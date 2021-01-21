Autodesk AEC Collection’da neler var?

Beceri setinizi genişleten, BIM ve CAD iş akışlarınızı güçlendiren bir araç seti.

AEC Collection’a dahil olan yazılımlar

Yaratıcı yönünüzü geliştirecek araçlar. Daha fazla bilgi edinmek için bir ürün seçin ve ücretsiz deneyin.

Revit

Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.

Ürün detayları
AutoCAD

Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.

Ürün bilgileri
Forma

Kavramsal tasarım ve modelleme araçlarının yanı sıra gerçek zamanlı çevre ve sürdürülebilirlik analizleriyle proje sonuçlarını iyileştirin.

Ürün bilgileri
Autodesk Docs

Proje bilgilerini bulut tabanlı ortak bir veri ortamında yönetin

Ürün detayları
Navisworks Manage

Mit der Kollisionserkennung und erweiterten Werkzeugen für die Koordination, 5D-Analyse und Simulation haben Sie Ihre Ergebnisse im Griff.

Produktinformationen
Insight

Yapı performans analizi yazılımı

Ürün detayları
3ds Max

Oyunlara ve tasarım görselleştirmeye yönelik 3B modelleme, animasyon ve görüntüleme yazılımı

Ürün detayları

Güçlü proje sonuçları için iş akışlarını entegre edin

Tasarlarken, simüle ederken, görselleştirirken, koordine ederken ve yönetirken sizi destekleyen araçlarla daha yaratıcı, akıcı ve güvenli bir şekilde üretin.

AEC Collection’a dahil olan yazılımlar

Analizi entegre eden, iş tekrarını azaltan ve iş birliğini geliştiren araçlar. Daha fazla bilgi edinmek için bir ürün seçin ve ücretsiz deneyin.

Revit

Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.

Ürün detayları
Robot Structural Analysis Professional

BIM ile entegre, gelişmiş yapısal analiz ve kod uyumluluğu doğrulama aracı

Ürün detayları
Autodesk Docs

Proje bilgilerini bulut tabanlı ortak bir veri ortamında yönetin

Ürün detayları
Navisworks Manage

Mit der Kollisionserkennung und erweiterten Werkzeugen für die Koordination, 5D-Analyse und Simulation haben Sie Ihre Ergebnisse im Griff.

Produktinformationen
AutoCAD

Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.

Ürün bilgileri

En iyi yapısal çözümleri tasarlayın

Yapısal tasarım, detaylandırma, analiz ve imalat için entegre araçlarla veri kaynaklı sıkıntılar ve iş tekrarları yerine mühendislik zorluklarına odaklanın.

AEC Collection’a dahil olan yazılımlar

Analizi entegre eden, iş birliğini geliştiren ve iş tekrarını azaltan araçlar. Daha fazla bilgi edinmek için bir ürün seçin ve ücretsiz deneyin.

Revit

Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.

Ürün detayları
Insight

Yapı performans analizi yazılımı

Ürün detayları
Navisworks Manage

Mit der Kollisionserkennung und erweiterten Werkzeugen für die Koordination, 5D-Analyse und Simulation haben Sie Ihre Ergebnisse im Griff.

Produktinformationen
AutoCAD

Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.

Ürün bilgileri
Autodesk Docs

Proje bilgilerini bulut tabanlı ortak bir veri ortamında yönetin

Ürün detayları

Tasarımı MEP sistemleri için detaylandırmaya bağlayın

Makine, elektrik ve tesisat sistemlerini mimarlar ve yapısal tasarımcılar ile koordineli olarak analiz edin, tasarlayın ve detaylandırın.

AEC Collection’a dahil olan yazılımlar

Sürdürülebilir ve dayanıklı altyapılar tasarlamak için entegre araçlar. Daha fazla bilgi edinmek için bir ürün seçin ve ücretsiz deneyin.

Civil 3D

İnşaat mühendisliği tasarım ve inşaat dokümantasyonu

Ürün detayları
Revit

Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.

Ürün detayları
Navisworks Manage

Mit der Kollisionserkennung und erweiterten Werkzeugen für die Koordination, 5D-Analyse und Simulation haben Sie Ihre Ergebnisse im Griff.

Produktinformationen
Autodesk Docs

Proje bilgilerini bulut tabanlı ortak bir veri ortamında yönetin

Ürün detayları

AEC Collection’ın bir parçası olan Revit için Twinmotion’ı kullanarak yüksek kaliteli görselleştirmelerle tasarımlarınıza hayat verin.

AEC Collection inşaat mühendisleri için ne ifade ediyor?

Daha fazla almak ve zamanında teslim etmek için güçlü otomasyon, analiz ve görselleştirme araçlarıyla tasarım kalitesini artırın.

AEC Collection’a dahil olan yazılımlar

Entegre BIM ve CAD araçları setini kullanarak inşa edilebilirliği geliştirin. Daha fazla bilgi edinmek için bir ürün seçin ve ücretsiz deneyin.

AutoCAD

Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.

Ürün bilgileri
Revit

Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.

Ürün detayları
Navisworks Manage

Mit der Kollisionserkennung und erweiterten Werkzeugen für die Koordination, 5D-Analyse und Simulation haben Sie Ihre Ergebnisse im Griff.

Produktinformationen
Autodesk Docs

Proje bilgilerini bulut tabanlı ortak bir veri ortamında yönetin

Ürün detayları

BIM iş akışları, proje kalitesini artırmaya ve iş tekrarını azaltmaya yardımcı olur

Proje yaşam döngüleri boyunca daha fazla üretkenlik ve verimlilik için ayrıntılı atölye çizimleri üretmeye yardımcı olan BIM iş akışlarıyla doğruluğu artırın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Architecture, Engineering & Construction Collection nedir?

AEC Collection; Revit, Civil 3D ve AutoCAD gibi BIM ve CAD yazılımlarının yanı sıra tasarımcıların, mühendislerin ve yüklenicilerin yüksek kaliteli yapı ve altyapı projelerini verimli şekilde sunmasını sağlayan bulut tabanlı ortak bir veri ortamı sunar. Güçlü kavramsal tasarım araçları, AEC uzmanlarının tasarım amacını gerçekleştirmelerine yardımcı olurken, model tabanlı tasarım çözümleri tasarım süreçlerini hızlandırır ve birden çok disiplin arasında koordinasyon için entegre iş akışlarını destekler. Analiz ve optimizasyon araçları tasarım kalitesini artırır ve inşa edilebilirliği sağlar. İnşaat koordinasyonu ve program simülasyonu, inşaat sırasında maliyetleri düşürmeye ve saha koordinasyonu sorunlarını en aza indirmeye yardımcı olur. AEC Collection ile ekipler kolaylıkla tasarım oluşturabilir, farklı olanaklar keşfedebilir ve güven içinde inşa edebilir.

AEC Collection’a hangi ürünler dahildir?

Architecture, Engineering & Construction Collection, erken aşamadaki tasarımdan inşaata kadar olan süreçleri destekleyen entegre bir BIM ve CAD araçları seti içerir. Buna Revit, Autodesk Forma, AutoCAD, Infraworks, Civil 3D, Autodesk Docs ve daha birçok popüler yazılım dahildir. Daha fazla ayrıntı için dahil olan yazılım sayfasını ziyaret edin.

AEC Collection’daki ürünler nasıl entegre edilmiştir?

Çözüm paketi; kavramsal tasarım, saha yüzeyi koordinasyonu, ortam analizi, köprü tasarımı, yapısal analiz, çelik detaylandırma ve imalat ile mekanik imalat gibi proje yaşam döngüsü boyunca tasarım ve inşaat iş akışlarını tamamlamak için ihtiyaç duyulan ürünleri içerir. Çözüm paketindeki ürünlerin birlikte çalışabilirliği ve veri alışverişi, iş akışlarını tamamlamak için verileri ürünler ve üçüncü taraf uygulamalar arasında taşımanıza olanak sağlar. Çözüm paketi, proje ekibinin tamamına belge yönetimi ve kontrol olanağı tanıyan ortak bir veri ortamına erişimi de kapsar. Autodesk Docs ile ekipler, incelemeler ve onay iş akışlarının yanı sıra proje yaşam döngüsü boyunca veri yönetimini basitleştirebilir.

Autodesk AEC Collection aboneliğinin maliyeti nedir?

Yıllık AEC Collection aboneliğinin fiyatı , aylık AEC Collection aboneliğinin fiyatı ise olarak belirlenmiştir. 3 yıllık AEC Collection aboneliği olarak fiyatlandırılır.

AEC Collection’daki tüm ürünlere ihtiyacımız yoksa ne yapmalıyız?

İhtiyacınız olan ve en yüksek değeri elde edeceğiniz ürünleri kullanın. Çözüm paketindeki ürünlerden sadece 2 veya 3 tanesini kullanırsanız muhtemelen abonelik maliyeti, ürünlere ayrı ayrı abone olmaktan daha hesaplı olacaktır. 

 

Mevcut yazılım yelpazesini inceleyerek iş akışınıza taşıyabileceğiniz yeni özellikleri keşfetmek için ihtiyacınız olan zamanı ayırın. İş yeteneklerinizi geliştirin, yazılım yönetimini basitleştirin ve projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar harcanan süreyi azaltın. 

Tekli ürün aboneliğinden bir çözüm paketine nasıl yükseltebilirim?

Aboneliğinizi web sitemizden çevrimiçi olarak satın aldıysanız, mevcut ürün aboneliğinizin süresi dolduğunda AEC Collection’a yükseltebilirsiniz. Aboneliğinizi bir satış temsilcisinden veya yetkili iş ortağından satın aldıysanız yardım için onlarla iletişime geçin. Autodesk ürününüzü veya planlarınızı yükseltme hakkında daha fazla bilgi edinin.

AEC Collection için sistem gereksinimleri nelerdir?

AEC Collection’da bulunan çoğu masaüstü ürünü Microsoft® Windows’da® çalışır. Autodesk AutoCAD, Microsoft® Windows® ve ayrıca Apple® macOS® ve Linux’ta® çalışabilir. Belirli ürün ayrıntıları için AEC Collection sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.

AEC Collection’ı birden fazla bilgisayara yükleyebilir miyim?

Tek kullanıcı ve çok kullanıcı lisanslara ilişkin bilgisayar erişimiyle ilgili tüm ayrıntılar için Autodesk sektör çözüm paketi lisanslama davranışı (İngilizce) bölümüne bakın.

AEC Collection’ın deneme sürümünü nasıl indirebilirim?

Çözüm paketindeki ürünleri denemek için, ilgilendiğiniz her ürün için ücretsiz deneme sürümünü indirin. Bu şekilde, yalnızca ihtiyacınız olanı indirmeye vakit harcarsınız; üstelik aynı anda istediğiniz sayıda çözüm paketi ürününü deneyebilirsiniz. Tarayıcı tabanlı bulut yazılımı Autodesk Forma’yı denemek için buradan deneme sürümünü başlatın.

Bir deneme sürümünü indirme ve yükleme ile ilgili yardım gerekirse ne yapmalıyım?

Autodesk ürün indirme sorunlarını gidermek (İngilizce) için destek makalemizi inceleyin.

Daha fazla gör

Bir sonraki adımı atmaya hazır mısınız?