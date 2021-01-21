AutoCAD 2025’in temel özellikleri

Sektöre özel araç setleri, yeni otomasyonlar ve istatistikler dâhil olmak üzere Autodesk AutoCAD 2025 yazılımındaki en yeni özellikleri keşfedin.

Autodesk Assistant sohbetinin açık olduğu ekranda AutoCAD'de 2B ve 3B olarak modellenmiş eski itfaiye istasyonu yapı planının dış yapı iskeleti

AutoLISP

Otomasyon yoluyla iş akışlarını kolaylaştırmak için Visual LISP IDE ile AutoLISP oluşturun ve çalıştırın

Akıllı Bloklar

Blokları önceki yerleşimlere göre otomatik olarak yerleştirin veya mevcut blokları hızlı bir şekilde bulun ve değiştirin

Autodesk Assistant

AutoCAD ile ilgili yapay zeka tarafından oluşturulmuş faydalı destek hizmetine ve çözümlere hızlı bir şekilde erişmek için diyaloğa dayalı yapay zekayı kullanın

İçgörülerim

Yararlı özellikler, makrolar ve size göre kişiselleştirilmiş ipuçlarıyla projeleri daha hızlı tamamlayın

Etkinlik İçgörüleri

Sürüm geçmişiyle birlikte ayrıntılı çok kullanıcılı olay günlüklerini kullanarak temel tasarım verilerine erişin ve bunları takip edin

İşaretleme İçe Aktarımı ve İşaretleme Yardımı

Güncellemeleri karşılaştırmak, gözden geçirmek ve otomatikleştirmek için kağıda veya PDF'lere yansıtılan düzeltmeleri ve geri bildirimleri birleştirin

Autodesk Docs’a gönderme

CAD çizim sayfalarınızı doğrudan AutoCAD'den Autodesk Docs'a PDF olarak gönderin

Her zaman, her yerde AutoCAD

Masaüstünde, web'de ve mobil cihazlarda tek bir AutoCAD deneyimiyle fikirlerinizi istediğiniz yerden gösterin, paylaşın ve gözden geçirin

İz

Mevcut çizimi değiştirmeden doğrudan DWG dosyasını inceleyin ve geri bildirimde bulunun

Özel araç setleri

Sektöre özel araç setleriyle binlerce parçaya ve ek özelliklere erişim elde edin.

Autodesk App Store ve API'ler

Özel otomasyonlar oluşturmak ve 1.000+ üçüncü taraf uygulamasına erişmek için AutoCAD'i API'lerle özelleştirin

2B ve 3B olarak projelendirme

Fikirlerinizi hayata geçirmek için 2B çizim araçlarıyla tasarlayıp gerçekçi aydınlatma ve malzemelerle 3B olarak modelleyin

AutoCAD 2025'teki yenilikler

Autodesk AI'ın ve iş birliğine dayalı iş akışlarını geliştirmek için tasarlanmış araçların yardımıyla içgörülere ve otomasyonlara erişmenizi sağlayan özellikleri keşfedin.

AutoCAD 2025'teki yeni özellikler

YENİ

Akıllı Bloklar: Arama ve Dönüştürme

Çizimlerinizde hızlıca nesne arayın ve bu nesneleri yeni tanımlanmış bir bloğun, mevcut bir bloğun, yakın zamanda kullanılan bir bloğun ya da Autodesk AI'ın yardımıyla Blok Kitaplıklarınızdan önerilen bir bloğun örneklerine dönüştürün. (video: 50 sn.)

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Video: Akıllı Blokların kısa tanıtımı: AutoCAD'de Arama ve Dönüştürme özelliği

YENİ

Akıllı Bloklar: Nesne Algılama Teknoloji Önizlemesi

Autodesk AI'ın yardımıyla bloklara dönüştürülecek nesneleri otomatik olarak tanıyarak tasarım verimliliğini artırın ve çizimleri temizlerken zamandan tasarruf edin. Bu özellik, henüz geliştirilme aşamasında olan ve zamanla değişmeye ve gelişmeye devam edecek bir teknoloji önizlemesidir. (video: 42 sn.)

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Video: Daha önce Autodesk AI kullanan nesne algılama teknolojisinin kısa tanıtımı

GELİŞTİRİLDİ

Etkinlik İçgörüleri

Autodesk Docs'ta yönetilen, yerel olarak depolanan veya üçüncü taraf bulut depolama alanlarında barındırılan dosyalara yönelik destekten yararlanarak ayrıntılı çok kullanıcılı olay günlükleriyle (sürüm geçmişi ve dosya karşılaştırma araçları da dâhil olmak üzere 35'ten fazla etkinlik türü takip edilir) temel tasarım verilerine erişin ve bunlar hakkında bilgi sahibi olun. (video: 1:32 dk.)

Daha fazla bilgi
Video: AutoCAD 2025 için geliştirilmiş Etkinlik İçgörüleri özelliğinin tanıtımı

YENİ

Autodesk Docs'tan İşaretlemeyi İçe Aktarma

Artık Autodesk Docs'tan PDF işaretlemelerini içe aktarabilir ve bağlayabilirsiniz. Eşitlendikten sonra Autodesk Docs'ta yapılan işaretlemeler AutoCAD'deki bir İz katmanında güncellenmeye devam eder, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan geri bildirimleri inceleyebilir ve sürece dâhil edebilirsiniz. (video: 1:22 dk.)

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Video: AutoCAD 2025'teki yeni işaretleme içe aktarma özelliğinin tanıtımı

GELİŞTİRİLDİ

Tarama

Bildiğiniz HATCH komutunda yapılan faydalı güncellemelerle tasarımlarınıza netlik kazandırın. Desenler, dolgular ve yollarla önceden tanımlanmış şekiller veya kapalı sınırlar olmadan çizimlerinize doku ekleyin. (video 1:06 dk.)

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Video: AutoCAD 2025'teki HATCH komut geliştirmelerinin tanıtımı

GELİŞTİRİLDİ

Autodesk Assistant

Autodesk AI tarafından desteklenen konuşma arayüzü aracılığıyla faydalı destek hizmetine ve çözümlere hızlıca erişin. AutoCAD'den ayrılmadan özellikler ve tasarım zorluklarıyla ilgili soruları ayrıntıları inceleyin. Autodesk Assistant, özetlenmiş yanıtlarla rehberlik sağlayabilir ve size yardımcı olacak öğrenme kaynakları sunabilir. (video: 1:48 dk.)

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Video: Autodesk AI tarafından desteklenen Autodesk Assistant geliştirmelerinin ön izlemesi

YENİ

ArcGIS® Temel Haritalar

Esri ArcGIS® Temel Haritalarını kullanarak saha planlarınızı gerçek dünyadaki coğrafi bilgilere göre hazırlayın. Açık ve koyu gri tek renkli harita stillerinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü uydu ve hava görüntüleri, OpenStreetMaps ve Streets biçimindeki beş Temel Haritaya erişin.

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AutoCAD 2025'teki diğer özellikler

Gelişmiş tasarım araçları ve yetenekler

AutoLISP

AutoLISP'i kullanarak hem iş akışlarını kolaylaştırın hem de otomasyon ile CAD standartlarını uygulayın. AutoCAD tabanlı programlarda kullanılmak üzere oluşturulmuş, önceden yazılmış binlerce programdan yararlanın. LSP, FAS ve VLX dosya türlerini destekler.

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Akıllı Bloklar: Yerleştirme

Akıllı blok yerleştirme, DWG dosyanızda şimdiye kadar aynı blokları nereye yerleştirdiğinize bağlı olarak çiziminizdeki blokları otomatik olarak doğru konuma ve ölçeğe yerleştirin, böylece tıklama sayısını azaltın ve bu süreçte zaman kazanın. (video: 48 sn.)

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Akıllı Bloklar: Değiştirme

İhtiyacınız olan blokları hızlı bir şekilde bulun ve makine öğrenimi tabanlı öneriler, son kullanılan bloklar ve manuel yedek blok seçimi yoluyla bir veya daha fazla bloğu değiştirin. (video: 1 dk.)

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İçgörülerim

AutoCAD kullanımına dayalı olarak bireysel içgörüleri veya ekip içgörülerini görüntüleyin. İçgörü içeriği, siz ve ekipleriniz için kişiselleştirilmiş yararlı özellikler, makrolar ve ipuçlarıyla projelerin daha hızlı tamamlanmasına yardımcı olmak için bilgilendirici ve eyleme dönüştürülebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. (video: 1:42 dk.)

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AutoCAD 2025'teki İçgörülerim özelliğini keşfedin

Sayım

Seçilen bir alandaki veya çizimin tamamındaki blok ya da nesne örneklerinin sayımını otomatikleştirin. Özelliklere göre gezinin, filtreleyin ve inceleyin, çizimdeki sayıları görüntülemek için alanlar ve tablolar oluşturun.

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GELİŞTİRİLDİ

İşaretleme İçe Aktarımı ve İşaretleme Yardımı

Tasarım geri bildirimlerini hızla gönderin ve dâhil edin. Bir mobil cihaz üzerinden basılı kağıtlardan veya PDF'lerden geri bildirimleri içe aktarın veya çizimlerinize otomatik olarak değişiklikler ekleyin. AutoCAD, "MOVE", "COPY" veya "DELETE" komutları dâhil olmak üzere işaretleme metnindeki belirli talimatları algılamak ve yürütmek için Autodesk AI’ı kullanır. (video: 1:59 dk.)

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GELİŞTİRİLDİ

İz

Mevcut çiziminizi değiştirmeden hem web tabanlı ve mobil uygulamalardan hem de AutoCAD masaüstünden tasarım değişiklik notları ve işaretlemeler ekleyin.

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Web işlevselliği

AutoCAD aboneleri, web'de AutoLISP API'si ve PDF'lere toplu çizim dâhil olmak üzere AutoCAD web uygulamasında özel ek işlevlere sahip olur.

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Apple Silicon desteği

AutoCAD for Mac 2025, hem Intel hem de Apple silicon (M Serisi) makinelerde yerel olarak çalışır.

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Autodesk App Store

AutoCAD'i Autodesk onaylı uzantılarla özelleştirin.

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2B taslak çizim, çizim ve açıklamalar

Diziler

Daire veya dikdörtgen biçimli desenlerde veya bir yol boyunca nesneler oluşturun ve bunları değiştirin.

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Merkez İşaretleri ve Merkez Çizgileri

İlişkili nesneleri taşıdığınızda otomatik olarak hareket eden merkez çizgileri ve merkez işaretleri oluşturun.

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Veri Çıkarımı

Çizim bilgileri dâhil olmak üzere nesnelerden, bloklardan ve niteliklerden bilgi çıkarın.

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Veri bağlantısı

Microsoft Excel elektronik tablosu ile çiziminizdeki bir tablo arasında canlı bağlantı oluşturarak eş zamanlı güncellemeleri etkinleştirin.

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Boyutlar

Otomatik olarak boyutları oluşturun. İmleci seçili nesnelerin üzerine getirerek oluşturmadan önce önizleyin.

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Dinamik Bloklar

Blok referanslarınıza şekil, boyut veya yapılandırma değiştirme gibi esneklik ve zeka katın.

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Alanlar

Alan değeri değiştikçe otomatik olarak güncellenebilecek metinleri görüntülemek için metin nesnelerindeki alanları kullanın.

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Yerleşim düzenleri

Çizim sayfanızın boyutunu belirleyin, başlık bloğu ekleyin ve modelinizin birden çok görünümünü görüntüleyin.

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Açıklama tanımlamaları

Metin veya bloklar gibi çeşitli içeriklere sahip açıklama tanımlamaları oluşturun. Bunları kolayca biçimlendirin ve stilleri tanımlayın.

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Parametrik kısıtlamalar

Çizilen geometriler arasındaki ilişkileri korumak için geometrik ve boyutsal kısıtlamalar uygulayın.

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Temizleme

Kolay seçim ve nesne önizlemesi ile çok sayıda gereksiz nesneyi bir defada kaldırın.

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Revizyon Bulutları

Çizimdeki yeni değişikliklerin etrafına revizyon bulutları çizerek güncellemelerinizi hızla belirleyin.

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Tablolar

Formüller uygulayın, Microsoft Excel elektronik tablolarına bağlantı verin ve veri ve semboller içeren tablolar oluşturun. Sayım gibi özellikleri kullanarak verileri otomatik olarak tablolara aktarın.

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Metin ayarları

Tek metin nesnesi olarak tek veya çok satırlı metin (mtext) oluşturun. Metin, sütun ve kenarlıkları kolayca biçimlendirin.

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Görünümler

Hızlıca başvurmak veya düzen görünüm noktalarına hızla uygulamak üzere belirli bir görünüme kolayca dönmek için görünümlere ad verin.

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3B modelleme ve görselleştirme

3B gezinme (Yörünge, ViewCube,

Tekerlek)

Tasarımınızı sergilemek için 3B görüntüleme ve gezinme araçlarını kullanarak 3B modelin etrafında yörüngede gezin, dönün, yürüyün ve uçun.

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Model dokümantasyonu

3B modellerden zemin, projeksiyon, kesit ve detay görünümleri gibi 2B çizimler üretin.

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Nokta Bulutları

3B lazer tarayıcılar veya diğer teknolojilerle edinilmiş nokta bulutu dosyalarını ekleyerek tasarımlarınız için başlangıç noktası olarak kullanın.

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Görüntü Oluşturma

3B modellerinize gerçekçi bir görünüm vermek ve tasarımlarınızı sergilemek için ışık ve malzemeleri uygulayın.

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Bulut görüntü oluşturma

Yerel bilgisayarınızda işlem gücü veya disk alanı kullanmadan çevrimiçi ortamda 3B modellerin görüntülerini oluşturun.

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Kesit düzlemleri

Katılar, yüzeyler, örgüler veya bölgeler aracılığıyla çapraz kesit görünümleri görüntülemek için kesit düzlemlerini kullanın.

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Katı nesne, yüzey ve örgü modelleme

Katı nesne, yüzey ve örgü modelleme araçlarını kullanarak tasarımınızın gerçekçi 3B modellerini oluşturun.

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Görsel stiller

Görsel stilleri uygulayarak 3B modelinizin kenarlarını, aydınlatmasını ve gölgelendirmesini kontrol edin.

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İş birliği

DGN dosyaları

DGN dosyalarındaki verileri altlık olarak ekleyerek, içe aktararak veya dışa aktararak paylaşın ve yeniden kullanın.

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DWG Karşılaştırma

Geçerli pencerenizden çıkmadan bir çizimin iki versiyonunu karşılaştırın.

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Coğrafi konum ve çevrimiçi haritalar

Coğrafi konum bilgilerini bir çizime ekleyin ve çevrimiçi harita hizmetinden bir çizimdeki haritayı görüntüleyin.

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Model referansları ve içe aktarma

Navisworks modellerini altlıklar olarak çizimlerinize ekleyin ve diğer uygulamalardaki modelleri içe aktarın.

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PDF dosyaları

PDF dosyalarındaki verileri geçerli çizimde altlık olarak ekleyerek, içe aktararak veya dışa aktararak paylaşın ve yeniden kullanın.

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Pafta Seti Yöneticisi

Birden fazla çizimi pafta setleri olarak görüntüleyin, erişin, yönetin ve taslaklarını yapın.

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Web’e ve mobil cihazlara kaydetme

Xref'ler dâhil masaüstünüzdeki çizimleri web'de ve mobil cihazlarda AutoCAD'de görüntülemek ve düzenlemek için kaydedin.

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Görüntü Paylaşımı

Görüntüleme ve yorum ekleme için çiziminizin tasarım görüntülerini web tarayıcısında yayınlayın.

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Xref Karşılaştırma

Harici referanslar (Xref'ler) dâhil olmak üzere bir çizimin iki sürümünü karşılaştırın.

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Yükleme ve özelleştirme

Eylem Kaydedici

Eylem makrosu olarak yürütülebilecek komutları ve girdi değerlerini kaydedin.

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Uygulama Programı Arayüzü (API)

ActiveX, VBS, AutoLISP, Visual LISP, ObjectARX, JavaScript ve .NET ile çizimleri ve veri tabanlarını kontrol edin.

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Autodesk Access

İş akışınızı bölmeden yazılım güncellemeleriyle ilgili uyarılar alın ve güncellemeleri yükleyin. Yeni özelliklere ilişkin eğitim videolarını izleyin.

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Hareketli pencereler

Aynı AutoCAD örneğinde çizim pencerelerini yan yana veya birden fazla monitörde görüntüleyin.

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CAD Standartları Denetimi

Katmanlar, çizgi tipleri, metin ve boyutlarda stil tutarlılığını korumak için CAD standartları tanımlayın ve bunları izleyin.

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CUI Özelleştirmesi

Erişilebilirliği artırmak ve sık gerçekleşen görevler için adım sayısını azaltmak üzere kullanıcı arabirimini özelleştirin.

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Güvenli Yükleme

Kötü amaçlı yürütülebilir kodlara karşı korunmaya yardımcı olmak üzere AutoCAD'de yürütülebilir dosyaların çalıştırılması için güvenlik kısıtlamaları belirleyin.

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Basitleştirilmiş Yükleyici

Daha hızlı ve özelleştirilebilir yükleme sayesinde AutoCAD'i kurarken harcadığınız vakti azaltın.

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Başlangıç Sekmesi

AutoCAD'deki yeni Başlangıç sekmesi sayesinde dosyalara ve yardımcı diğer içeriklere doğrudan ana ekrandan erişebilirsiniz.

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Sistem Değişkenlerinin Takibi

Mevcut sistem değişkenlerini tercih edilen değerler listesi ile karşılaştırarak izleyin. Bildirim balonları, sapmalar konusunda sizi uyarır.

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TrustedDWG Teknolojisi

TrustedDWG teknolojisi, bir dosya en son Autodesk yazılımı tarafından kaydedilmemişse olası uyumsuzluklar hakkında sizi uyarır. Daha fazla bilgi

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AutoCAD 2025 ile önceki sürümlerin karşılaştırması

Milyonlarca kişinin güvendiği 2B ve 3B CAD çizim, dokümantasyon ve iş birliği araçları. Autodesk AI'ın yardımıyla içgörülere ve otomasyonlara erişmenizi sağlayan özellikler dâhildir.

AutoCAD 2025

İçindekiler

  • Web’de AutoCAD: AutoCAD çizimlerini herhangi bir yazılım yüklemenize gerek kalmadan istediğiniz bilgisayardan görüntüleyin, oluşturun ve düzenleyin.*
  • Mobil cihazlarda AutoCAD: AutoCAD çizimlerini iOS ve Android cihazlar ile görüntüleyin, oluşturun ve düzenleyin.
  • Entegre iş akışları: Masaüstü, web ve mobil cihazlar arasında sorunsuzca çalışın.*
  • Bulut depolama bağlantısı: AutoCAD'de tüm DWG dosyalarına önde gelen bulut depolama sağlayıcılarının yanı sıra Autodesk bulut depolama sistemi ile erişin.

2016'dan beri eklenen en popüler yeni özellikler şunları içerir:

  • Autodesk Assistant: AutoCAD'den ayrılmadan özellikler ve tasarımda yaşadığınız zorluklarla ilgili hızlıca destek alın ve çözümlere erişin.
  • Etkinlik İçgörüleri: Özellikler, sürüm geçmişi ve dosyalar için karşılaştırma araçları ile paylaşılan DWG için ayrıntılı olay günlüklerini görüntüleyin.
  • Dosya Açma Performansı: Ortalama olarak, 2B dosyalar AutoCAD 2025'te 2 kat daha hızlı açılır. AutoCAD 2024**
  • Akıllı Bloklar: Blokları otomatik olarak yerleştirin ve değiştirin ya da nesneleri arayıp yeni, mevcut veya önerilen bloklara dönüştürün.
  • İşaretleme Yardımı ve İşaretleme İçe Aktarımı: Geri bildirimi içe aktarın ve değişiklikleri çizimlerinize otomatik olarak dâhil edin.
  • İçgörülerim: Daha hızlı çalışmanıza yardımcı olacak değerli ipuçlarını ve yeni özellikleri öğrenin.
  • Web'de AutoCAD için API'ler: Web'de AutoCAD'deki AutoLISP API'si ile süreçleri otomatikleştirin.
  • İz: Mevcut çizimi değiştirmeden doğrudan DWG dosyasını inceleyin ve geri bildirimde bulunun.
  • Sayım: COUNT komutu ile blok veya geometri sayımını otomatikleştirin.
  • Paylaş: Çiziminizin kontrollü bir kopyasını istedikleri yerden erişebilmeleri için ekibinize ve çalışma arkadaşlarınıza gönderin.
  • Autodesk Docs'a gönderme: CAD çizim sayfalarınızı AutoCAD'den Autodesk Docs'a PDF olarak gönderin.
  • Çizim geçmişi: Çiziminizde zaman içinde yapılan değişikliklere göz atın. (AutoCAD 2025'ten itibaren Etkinlik İçgörüleri ile birleştirilmiştir)
  • Xref karşılaştırma: Bir harici xref'in iki sürümünü karşılaştırın ve mevcut çiziminizden çıkmadan değişiklikleri uygulayın.
  • Bloklar paleti: Masaüstü bilgisayarda Kitaplıklar sekmesinden veya AutoCAD web uygulaması üzerinden verimli bir şekilde blok ekleyin.
  • Hızlı ölçüm: Bir çizimde bulunan yakındaki tüm ölçümleri (alanlar ve çevreler dâhil) sadece farenizi gezdirerek hızlıca görüntüleyin.
  • Kırpma ve uzatma (geliştirilmiş): Varsayılan Hızlı mod artık tüm potansiyel sınırları otomatik olarak seçer.
  • Temizle (yeniden tasarlandı): Kolay seçim ve nesne önizlemesi ile çok sayıda gereksiz nesneyi bir defada kaldırın.
  • DWG Karşılaştırma: Geçerli pencerenizden çıkmadan bir çizimin veya xref dosyasının iki sürümünü karşılaştırın.
  • Nokta bulutu verilerini ekleme/çıkarma: 3B lazer tarayıcılar veya diğer teknolojilerle edinilen nokta bulutu dosyalarını ekleyin.
  • PDF içe aktarma: PDF'den bir çizime SHX yazı tipi dosyaları, dolgular, raster görüntüleri ve TrueType metinleri gibi geometrileri aktarın.
  • Her zaman, her yerde AutoCAD: Masaüstünden, web'den ve mobil cihazlarınızdan AutoCAD'e erişin.*
  • Web ve mobile kaydetme: AutoCAD web ve mobil uygulamalarında görüntüleyip düzenlemek üzere masaüstündeki çizimleri ve ilgili Xref dosyalarını kaydedin.
  • Yeni görünümler ve görünüm noktaları: Kaydedilen görünümleri yerleşim düzenlerinize kolayca kaydedin.
  • Yüksek çözünürlüklü görüntüleme desteği: Tasarımlarınızı 4K ve daha yüksek çözünürlüklü ekranlarda görüntüleyin.
  • Ekran dışı seçim: Seçili nesneler ekran dışında kaydırma veya uzaklaştırma yapsanız bile seçim kümesinde kalır.

2016'dan bu yana yapılan iyileştirmeler

  • 2B grafikler: AutoCAD 2023'e kıyasla düzen sekmeleri arasında 9 kata kadar daha hızlı geçiş yapma dâhil olmak üzere kararlılık, aslına uygunluk ve performans iyileştirmeleri.**
  • Hareketli pencereler: Aynı AutoCAD örneğinde çizim pencerelerini sürükleyerek yan yana veya birden fazla monitörde görüntüleyin.
  • Pafta Seti Yöneticisi: Autodesk platformuyla pafta setlerinizi daha hızlı çizin.
  • Yarım saniyede kaydetme: Her kaydetme işleminde ortalama bir saniye zamandan tasarruf edin.
  • Kısa yükleme süresi: Katı hâl sabit sürücüler için %50 daha hızlı.
  • Yeni koyu renkli tema: Modern mavi görünüm ile kontrast ve keskinlik iyileştirmeleri.
  • Kullanıcı arabirimi: Düz tasarım simgeler ile sezgisel iletişim kutuları ve araç çubukları.
  • 3B gezinme performansı: 10 kata kadar daha hızlı.
  • Yeni 2018.dwg dosya biçimi ile kaydetme, taşıma/kopyalama performanslarında artış.
  • 1.000'i aşkın AutoCAD uygulaması sunan Autodesk App Store.
  • TrustedDWG dosya biçimi.
  • Geliştirilmiş Kurulum: AutoCAD 2024 kurulumu, AutoCAD 2023'ten 2 kata kadar daha hızlıdır**

Destek ve yazılım erişimi

  • Teknik destek
    • Autodesk destek uzmanları: Telefon görüşmesi ayarlayın, çevrimiçi sohbet edin (sınırlı kullanılabilirlik) veya bize e-posta gönderin.
    • Uzak masaüstü yardımı: Sorun giderme işlemini uzmanlara bırakın.
    • Çevrimiçi kaynaklar: Yardım belgeleri, öğreticiler, eğitim videoları ve topluluk destek forumları için bilgi tabanımıza erişin.
  • En son yazılım sürümlerine erişin: En yeni sürümlere ve güncellemelere anında erişin.
  • Önceki sürümlere erişin: Önceki sürümleri indirin ve kullanın.
  • Esnek dönem süreleri: Aylık, yıllık veya 3 yıllık abone olun.*
  • Yönetim araçları: Yazılım lisanslarını, kayıtlarını ve kullanımını Autodesk Account'unuzdan basit bir şekilde yönetin.

*Bakım planı müşterileri tarafından kullanılamaz.
**Tüm performans testlerinde olduğu gibi sonuçlar kullanıcı deneyimine, makineye, işletim sistemine, filtrelere ve hatta kaynak malzemeye bağlı olarak değişebilir. Testlerin mümkün olduğunca adil ve objektif şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü çaba gösterilmiş olsa da sonuçlarınız farklı çıkabilir. Ürün bilgileri ve teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Autodesk, bu bilgileri “olduğu gibi,” açık ya da zımni hiçbir garanti vermeden sağlar. © 2024 Autodesk, Inc. Tüm hakları saklıdır.
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