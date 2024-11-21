Bu alanda uzun yıllar deneyim kazandıktan sonra Winquist, şirketin görüntü oluşturma sürecinin son derece sağlam ve akıcı bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor. Böylece ekibi, her şeyi "kesinlikle, tartışmasız gerçek" görünecek şekilde sunabiliyor. 2000'li yıllarda CGI alanında kaydedilen dönüm noktaları, su (İngilizce), ateş ve saç gibi yüzeylerin gerçekçi bir şekilde "hayata geçirilebilmesine" olanak sağladı. Şimdi ise, CGI ve VFX'in üretimini daha verimli hale getirmek üzerine odaklanılıyor. "Bir dereceye kadar, yeni bir sabit disk aldığınızda olduğu gibi, onu doldurmaya devam ediyorsunuz" diyor.
Performans yakalama, modern VFX'in veri açısından en yoğun alanlarından biridir ve bu da onu makine öğrenimi için doğal olarak uyumlu hale getirir. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'ın 1500'den fazla VFX çekimi vardı ve bunların çoğu performans yakalama verilerini içeriyor. Hiç VFX içermeyen sadece 38 çekim var, bu Gollum'un İki Kule'de 17 dakikalık ekran süresine sahip olduğu 2002'den çok uzak bir rakam.
Wētā FX, makine öğreniminden yararlanarak, performans yakalama görüntülemelerinin baştan sona insanlar tarafından doğrulanabilmesini sağlayan ve çoğu makine öğrenimi aracının "kara kutu" doğasını reddeden bir yüz derin öğrenme çözücüsü (FDLS) geliştirdi. Çekimler onaylandıktan sonra, animasyon sanatçılarının sonuçları doğrudan bir düzenleme veya animasyon uygulaması içindeki araçlara aktarmasına olanak tanıyor. Wētā FX, tescilli görsel efekt ve animasyon araçlarından bazılarını barındıracak bir platform olarak Autodesk Maya kullanıyor.
Wētā FX'in makine öğrenimi teknolojisindeki ilerlemeleri, sanatçılarını kendilerini geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Winquist, "Kullandığımız çekirdek ekibe güvenmek istedik, ancak maymunların yüzlerinde sözlü diyaloglar oluşturmak onlara yapacak çok daha fazla iş verdi" diyor. FDLS'nin Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık için çalışan animasyon sanatçılarının her karakter için birden fazla çekime uygulanabilecek tutarlı bir temel elde etmesine yardımcı olduğunu da sözlerine ekliyor.
Performans yakalama iş akışında, her şey hikayenin doğasına ve prodüksiyon tarzına bağlıdır. Winquist, "Birkaç düzineden fazla çekime sahip bir karakteriniz varsa, bu durum yaklaşımınızı değiştirir; çünkü hareket yakalama süreci oldukça büyük bir ayak izine sahiptir. Aniden yanınızda taşımanız gereken 40 ekip üyesi olur," diyor. "Tek bir karakteriniz varsa, sette çok daha hafif bir ayak izine sahip olabilir ve çok daha verimli çalışabilirsiniz. Bu nedenle, projeye dahil olduğumuzda dikkate almamız gereken en önemli faktör, belirli bir gösteri ve bütçe için en uygun teknolojiyi seçmektir."
"Her projenin ihtiyaçlarını değerlendirir ve planımızı buna göre yaparız" diye devam ediyor. "Bir ses sahnesine ya da dış mekana tam donanımlı bir çekim sistemi getirebilir ya da sadece birkaç video kamerayla çıkıp, sanatçıların üzerine biraz farklı işaretçiler yerleştirip 'Motor' diyebilir ve daha sonra bunu çözebiliriz."