Mimarlar, tasarım amacını yansıtmak, ekip içinde iş birliği yapmak, tasarım ve inşaat projeleri sunmak ve işlerini yürütmek için birçok yazılım türü kullanır. Autodesk, ilk tasarımdan operasyona kadar binaların ve altyapının tüm yaşam döngüsünü destekleyen bir bulut ve masaüstü yazılımı platformuyla mimarların çalışma şeklini destekler.

CAD ve model tabanlı tasarıma yönelik ana yazılımlar olan AutoCAD, Revit ve Forma (İngilizce) sistem ve yapı analizi, enerji modelleme, karbon ve yaşam döngüsü değerlendirmesi, çakışma tespiti ve koordinasyonu ile belge yönetimi için tamamlayıcı ürünler ve araçlarla desteklenir. Mimarlar, ekipler hâlinde çalışmak için Autodesk'in BIM Collaborate Pro'suna güvenerek modelleri iş birliği yaptıkları kişilerle güvenli şekilde paylaşabilir ve proje paydaşları yelpazesinde dosyaları, belgeleri ve verileri görüntüleyebilir, yönetebilir ve koordine edebilir.

Autodesk'in mimarlara yönelik tasarım ve üretim yazılımı platformu, gerçek zamanlı içgörülere ve analizlere zemin hazırlayan özellikler, tasarım amacını netleştiren ve sürdürülebilirlik için optimize eden sonuç odaklı iş akışları ve yazılımın birlikte çalışabilirliğini, iş akışı otomasyonunu ve diğer yönlerini destekleyen açık API'ler, geliştirici araçları ve çözüm sağlayıcılarından oluşan geniş bir ekosistemle gelişmeye devam etmektedir. Mimarların teknoloji iş ortağı olan Autodesk, daha iyi tasarımlar, projeler ve iş sonuçları elde etme çabalarında mimarlara destek olur.