme ve gezinme araçlarını kullanarak 3B modelin etrafında yörüngede gezin, dönün, yürüyün ve uçun.
Model dokümantasyonu
3B modellerden zemin, projeksiyon, kesit ve detay görünümleri gibi 2B çizimler üretin.
Nokta Bulutları
3B lazer tarayıcılar veya diğer teknolojilerle edinilmiş nokta bulutu dosyalarını ekleyerek tasarımlarınız için başlangıç noktası olarak kullanın.
Görüntü Oluşturma
3B modellerinize gerçekçi bir görünüm vermek ve tasarımlarınızı sergilemek için ışık ve malzemeleri uygulayın.
Bulut görüntü oluşturma
Yerel bilgisayarınızda işlem gücü veya disk alanı kullanmadan çevrimiçi ortamda 3B modellerin görüntülerini oluşturun.
Kesit düzlemleri
Katılar, yüzeyler, örgüler veya bölgeler aracılığıyla çapraz kesit görünümleri görüntülemek için kesit düzlemlerini kullanın.
Katı nesne, yüzey ve örgü modelleme
Katı nesne, yüzey ve örgü modelleme araçlarını kullanarak tasarımınızın gerçekçi 3B modellerini oluşturun.
Görsel stiller
Görsel stilleri uygulayarak 3B modelinizin kenarlarını, aydınlatmasını ve gölgelendirmesini kontrol edin.
DGN dosyaları
DGN dosyalarındaki verileri altlık olarak ekleyerek, içe aktararak veya dışa aktararak paylaşın ve yeniden kullanın.
DWG Karşılaştırma
Geçerli pencerenizden çıkmadan bir çizimin iki versiyonunu karşılaştırın.
Coğrafi konum ve çevrimiçi haritalar
Coğrafi konum bilgilerini bir çizime ekleyin ve çevrimiçi harita hizmetinden bir çizimdeki haritayı görüntüleyin.
Model referansları ve içe aktarma
Navisworks modellerini altlıklar olarak çizimlerinize ekleyin ve diğer uygulamalardaki modelleri içe aktarın.
PDF dosyaları
PDF dosyalarındaki verileri geçerli çizimde altlık olarak ekleyerek, içe aktararak veya dışa aktararak paylaşın ve yeniden kullanın.
Pafta Seti Yöneticisi
Birden fazla çizimi pafta setleri olarak görüntüleyin, erişin, yönetin ve taslaklarını yapın.
Web’e ve mobil cihazlara kaydetme
Xref'ler dâhil masaüstünüzdeki çizimleri web'de ve mobil cihazlarda AutoCAD'de görüntülemek ve düzenlemek için kaydedin.
Görüntü Paylaşımı
Görüntüleme ve yorum ekleme için çiziminizin tasarım görüntülerini web tarayıcısında yayınlayın.
Xref Karşılaştırma
Harici referanslar (Xref'ler) dâhil olmak üzere bir çizimin iki sürümünü karşılaştırın.
Eylem Kaydedici
Eylem makrosu olarak yürütülebilecek komutları ve girdi değerlerini kaydedin.
Uygulama Programı Arayüzü (API)
ActiveX, VBS, AutoLISP, Visual LISP, ObjectARX, JavaScript ve .NET ile çizimleri ve veri tabanlarını kontrol edin.
Autodesk Access
İş akışınızı bölmeden yazılım güncellemeleriyle ilgili uyarılar alın ve güncellemeleri yükleyin. Yeni özelliklere ilişkin eğitim videolarını izleyin.
Hareketli pencereler
Aynı AutoCAD örneğinde çizim pencerelerini yan yana veya birden fazla monitörde görüntüleyin.
CAD Standartları Denetimi
Katmanlar, çizgi tipleri, metin ve boyutlarda stil tutarlılığını korumak için CAD standartları tanımlayın ve bunları izleyin.
CUI Özelleştirmesi
Erişilebilirliği artırmak ve sık gerçekleşen görevler için adım sayısını azaltmak üzere kullanıcı arabirimini özelleştirin.
Güvenli Yükleme
Kötü amaçlı yürütülebilir kodlara karşı korunmaya yardımcı olmak üzere AutoCAD'de yürütülebilir dosyaların çalıştırılması için güvenlik kısıtlamaları belirleyin.
Basitleştirilmiş Yükleyici
Daha hızlı ve özelleştirilebilir yükleme sayesinde AutoCAD'i kurarken harcadığınız vakti azaltın.
Başlangıç Sekmesi
AutoCAD'deki yeni Başlangıç sekmesi sayesinde dosyalara ve yardımcı diğer içeriklere doğrudan ana ekrandan erişebilirsiniz.
Sistem Değişkenlerinin Takibi
Mevcut sistem değişkenlerini tercih edilen değerler listesi ile karşılaştırarak izleyin. Bildirim balonları, sapmalar konusunda sizi uyarır.
TrustedDWG Teknolojisi
TrustedDWG teknolojisi, bir dosya en son Autodesk yazılımı tarafından kaydedilmemişse olası uyumsuzluklar hakkında sizi uyarır. Daha fazla bilgi
Milyonlarca kişinin güvendiği 2B ve 3B CAD çizim, dokümantasyon ve iş birliği araçları. Autodesk AI'ın yardımıyla içgörülere ve otomasyonlara erişmenizi sağlayan özellikler dâhildir.
İçindekiler
2016'dan beri eklenen en popüler yeni özellikler şunları içerir:
2016'dan bu yana yapılan iyileştirmeler
Destek ve yazılım erişimi
*Bakım planı müşterileri tarafından kullanılamaz.
**Tüm performans testlerinde olduğu gibi sonuçlar kullanıcı deneyimine, makineye, işletim sistemine, filtrelere ve hatta kaynak malzemeye bağlı olarak değişebilir. Testlerin mümkün olduğunca adil ve objektif şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü çaba gösterilmiş olsa da sonuçlarınız farklı çıkabilir. Ürün bilgileri ve teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Autodesk, bu bilgileri “olduğu gibi,” açık ya da zımni hiçbir garanti vermeden sağlar. © 2024 Autodesk, Inc. Tüm hakları saklıdır.
†Gelişmiş Destek hizmetinden yararlanan bakım anlaşması müşterileri için geçerlidir.