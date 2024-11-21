Performans yakalama sürecindeki kilit unsur yine de performanstır, yani bir karakter olarak hareket eden ve davranan bir oyuncudur. Gollum karakterinin İki Kule ve Kralın Dönüşü filmlerinde bu kadar başarılı olmasını sağlayan şey, büyük ölçüde Serkis'in ürkek ve keskin bir kişiliğe hayat vermesiydi. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık için yıldız Owen Teague performansına özgünlük kazandırmak için bir primat tapınağında maymun hareketlerini inceledi.

Serkis yaklaşmakta olan Yüzüklerin Efendisi projesi The Hunt for Gollum hakkında medyaya bilgi verdiğinde teknolojinin aslında özgürleştirici olduğunu ifade etti. "Performansların yazarlığı artık aşırıya kaçma hissine kapılmadan daha fazlasını içselleştirmenize olanak tanıyacak bir seviyeye ulaştı" dedi. "Bu, şu anda açıkça çok daha büyük ve daha derin bir seviyede işe yarayan bir teknik."

Ancak artık bir yönetmen, karakter donanımının performans yakalama verilerini gerçek zamanlı olarak uygulayarak sahneleri tablet üzerinden izleyebilme imkanına sahip. Winquist şöyle diyor: "Bir film yapımcısının işin "maymunsuluk" kısmına odaklanmasına gerek yok, bir karakteri daha uzun yapmak veya kadraja daha iyi oturtmak gibi her türlü post prodüksiyon ayarlamasını yapabiliriz. Odaklanılması gereken en önemli şey, oyuncunun yüzünde meydana gelen nüanslar ve en ince mikro ayarlamalardır. İnsan performansının pürüzlü kenarlarını düzeltmekle ilgilenirdim. Yönetmen, gerçek zamanlı düşük çözünürlüklü bir proxy yüz donanımıyla bir tahmine bakıyorsa, beşinci ya da altıncı çekimden hangisinin daha iyi olduğunu karar vermek için ihtiyaç duyduğu bilgilere sahip olamaz."

Winquist, teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun, yönetmenler ve animasyon sanatçılarının oyuncunun performansını gerçek anlamda görebilmeleri gerektiğini belirtiyor ve sadece birkaç piksellik ince göz hareketlerinin varlığının herkesin "dişlilerin döndüğünü" anlaması için yeterli olduğunu sözlerine ekliyor.

Sette performans yakalama ve post prodüksiyon sırasında CGI artırmanın bir arada var olduğu bir denge durumu vardır. Winquist, "Yönetmenin çekim günü herhangi bir nedenle bulamadığı bir şeyi icat etmemiz gereken anlar oluyor" diyor. "Filmin gerçekten kurgu odasında çekildiğini söylüyorlar ve birileri sık sık Şimdi bildiklerimizi o zaman bilseydik bunu daha farklı çekebilirdik ama yine de Wētā FX, bize yardım edebilir misin?" diyor.

Yine, her şey performansa bağlanıyor. "Animasyon sanatçılarımız inanılmaz yetenekli, ancak yönetmen ve oyuncu arasındaki alanda bir şeyler oluyor" diyerek sözlerine şöyle devam ediyor: "Bu deneyim o anda ve o yerde gerçekleşiyor. Bunu VFX'e devrederseniz, bir güncellemeyi gerçekleştirirken sadece birkaç saat olsa bile bir gecikme olur. Böylece, sadece sette gerçekleşen o sihir, o spontanlık kaybolur."