AutoCAD Web’in önemli özellikleri

Web'de ve mobil cihazlarda bulunan bu temel AutoCAD özellikleriyle daha fazlasını yapın. SOC 2 uyumluluğu ile dosyalarınıza her zaman, her yerden güvenli bir şekilde erişin.

AutoCAD Web'de izleme işlevi

Çizimleri çevrimiçi oluşturma ve düzenleme

Temel AutoCAD komutlarını kullanarak temel tasarımlar oluşturun ve çizimleri şerit veya komut satırı üzerinden düzenleyin

Bulutta açma ve paylaşma

Autodesk Drive ve Docs, OneDrive, Google Drive, Dropbox ve Box'ta çizimleri görüntüleme, düzenleme, paylaşma ve kaydetme

Ortak çalışılanlarla paylaşma

Çiziminizin kontrollü bir kopyasını istedikleri yerden erişebilmeleri için ekibinize ve çalışma arkadaşlarınıza gönderin

İzleme özelliği ile inceleme ve geri bildirimde bulunma

İzleme özelliğini kullanarak mevcut çizimi değiştirmeden doğrudan DWG dosyasını inceleyin ve geri bildirimde bulunun

Çevrimdışı çalışma (yalnızca mobil)

İnternet bağlantısı olmadan çalışın ve çizin, daha sonra senkronize edin

Katmanlarla çizimlerinizi düzenleme

Çiziminizde katmanlar oluşturun ve bunları esnek ve kontrollü şekilde düzenleyin

Harici referansları görüntüleme

Harici referansları doğrudan çiziminizde görüntüleyin

Erişilebilir komut satırı

Çizim alanının alt kısmında yer alan komut satırına kolayca erişerek bilgi ekranlarını, seçenekleri ve mesajları görüntüleyin

Ölçümler ve boyutlar

Ölçüm alın ve çizimlerinize boyut ekleyin

Yenilikler

AutoCAD Web’deki yeni özellikler

YENİ

Yerel dosya erişimi

Yerel sürücüye veya LAN'a kaydedilen DWG dosyalarınıza erişimi kolaylaştırmak için web'de yerel dosya erişimini etkinleştirin. Bu da buluttaki dosyaların kopyasını oluşturma konusunda endişelenmeden doğrudan düzenlemeler yapmanıza olanak tanır.

YENİ

Komut şeridi

Web'deki komut paletinin standart konumunu, masaüstünde tuvalin üst kısmında, AutoCAD'deki popüler şerittekine benzer bir konumla değiştirin.

YENİ

MTEXT

Web'de DWG dosyalarındaki MTEXT nesnelerini görüntüleyin ve düzenleyin. 

YENİ

Taslak çizim yapma

SADECE ANDROID
Mobil cihazlardaki dokunmatik girişi kullanarak çizimlerinizde işaretlemeler yapın ve taslak çizimler oluşturun. Bu sayede hareket hâlindeyken de bilgi alabilir ve saha içgörüleri toplayabilirsiniz. 

YENİ

Mobil cihazlarda bağlantılara erişim

Çizimlerin bağlantılarını doğrudan mobil cihazınızdan açarak cihazlar arasında sorunsuz iş birliği sağlayın.

Gelişmiş güvenlik

Web'de ve mobil cihazlarda AutoCAD, SOC 2 uyumluluğu ile gelişmiş güvenlik sağlar.

AutoCAD Web özellikleri

Erişim kolaylığı ve iş birliği özellikleri

İzleme

Mevcut çizimi değiştirmeden doğrudan DWG dosyasını inceleyin ve geri bildirimde bulunun.

GELİŞTİRİLDİ

Pafta Seti Yöneticisi

Autodesk bulut platformunu kullanarak ekip arkadaşlarınızla karşılıklı olarak pafta setleri gönderin ve bunları hızlı ve güvenli bir şekilde açın. Yeni özelliklerde, mizanpajları içe aktarma ve bulutta yeni sayfa kümeleri oluşturma gibi önemli iş akışlarını ele alınır.

Erişilebilir komut satırı

Çizim alanının alt kısmında yer alan komut satırına kolayca erişerek bilgi ekranlarını, seçenekleri ve mesajları görüntüleyin.

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Esnek katmanlar

Katmanlarla çizimlerinizi düzenleyin. AutoCAD’de web üzerinden katman oluşturun, katmanları kilitleyin, yeniden adlandırın veya silin.

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Ölçümler ve boyutlar

Ölçümler alın ve çiziminize yatay, dikey, hizalanmış veya radyal boyutlar ekleyin veya değiştirin.

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Harici referanslar

Çiziminizde referans verilen resimler ve DWG dosyaları gibi xref'leri web üzerinden görüntüleyin.

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Nesne tutma noktaları (grip)

Farklı tutma noktaları ile nesneleri kolayca yeniden şekillendirin, taşıyın veya değiştirin.

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Düzenlenebilir bloklar

Web’de doğrudan AutoCAD üzerinden hem blok oluşturun, ekleyin ve düzenleyin hem de blok kitaplığına erişin.

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Sezgisel web kullanıcı arayüzü

Kullanımı kolay taslak oluşturma araçlarına erişerek görünümleri, özellikleri ve katmanları yönetin. Keskin simgeler ve modern mavi arabirim ile göz yorgunluğunu azaltın.

Web’e ve mobil cihazlara kaydetme

Diğer AutoCAD kullanıcılarının oluşturduğunuz veya düzenlediğiniz öğelere erişebilmesi için çizimlerinizi web’de ve mobil uygulamalarda AutoCAD’e kaydedin.

Leica DISTO

SADECE ANDROID
Leica DISTO lazer ölçüm cihazını kullanarak çizgi uzunluklarını gerçek zamanlı olarak doğrudan mobil uygulamadan güncelleyin. Android'de kullanılabilir.