AEC Collection; Revit, Civil 3D ve AutoCAD gibi BIM ve CAD yazılımlarının yanı sıra tasarımcıların, mühendislerin ve yüklenicilerin yüksek kaliteli yapı ve altyapı projelerini verimli şekilde sunmasını sağlayan bulut tabanlı ortak bir veri ortamı sunar. Güçlü kavramsal tasarım araçları, AEC uzmanlarının tasarım amacını gerçekleştirmelerine yardımcı olurken, model tabanlı tasarım çözümleri tasarım süreçlerini hızlandırır ve birden çok disiplin arasında koordinasyon için entegre iş akışlarını destekler. Analiz ve optimizasyon araçları tasarım kalitesini artırır ve inşa edilebilirliği sağlar. İnşaat koordinasyonu ve program simülasyonu, inşaat sırasında maliyetleri düşürmeye ve saha koordinasyonu sorunlarını en aza indirmeye yardımcı olur. AEC Collection ile ekipler kolaylıkla tasarım oluşturabilir, farklı olanaklar keşfedebilir ve güven içinde inşa edebilir.