ACWA Robotics'in otonom robotları su dayanıklılığına giden yolu gösteriyor

Tüm dünyadaki su sistemleri baskı altında. Her yıl, bir yandan nüfus artarken ve daha fazla bina inşa edilirken borular eskimeye devam eder. ABD'de trilyonlarca galon içme suyu sızıntı ve kırılma nedeniyle kaybediliyor ve potansiyel onarım faturasının, Amerika'nın sadece sorunlu su şebekelerini düzeltmek için bile gelecek 20 yıl içinde 625 milyar ABD doları gibi şaşırtıcı bir rakama ulaşacağı öngörülüyor.

Temiz suya erişim halihazırda acil bir küresel sorun olduğundan, iklim değişikliği sorunu daha da kötüye gidecektir. Bu yıl Johannesburg'da muslukların kuruduğu görülürken, Mexico City suyunun %40'ına kadarını yıpranmış şebeke ve servis bağlantıları nedeniyle kaybediyor.

Yine de geleceğe umutla bakabiliriz. Dünyanın dört bir yanındaki Tasarım ve Üretim şirketleri, sürdürülebilirliği bir öncelik haline getirerek ciddi çevre sorunlarına yanıt veriyor. Autodesk'in 2024 State of Design & Make (İngilizce) raporuna göre, çeşitli sektörlerdeki şirketlerin %97'si sürdürülebilirliği artırmak için harekete geçiyor. Çevreyle ilgili hedeflere ulaşmak için teknolojiye yöneliyor, yenilikçi çözümler geliştirip yeni işletmeler kurmak için fırsatlar yaratıyorlar.

Fransız startup şirketi ACWA Robotics de bu şirketlerden biri. Daha verimli su yönetimi için veri toplamak üzere boru sistemlerinde gezinen robotik çözümler geliştirerek su endüstrisinin karşılaştığı kritik zorluklara çözüm üretiyor.