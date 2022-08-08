Nasıl satın alınır?
Gizlilik (İngilizce) | Çerez tercihleri | Uyumsuzluk bildirin | Kullanım şartları (İngilizce) | © 2024 Autodesk Inc. Tüm hakları saklıdır.
Web'de ve mobil cihazlarda bulunan bu temel AutoCAD özellikleriyle daha fazlasını yapın. SOC 2 uyumluluğu ile dosyalarınıza her zaman, her yerden güvenli bir şekilde erişin.
Temel AutoCAD komutlarını kullanarak temel tasarımlar oluşturun ve çizimleri şerit veya komut satırı üzerinden düzenleyin
Autodesk Drive ve Docs, OneDrive, Google Drive, Dropbox ve Box'ta çizimleri görüntüleme, düzenleme, paylaşma ve kaydetme
Çiziminizin kontrollü bir kopyasını istedikleri yerden erişebilmeleri için ekibinize ve çalışma arkadaşlarınıza gönderin
İzleme özelliğini kullanarak mevcut çizimi değiştirmeden doğrudan DWG dosyasını inceleyin ve geri bildirimde bulunun
İnternet bağlantısı olmadan çalışın ve çizin, daha sonra senkronize edin
Çiziminizde katmanlar oluşturun ve bunları esnek ve kontrollü şekilde düzenleyin
Harici referansları doğrudan çiziminizde görüntüleyin
Çizim alanının alt kısmında yer alan komut satırına kolayca erişerek bilgi ekranlarını, seçenekleri ve mesajları görüntüleyin
Ölçüm alın ve çizimlerinize boyut ekleyin
YENİ
Taslak çizim yapma
SADECE ANDROID
Mobil cihazlardaki dokunmatik girişi kullanarak çizimlerinizde işaretlemeler yapın ve taslak çizimler oluşturun. Bu sayede hareket hâlindeyken de bilgi alabilir ve saha içgörüleri toplayabilirsiniz.
YENİ
Mobil cihazlarda bağlantılara erişim
Çizimlerin bağlantılarını doğrudan mobil cihazınızdan açarak cihazlar arasında sorunsuz iş birliği sağlayın.
Gelişmiş güvenlik
Web'de ve mobil cihazlarda AutoCAD, SOC 2 uyumluluğu ile gelişmiş güvenlik sağlar.
GELİŞTİRİLDİ
Pafta Seti Yöneticisi
Autodesk bulut platformunu kullanarak ekip arkadaşlarınızla karşılıklı olarak pafta setleri gönderin ve bunları hızlı ve güvenli bir şekilde açın. Yeni özelliklerde, mizanpajları içe aktarma ve bulutta yeni sayfa kümeleri oluşturma gibi önemli iş akışlarını ele alınır.
Erişilebilir komut satırı
Çizim alanının alt kısmında yer alan komut satırına kolayca erişerek bilgi ekranlarını, seçenekleri ve mesajları görüntüleyin.
Esnek katmanlar
Katmanlarla çizimlerinizi düzenleyin. AutoCAD’de web üzerinden katman oluşturun, katmanları kilitleyin, yeniden adlandırın veya silin.
Ölçümler ve boyutlar
Ölçümler alın ve çiziminize yatay, dikey, hizalanmış veya radyal boyutlar ekleyin veya değiştirin.
Harici referanslar
Çiziminizde referans verilen resimler ve DWG dosyaları gibi xref'leri web üzerinden görüntüleyin.
Nesne tutma noktaları (grip)
Farklı tutma noktaları ile nesneleri kolayca yeniden şekillendirin, taşıyın veya değiştirin.
Düzenlenebilir bloklar
Web’de doğrudan AutoCAD üzerinden hem blok oluşturun, ekleyin ve düzenleyin hem de blok kitaplığına erişin.
Web’e ve mobil cihazlara kaydetme
Diğer AutoCAD kullanıcılarının oluşturduğunuz veya düzenlediğiniz öğelere erişebilmesi için çizimlerinizi web’de ve mobil uygulamalarda AutoCAD’e kaydedin.
Leica DISTO
SADECE ANDROID
Leica DISTO lazer ölçüm cihazını kullanarak çizgi uzunluklarını gerçek zamanlı olarak doğrudan mobil uygulamadan güncelleyin. Android'de kullanılabilir.