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Dünya mimarlara farklı görünür. Bir cam parçasında bir gökdelen. Bir nehrin akışında bir çatının kıvrımları. Mimarlığın kalbinde, var olanlar ile mümkün olanlar arasındaki vizyon farkı yatar.
Bir mimar olarak ilham, motivasyon veya hedefiniz ne olursa olsun yazılımımızın varoluş amacı bunu gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olmaktır.
Orms—The Standard, Londra
Perkins&Will—1 De Haro
Basit. Sürdürülebilir. Ustaca. İskandinav tarzının arkasında ne yatıyor?
İnşaat sektöründe çevresel duyarlılık hiç olmadığı kadar acil bir konuma geldi. Yazılımımız farklı tasarım kararlarının etkilerini gerçek zamanlı olarak görselleştirmenize ve daha net anlamanıza yardımcı olabilir. Yenileme projelerinin önem kazanmasıyla birlikte bu beceri son derece değerli hâle gelmektedir.
AECO sektörünün tamamını kapsayan birleşik iş akışları, verilerin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlar. Üretken tasarım gibi yapay zeka destekli süreçlerin temelini atarak bilinçli kararlar alabilir ve performansı artırabilirsiniz.
Tasarımlarınızı mümkün olan en yüksek ayrıntı düzeyinde incelemenize yardımcı olan modelleme araçlarını kullanarak farklı fikirleri ele alın. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) paketimiz, gün ışığından hava akışı analizine kadar birçok konuda daha yenilikçi ve etkili tasarım sonuçlarının kapılarını aralar.
Ortak bir veri ortamının yardımıyla ekipleri, süreçleri ve verileri birbirine bağlayın. Herkesin süreçten haberdar olması ve verimli bir şekilde çalışması için gerçek zamanlı olarak birlikte yazın, ekipler arası koordinasyonu güçlendirin ve veri alışverişini kolaylaştırın.
Kısa kurs yelpazemizde yeni teknikler öğrenerek CAD ve BIM uzmanlığınızı kanıtlayın.
Tüm yeni özelliklerin ve size sunabileceklerinin özeti.
Revit'te kaliteli görselleştirme için müşteri sunumları gibi senaryolar da dahil kullanım şekli bilgileri.
İnşaat sektörü, dünyadaki ham maddelerin %50'sini tüketiyor. RIBA ile bir araya gelerek şu soruyu sorduk: "Bunu nasıl değiştirebiliriz?"
Mimarlıkta yeniliği ve en iyi uygulamaları takdir etmek için kapsamlı yatırımlar yaptık. Bu kapsamda bu yılki AIA konferansına sponsor olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Autodesk, mimarlık topluluğunu bir araya getiren, merak uyandıran ve sektördeki vizyonerler ile düşünce liderleriyle canlı röportajlara öncülük eden Second Studio Podcast'ini desteklemekten gurur duyuyor.
BIM teknolojisi, dünyanın en nefes kesici simgelerinden birinin restore edilmesine nasıl yardımcı oluyor?
Rebâtir Notre-Dame de Paris ve Art Graphique & Patrimoine; Notre-Dame, Paris
Yaklaşan değişikliklerle ilgili herkese açık zaman çizelgemize ve bir sonraki adımda nereye gideceğimize göz atın.
Bulut ile mimarlar arasındaki iş birliği için yeni cepheler açıyoruz.
Hollanda Metropolitan Mimarlık Ofisi (OMA); Pasila Tripla, Helsinki
Yapay zeka, sektörün geleceğini nasıl şekillendirecek ve yaratıcılık için daha fazla fırsatın kilidini nasıl açacak?
COOKFOX; One South First and Ten Grand, New York
Gerçekçi görüntülemelerle müşterilerin tasarımlarınızı gözünde canlandırmasına yardımcı olun.
Dış mekan projeleri için hayal gücünü yansıtan tasarımlar görselleştirin ve oluşturun.
Verimli ve etkili dijital planlarla teknik hassasiyet sağlayın.
Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları
Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.
Kavramsal tasarım ve modelleme araçlarının yanı sıra gerçek zamanlı çevre ve sürdürülebilirlik analizleriyle proje sonuçlarını iyileştirin.
Mimarlık, mühendislik ve inşaat ekiplerine yönelik birlikte oluşturma, iş birliği ve koordinasyon yazılımı. "Pro" sürümüyle istediğiniz zaman istediğiniz yerde Revit, Civil 3D ve AutoCAD Plant 3D'de gerçek zamanlı iş birliği gerçekleştirin.
Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.
Autodesk; 3B modelleme, CAD, görüntüleme, 2B taslak çizim ve daha fazlası için birçok yerel Mac ürünü sağlamaktadır.
AutoCAD for Mac ve Revit'i kullanabilirsiniz. AutoCAD for Mac'te Mac kullanıcılarına özgü iş akışları bulunur ve Apple Silicon'u (M1 ve M2 çip serisi) tamamen destekler. Revit'in şu anda yerel bir Macintosh sürümü bulunmasa da Revit'i Parallels Desktop ve VMware Fusion gibi sanallaştırılmış ortamlarda bir Mac'e yükleyebilirsiniz. Ayrıca bu ürünleri, Mac'te Windows (ve Windows tabanlı uygulamalar) yüklemenize ve çalıştırmanıza olanak tanıyan Mac OS X'in bir parçası olan Boot Camp aracılığıyla destekliyoruz. Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz (İngilizce).
Autodesk Forma, çoğu Mac ve PC'de Google Chrome™'dan kullanılabilen tarayıcı tabanlı bir bulut ürünüdür. Sistem gereksinimlerine buradan göz atabilirsiniz (İngilizce).
Mimarlar, tasarım amacını yansıtmak, ekip içinde iş birliği yapmak, tasarım ve inşaat projeleri sunmak ve işlerini yürütmek için birçok yazılım türü kullanır. Autodesk, ilk tasarımdan operasyona kadar binaların ve altyapının tüm yaşam döngüsünü destekleyen bir bulut ve masaüstü yazılımı platformuyla mimarların çalışma şeklini destekler.
CAD ve model tabanlı tasarıma yönelik ana yazılımlar olan AutoCAD, Revit ve Forma (İngilizce) sistem ve yapı analizi, enerji modelleme, karbon ve yaşam döngüsü değerlendirmesi, çakışma tespiti ve koordinasyonu ile belge yönetimi için tamamlayıcı ürünler ve araçlarla desteklenir. Mimarlar, ekipler hâlinde çalışmak için Autodesk'in BIM Collaborate Pro'suna güvenerek modelleri iş birliği yaptıkları kişilerle güvenli şekilde paylaşabilir ve proje paydaşları yelpazesinde dosyaları, belgeleri ve verileri görüntüleyebilir, yönetebilir ve koordine edebilir.
Autodesk'in mimarlara yönelik tasarım ve üretim yazılımı platformu, gerçek zamanlı içgörülere ve analizlere zemin hazırlayan özellikler, tasarım amacını netleştiren ve sürdürülebilirlik için optimize eden sonuç odaklı iş akışları ve yazılımın birlikte çalışabilirliğini, iş akışı otomasyonunu ve diğer yönlerini destekleyen açık API'ler, geliştirici araçları ve çözüm sağlayıcılarından oluşan geniş bir ekosistemle gelişmeye devam etmektedir. Mimarların teknoloji iş ortağı olan Autodesk, daha iyi tasarımlar, projeler ve iş sonuçları elde etme çabalarında mimarlara destek olur.
Autodesk, bu hizmetten yararlanma koşullarını sağladıkları sürece dünyanın dört bir yanındaki en iyi uzmanlarla aynı yazılımı kullanabilmeleri için eğitimcilere ve öğrencilere ücretsiz yazılım sağlamaktadır Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Buna ek olarak Teknolojik Etki Programı, hak kazanan kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ve girişimlere yazılım bağışlamaktadır. Tasarım yoluyla olumlu bir etki yaratmak için çalışan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş veya girişimciyseniz Teknolojik Etki Programımıza (İngilizce) uygun olup olmadığınıza bakabilirsiniz.
Son olarak çoğu Autodesk yazılımının ücretsiz deneme sürümü mevcuttur. Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Evet, web'de ve mobil uygulamalarda kullanılabilen AutoCAD versiyonu, AutoCAD veya AutoCAD LT aboneliğine dahildir. Mimarlar, DWG dosyalarına herhangi bir bilgisayardaki web tarayıcısından, akıllı telefonlarından veya tabletlerinden erişebilir. Mimarlar gerçek zamanlı olarak iş birliği yapabilir ve şantiyeden, ofisten ve istedikleri her yerden CAD çizimlerine bağlanabilir. Autodesk Web abonelikleri, uygun fiyatlı bir web aboneliği sunarak görüntüleme ve işaretleme araçlarıyla mimari inceleme sürecinin bir parçası olan paydaşlar için inceleme imkanını desteklemektedir. Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Ayrıca Autodesk Viewer; DWG, STEP, RVT ve Solidworks de dâhil olmak üzere çoğu 2B ve 3B formatı destekleyen ücretsiz bir çevrimiçi dosya görüntüleyicidir. Autodesk'teki ücretsiz görüntüleyiciler hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
CAD yazılımı mimarlık sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. AutoCAD hassas taslak çizimi, tasarım ve dokümantasyon için milyonlarca kişinin güvendiği 2 ve 3 boyutlu bir CAD yazılımıdır. AutoCAD, CAD otomasyonları ve dijital iş birliğini geliştirerek inceleme sürecini kolaylaştıran özellikler aracılığıyla üretkenliği artıran ve tasarım sürecini hızlandıran Architecture araç seti de dâhil olmak üzere yedi özel araç seti içerir.
Mimarlar bina ve altyapı projelerini tasarlamak, belgelemek ve sunmak için AutoCAD ve Revit'ten yararlanır. Autodesk entegre CAD, BIM ve bulut çözümleriyle mimarlara çizim yapmaları, çalışma gerçekleştirmeleri ve tasarım yönlerini iyileştirmeleri için açık bir tuval sağlayarak tasarım fikrinden teslim edilebilir tasarım ürününe hızlı geçişi ön plana çıkarır. AutoCAD, Revit ve yeni Forma, eksiksiz ve hızlı geliştirilebilen ayrıntılar ve belge setlerini destekleyerek üretim çalışmalarına içgörü, hassasiyet ve otomasyonu dâhil eder. Tasarım ürünlerinin danışmanlar ve proje paydaşları ile koordine edilmesine yardımcı olan bu yazılımlar, 2B ve 3B araç setlerini kullanarak daha çok iş birliğine dayalı, verimli ve etkili tasarım ve inşaat projeleri yürütmek için kullanılmaktadır.
AutoCAD, mimari iş akışlarının verimliliğini artırmak için özel olarak geliştirilmiş araç setleri ile serbest ve taslak çizimine yönelik üretim ortamlarının yanı sıra küresel bir kullanıcı topluluğu tarafından desteklenen özel araçlar, eklentiler ve içeriklerden oluşan derin bir ekosistem sunan esnek bir platformdur.
Revit dünyanın önde gelen mimarlık firmaları tarafından kullanılan bir BIM yazılımıdır (İngilizce). Revit, birleştirilmiş bir proje ortamında 3B modelleme, analiz ve tasarım koordinasyonunu destekler. Mimarlar, üretim görevlerinde zamandan tasarruf etmelerine, daha bilinçli tasarım kararları almalarına, daha sürdürülebilir tasarımlar yapmalarına, hataları ve proje ekipleri için yeniden çalışma ihtiyaçlarını azaltmalarına ve AEC endüstrisi geliştikçe hizmetlerini genişletip çeşitlendirmelerine yardımcı olabilecek son derece ayrıntılı 3B modeller ve veriler oluşturmak için Revit'i kullanmaktadır.
Yeni Autodesk Forma, akıcı kavramsal tasarım araçları, tahmine dayalı analiz ve içgörülere ek olarak tasarım ve inşaat projelerinin sunulması için esnek, iş birliğine dayalı ve birlikte çalışabilir bir bulut platformu ile planlama ve tasarım ekiplerine destek sağlar.
Revit, bir tasarım ve inşaat projesinin ilk fikir aşamasından inşaat yönetimine kadar her aşamasını destekler. Tasarım projesi yöneticileri, yapılar ve sistemlerle mimari tasarımın koordinasyonuna yardımcı olan, ekip ve iş akışı entegrasyonunu destekleyen ve Autodesk'in bulut iş birliği ürünleri Autodesk BIM Collaborate Pro aracılığıyla iş paylaşımı desteği sağlayan Revit'i tasarım verilerine yönelik ortak bir merkez olarak kullanarak verimlilik kazanımları elde eder. Planlama, proje aşamalandırma ve sıralama ve inşa edilebilirlik modellemesi araçlarının tümü tasarımdan inşaata geçişi destekler ve Revit atölye ve makineli imalat görevi üstlenen özel yükleniciler için ayrıntılı veriler üretebilir. Revit ayrıca, Autodesk Construction Cloud'dan dijital proje teslimine yönelik bulut destekli özelliklerle mimarlar ve yükleniciler için etkili inşaat yönetimini de destekler.
Birçok küçük işletme, 2B ve 3B tasarımlar yapmak amacıyla maliyet açısından optimize edilmiş çözümler için AutoCAD LT ve Revit LT'ye güvenmektedir. AutoCAD LT ve Revit LT paketi, özellikle üretim çalışmaları veya CAD ve BIM iş akışları ve çıktıları arasında geçiş yapma esnekliği gerektiren uygulamalar için popüler ve uygun fiyatlı bir çözümdür. Belge yönetimi ve ekip koordinasyonu için Autodesk Docs, belge kontrolü ve onayı, merkezi sorun takibi ve masaüstü bağlantısıyla AutoCAD ve Revit'e doğrudan entegrasyon için uygun fiyatlı bir bulut çözümüdür.
Kat planları 2B ve 3B yerleşim düzenleri ve görünümler oluşturmak ve ölçekli duvarlar, pencereler, odalar, mobilyalar ve istenen diğer plan öğelerinin modellenmesi için kullanımı kolay araçlarla AutoCAD veya Revit'te kolayca oluşturulur. Kat planları oluşturma konusunda buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz (İngilizce).