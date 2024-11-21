ACWA Robotics'in otonom robotları su dayanıklılığına giden yolu gösteriyor

Şirketin akıllı boru robotlarının amacı, su şebekesinin durumu hakkında eksiksiz bir veri seti toplamaktır. "Biz büyük borularla, sizin besleyiciler veya ana borular olarak adlandırdığınız borularla ilgileniyoruz,” diyor Guiderdoni. "Bunlar, kırıldıklarında bir şehri veya mahalleyi etkileyebilecek ve büyük mali kayıplara yol açarak şehrin tüm faaliyetlerini durdurabilecek stratejik borular."
Robotlar, yüksek çözünürlüklü görüntüleri ve çeşitli tahribatsız muayene (NDT) teknolojilerini kullanarak boru çapı, borunun farklı konumlarındaki kalıntı kalınlığı ve korozyonun meydana geldiği alanlar gibi ölçümleri toplar. ACWA'nın robotları, durum değerlendirmelerinin ötesine geçerek, sabit sensörlerin erişemediği alanlarda su sıcaklığı, pH, akış hızı ve bulanıklık okumalarını da toplayabilir ve böylece su kalitesini ve performansını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Robotun boru hattı boyunca ilerlediği rota, yolculuk başlamadan önce belirlenir. Noktalar, boylam, enlem ve deniz seviyesinden yükseklik gibi coğrafi referanslarla tanımlanır ve firma, bir konumu 40 cm'lik bir hata payıyla kalibre edebileceğini belirtir. Robot görevini tamamladıktan sonra giriş noktasına veya önceden tanımlanmış bir çıkış alanına geri döner.