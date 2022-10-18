AutoCAD ile AutoCAD LT Karşılaştırması 

AutoCAD ile AutoCAD LT'nin özelliklerini karşılaştırın ve tasarım akışınız için hangi CAD yazılımının doğru çözüm olduğunu öğrenin.

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Fiyatlandırma

Aylık 2.214 TL 7.153 TL
Yıllık 18.223 TL 57.562 TL
3 yıllık 54.667 TL 172.685 TL

Genel Bakış

Taslak, çizim ve dokümantasyon için tercih edilen düşük maliyetli 2B CAD yazılımı.

2B ve 3B CAD yazılımı. AutoCAD aboneliği; AutoCAD'i, özel araç setlerini ve uygulamalarını içerir.

Dokümantasyon

2B üretim çizimleri Checkmark Checkmark
Geometrik boyutlar ve tolerans (GD+T) standartları Checkmark Checkmark
Çizim gruplarını yazdırma Checkmark Checkmark
Birden fazla ürün çizimini toplu şekilde yazdırma Checkmark Checkmark
Web'de AutoCAD’de PDF'lere toplu çizim Checkmark
Xref karşılaştırma Checkmark Checkmark
Akıllı açıklama notu araçları Checkmark Checkmark
CAD standartlarını algılama ve bunlarla uyum sağlama Checkmark
3B baskı için uyumlu Checkmark
Mimari Taslak Çizim Standartları Checkmark

Veri yönetimi

Yönetim araçları Checkmark Checkmark
Kullanıcı yönetimi Checkmark Checkmark
Dosya dışa aktarma Checkmark Checkmark
Sürüm kontrolü Checkmark Checkmark
Yerel olmayan verilerle çalışın Checkmark Checkmark
Yeniden kullanılabilir blok kitaplıkları oluşturma Checkmark Checkmark
AnyCAD Checkmark

2B + 3B modelleme, tasarım + görüntüleme

Detaylı konsept oluşturma Checkmark
3B grafik döndürme/kaydırma Checkmark
Gelişmiş geometrik görünümler Checkmark
Raster ve vektör araçlarıyla taramaları düzenleme Checkmark
Şekil oluşturucu Checkmark
Çizim yapma Checkmark
Derleme modelleme Checkmark
Mekanik konsept ve yerleşim düzeni tasarımı Checkmark
Örgü modelleme Checkmark
Yüzey modelleme Checkmark
Parametrik modelleme Checkmark
Tüp ve boru tasarımı Checkmark
Doğrudan modelleme Checkmark
Bileşen üretme yazılımı ve hesaplayıcıları Checkmark

İş birliği

Sınırsız erişim Checkmark Checkmark
Görüntü paylaşımı iş birliği Checkmark Checkmark
Kullanıcı yönetimi Checkmark Checkmark
Global paylaşım Checkmark Checkmark
Yorum yapma + kırmızı çizgi Checkmark Checkmark
Genel/özel tasarım paylaşımı Checkmark Checkmark
Ekip üyeleri Checkmark Checkmark
Modelleri içe ve dışa aktarma Checkmark Checkmark
Blokları içe ve dışa aktarma Checkmark Checkmark
Çizimleri içe ve dışa aktarma Checkmark Checkmark
PDF'leri içe aktarma ve dönüştürme Checkmark Checkmark
Nokta bulutları ekleme, düzenleme, görüntüleme Checkmark

API'ler ve otomasyon

Makine öğrenimi ve yapay zeka Checkmark
Sektöre özgü nesne kitaplıkları Checkmark
AutoLISP programlama ve otomasyon Checkmark Checkmark
ActiveX/COM otomasyonu Checkmark Checkmark
ObjectARX ve yönetilen .NET kitaplıkları Checkmark
AutoLISP için Visual LISP Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Checkmark
Visual Basic uygulamaları Checkmark
Web'de AutoCAD için AutoLISP API'si Checkmark
Üretim yöntemleri ve kısıtlamalar Checkmark
Özel tuş vuruşu komut rumuzları oluşturma Checkmark Checkmark
Tekrarlayan tuş vuruşu dizilerini kaydetme Checkmark
Makrolar Checkmark
Autodesk App Store erişimi Checkmark

Kullanıcı arabirimi

Menü ve şerit arayüzlerini özelleştirme Checkmark Checkmark
İçeriğe duyarlı şeritler Checkmark Checkmark
Uyumlu kullanıcı deneyimi Checkmark Checkmark
Blok kütüphanesi Checkmark Checkmark
Mantıksal çizim kümelerini düzenleme, yazdırma Checkmark Checkmark
CAD bloklarını içe aktarma, düzenleme ve oluşturma Checkmark Checkmark
Son veya favori bloklara hızlı erişim Checkmark Checkmark

Araç setleri

Mechanical araç seti Checkmark
Architecture araç seti Checkmark
Map 3D araç seti Checkmark
MEP araç seti Checkmark
Plant 3D araç seti Checkmark
Electrical araç seti Checkmark
Raster design araç seti Checkmark

Mekanik tasarım

Tasarım parçaları, montajlar, ürünler Checkmark Checkmark
Akıllı araç paletleri Checkmark Checkmark
Harici CAD geometrisini içe aktarma Checkmark Checkmark
Parça güncellemelerini otomatikleştirme Checkmark
Parçalar için parametrik kısıtlamalar atama Checkmark
Nesne malzemeleri ve kütle özellikleri Checkmark
Malzeme listelerini otomatikleştirin Checkmark
700.000'den fazla akıllı imalat parçası Checkmark

Elektrik + PCB tasarımı

Panel düzenleri ve şematik diyagramlar oluşturma Checkmark Checkmark
Şematik yakalama Checkmark
Tutarlı proje standartları kullanın Checkmark
Proje tabanlı bir yapıda düzenleme Checkmark
Kablolama şeması hata kontrolü Checkmark
65.000'den fazla akıllı elektrik sembolü Checkmark

Model yönetimi

Yapı Bilgisi Modelleme (BIM) birlikte çalışabilirlik Checkmark Checkmark
Nesneleri renklerle katmanlara atama Checkmark Checkmark
TrustedDWG™ dosya doğrulaması Checkmark Checkmark
Koordineli BIM modellerini entegre etme Checkmark
Modele dayalı tanım Checkmark

Bulut ve mobil kullanım

Uzaktan erişme, görüntüleme veya düzenleme Checkmark Checkmark
Çevrim içi yayınlama, paylaşma ve iş birliği yapma Checkmark Checkmark
Popüler bulut hizmetleriyle çalışır Checkmark Checkmark
Web uygulaması Checkmark Checkmark
Mobil uygulama Checkmark Checkmark
Uçak modunda dwg dosyalarına açıklama ekleme Checkmark Checkmark

Destek ve kararlılık

Güncellemeleri ve bildirimleri otomatikleştirme Checkmark Checkmark
Hizmet paketlerini, güncelleştirmeleri içerir Checkmark Checkmark
Sertifikalı donanım desteği Checkmark Checkmark
Mevcut özel telefon desteği Checkmark Checkmark
Kapsamlı kullanıcı topluluğu Checkmark Checkmark
Kılavuzlar, öğreticiler ve eğitim merkezi Checkmark Checkmark
Şirketiniz için yüklemeleri özelleştirme Checkmark Checkmark
Önceki yıllara ait sürümlere erişim Checkmark Checkmark

Sistem gereksinimleri

Microsoft Windows 10, 64 bit Checkmark Checkmark
Apple macOS 10.15 ve üzeri Checkmark Checkmark
2,5-3+ GHz işlemci Checkmark Checkmark
Disk alanı 9-16 GB Checkmark Checkmark
Bellek 8-16 GB Checkmark Checkmark