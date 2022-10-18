AutoCAD ile AutoCAD LT Karşılaştırması 

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AutoCAD ile AutoCAD LT'nin özelliklerini karşılaştırın ve tasarım akışınız için hangi CAD yazılımının doğru çözüm olduğunu öğrenin.
|Aylık
|2.214 TL
|7.153 TL
|Yıllık
|18.223 TL
|57.562 TL
|3 yıllık
|54.667 TL
|172.685 TL
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Taslak, çizim ve dokümantasyon için tercih edilen düşük maliyetli 2B CAD yazılımı.
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2B ve 3B CAD yazılımı. AutoCAD aboneliği; AutoCAD'i, özel araç setlerini ve uygulamalarını içerir.
|2B üretim çizimleri
|Geometrik boyutlar ve tolerans (GD+T) standartları
|Çizim gruplarını yazdırma
|Birden fazla ürün çizimini toplu şekilde yazdırma
|Web'de AutoCAD’de PDF'lere toplu çizim
|Xref karşılaştırma
|Akıllı açıklama notu araçları
|CAD standartlarını algılama ve bunlarla uyum sağlama
|3B baskı için uyumlu
|Mimari Taslak Çizim Standartları
|Yönetim araçları
|Kullanıcı yönetimi
|Dosya dışa aktarma
|Sürüm kontrolü
|Yerel olmayan verilerle çalışın
|Yeniden kullanılabilir blok kitaplıkları oluşturma
|AnyCAD
|Detaylı konsept oluşturma
|3B grafik döndürme/kaydırma
|Gelişmiş geometrik görünümler
|Raster ve vektör araçlarıyla taramaları düzenleme
|Şekil oluşturucu
|Çizim yapma
|Derleme modelleme
|Mekanik konsept ve yerleşim düzeni tasarımı
|Örgü modelleme
|Yüzey modelleme
|Parametrik modelleme
|Tüp ve boru tasarımı
|Doğrudan modelleme
|Bileşen üretme yazılımı ve hesaplayıcıları
|Sınırsız erişim
|Görüntü paylaşımı iş birliği
|Kullanıcı yönetimi
|Global paylaşım
|Yorum yapma + kırmızı çizgi
|Genel/özel tasarım paylaşımı
|Ekip üyeleri
|Modelleri içe ve dışa aktarma
|Blokları içe ve dışa aktarma
|Çizimleri içe ve dışa aktarma
|PDF'leri içe aktarma ve dönüştürme
|Nokta bulutları ekleme, düzenleme, görüntüleme
|Makine öğrenimi ve yapay zeka
|Sektöre özgü nesne kitaplıkları
|AutoLISP programlama ve otomasyon
|ActiveX/COM otomasyonu
|ObjectARX ve yönetilen .NET kitaplıkları
|AutoLISP için Visual LISP Entegre Geliştirme Ortamı (IDE)
|Visual Basic uygulamaları
|Web'de AutoCAD için AutoLISP API'si
|Üretim yöntemleri ve kısıtlamalar
|Özel tuş vuruşu komut rumuzları oluşturma
|Tekrarlayan tuş vuruşu dizilerini kaydetme
|Makrolar
|Autodesk App Store erişimi
|Menü ve şerit arayüzlerini özelleştirme
|İçeriğe duyarlı şeritler
|Uyumlu kullanıcı deneyimi
|Blok kütüphanesi
|Mantıksal çizim kümelerini düzenleme, yazdırma
|CAD bloklarını içe aktarma, düzenleme ve oluşturma
|Son veya favori bloklara hızlı erişim
|Mechanical araç seti
|Architecture araç seti
|Map 3D araç seti
|MEP araç seti
|Plant 3D araç seti
|Electrical araç seti
|Raster design araç seti
|Tasarım parçaları, montajlar, ürünler
|Akıllı araç paletleri
|Harici CAD geometrisini içe aktarma
|Parça güncellemelerini otomatikleştirme
|Parçalar için parametrik kısıtlamalar atama
|Nesne malzemeleri ve kütle özellikleri
|Malzeme listelerini otomatikleştirin
|700.000'den fazla akıllı imalat parçası
|Panel düzenleri ve şematik diyagramlar oluşturma
|Şematik yakalama
|Tutarlı proje standartları kullanın
|Proje tabanlı bir yapıda düzenleme
|Kablolama şeması hata kontrolü
|65.000'den fazla akıllı elektrik sembolü
|Yapı Bilgisi Modelleme (BIM) birlikte çalışabilirlik
|Nesneleri renklerle katmanlara atama
|TrustedDWG™ dosya doğrulaması
|Koordineli BIM modellerini entegre etme
|Modele dayalı tanım
|Uzaktan erişme, görüntüleme veya düzenleme
|Çevrim içi yayınlama, paylaşma ve iş birliği yapma
|Popüler bulut hizmetleriyle çalışır
|Web uygulaması
|Mobil uygulama
|Uçak modunda dwg dosyalarına açıklama ekleme
|Güncellemeleri ve bildirimleri otomatikleştirme
|Hizmet paketlerini, güncelleştirmeleri içerir
|Sertifikalı donanım desteği
|Mevcut özel telefon desteği
|Kapsamlı kullanıcı topluluğu
|Kılavuzlar, öğreticiler ve eğitim merkezi
|Şirketiniz için yüklemeleri özelleştirme
|Önceki yıllara ait sürümlere erişim
|Microsoft Windows 10, 64 bit
|Apple macOS 10.15 ve üzeri
|2,5-3+ GHz işlemci
|Disk alanı 9-16 GB
|Bellek 8-16 GB