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Yaratıcı yönünüzü geliştirecek araçlar. Daha fazla bilgi edinmek için bir ürün seçin ve ücretsiz deneyin.
Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.
Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.
Kavramsal tasarım ve modelleme araçlarının yanı sıra gerçek zamanlı çevre ve sürdürülebilirlik analizleriyle proje sonuçlarını iyileştirin.
Mit der Kollisionserkennung und erweiterten Werkzeugen für die Koordination, 5D-Analyse und Simulation haben Sie Ihre Ergebnisse im Griff.
Analizi entegre eden, iş tekrarını azaltan ve iş birliğini geliştiren araçlar. Daha fazla bilgi edinmek için bir ürün seçin ve ücretsiz deneyin.
Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.
Mit der Kollisionserkennung und erweiterten Werkzeugen für die Koordination, 5D-Analyse und Simulation haben Sie Ihre Ergebnisse im Griff.
Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.
Analizi entegre eden, iş birliğini geliştiren ve iş tekrarını azaltan araçlar. Daha fazla bilgi edinmek için bir ürün seçin ve ücretsiz deneyin.
Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.
Mit der Kollisionserkennung und erweiterten Werkzeugen für die Koordination, 5D-Analyse und Simulation haben Sie Ihre Ergebnisse im Griff.
Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.
Sürdürülebilir ve dayanıklı altyapılar tasarlamak için entegre araçlar. Daha fazla bilgi edinmek için bir ürün seçin ve ücretsiz deneyin.
Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.
Mit der Kollisionserkennung und erweiterten Werkzeugen für die Koordination, 5D-Analyse und Simulation haben Sie Ihre Ergebnisse im Griff.
Daha fazla almak ve zamanında teslim etmek için güçlü otomasyon, analiz ve görselleştirme araçlarıyla tasarım kalitesini artırın.
Entegre BIM ve CAD araçları setini kullanarak inşa edilebilirliği geliştirin. Daha fazla bilgi edinmek için bir ürün seçin ve ücretsiz deneyin.
Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.
Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.
Mit der Kollisionserkennung und erweiterten Werkzeugen für die Koordination, 5D-Analyse und Simulation haben Sie Ihre Ergebnisse im Griff.
Proje yaşam döngüleri boyunca daha fazla üretkenlik ve verimlilik için ayrıntılı atölye çizimleri üretmeye yardımcı olan BIM iş akışlarıyla doğruluğu artırın.
AEC Collection; Revit, Civil 3D ve AutoCAD gibi BIM ve CAD yazılımlarının yanı sıra tasarımcıların, mühendislerin ve yüklenicilerin yüksek kaliteli yapı ve altyapı projelerini verimli şekilde sunmasını sağlayan bulut tabanlı ortak bir veri ortamı sunar. Güçlü kavramsal tasarım araçları, AEC uzmanlarının tasarım amacını gerçekleştirmelerine yardımcı olurken, model tabanlı tasarım çözümleri tasarım süreçlerini hızlandırır ve birden çok disiplin arasında koordinasyon için entegre iş akışlarını destekler. Analiz ve optimizasyon araçları tasarım kalitesini artırır ve inşa edilebilirliği sağlar. İnşaat koordinasyonu ve program simülasyonu, inşaat sırasında maliyetleri düşürmeye ve saha koordinasyonu sorunlarını en aza indirmeye yardımcı olur. AEC Collection ile ekipler kolaylıkla tasarım oluşturabilir, farklı olanaklar keşfedebilir ve güven içinde inşa edebilir.
Architecture, Engineering & Construction Collection, erken aşamadaki tasarımdan inşaata kadar olan süreçleri destekleyen entegre bir BIM ve CAD araçları seti içerir. Buna Revit, Autodesk Forma, AutoCAD, Infraworks, Civil 3D, Autodesk Docs ve daha birçok popüler yazılım dahildir. Daha fazla ayrıntı için dahil olan yazılım sayfasını ziyaret edin.
Çözüm paketi; kavramsal tasarım, saha yüzeyi koordinasyonu, ortam analizi, köprü tasarımı, yapısal analiz, çelik detaylandırma ve imalat ile mekanik imalat gibi proje yaşam döngüsü boyunca tasarım ve inşaat iş akışlarını tamamlamak için ihtiyaç duyulan ürünleri içerir. Çözüm paketindeki ürünlerin birlikte çalışabilirliği ve veri alışverişi, iş akışlarını tamamlamak için verileri ürünler ve üçüncü taraf uygulamalar arasında taşımanıza olanak sağlar. Çözüm paketi, proje ekibinin tamamına belge yönetimi ve kontrol olanağı tanıyan ortak bir veri ortamına erişimi de kapsar. Autodesk Docs ile ekipler, incelemeler ve onay iş akışlarının yanı sıra proje yaşam döngüsü boyunca veri yönetimini basitleştirebilir.
Yıllık AEC Collection aboneliğinin fiyatı
İhtiyacınız olan ve en yüksek değeri elde edeceğiniz ürünleri kullanın. Çözüm paketindeki ürünlerden sadece 2 veya 3 tanesini kullanırsanız muhtemelen abonelik maliyeti, ürünlere ayrı ayrı abone olmaktan daha hesaplı olacaktır.
Mevcut yazılım yelpazesini inceleyerek iş akışınıza taşıyabileceğiniz yeni özellikleri keşfetmek için ihtiyacınız olan zamanı ayırın. İş yeteneklerinizi geliştirin, yazılım yönetimini basitleştirin ve projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar harcanan süreyi azaltın.
Aboneliğinizi web sitemizden çevrimiçi olarak satın aldıysanız, mevcut ürün aboneliğinizin süresi dolduğunda AEC Collection’a yükseltebilirsiniz. Aboneliğinizi bir satış temsilcisinden veya yetkili iş ortağından satın aldıysanız yardım için onlarla iletişime geçin. Autodesk ürününüzü veya planlarınızı yükseltme hakkında daha fazla bilgi edinin.
AEC Collection’da bulunan çoğu masaüstü ürünü Microsoft® Windows’da® çalışır. Autodesk AutoCAD, Microsoft® Windows® ve ayrıca Apple® macOS® ve Linux’ta® çalışabilir. Belirli ürün ayrıntıları için AEC Collection sistem gereksinimlerine (İngilizce) bakın.
Tek kullanıcı ve çok kullanıcı lisanslara ilişkin bilgisayar erişimiyle ilgili tüm ayrıntılar için Autodesk sektör çözüm paketi lisanslama davranışı (İngilizce) bölümüne bakın.
Çözüm paketindeki ürünleri denemek için, ilgilendiğiniz her ürün için ücretsiz deneme sürümünü indirin. Bu şekilde, yalnızca ihtiyacınız olanı indirmeye vakit harcarsınız; üstelik aynı anda istediğiniz sayıda çözüm paketi ürününü deneyebilirsiniz. Tarayıcı tabanlı bulut yazılımı Autodesk Forma’yı denemek için buradan deneme sürümünü başlatın.