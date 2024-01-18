Su

Her damlayı korumak için çalışıyoruz

Ekiplerin günümüzün su sistemlerini yönetmelerine ve geleceğin altyapısını oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.

Suyun geleceğini güvence altına almak

Su, gezegenimizin karşılaştığı en büyük zorluklarının merkezinde yer alıyor. Topluluklarımız, yetersiz su altyapısı, artan maliyetler ve artan nüfusun etkileriyle karşı karşıyadır. Dünya, bu sorunların çözümünde su uzmanlarımızın yardımına ihtiyaç duyuyor.

Autodesk, su varlığı yaşam döngüsünün tüm aşamalarında verimliliği ve sürdürülebilirliği destekleyen hidrolik modelleme ve bulut teknolojileriyle su alanında karşılaşılan bu zorluklara yönelik çözümler sunar. Birlikte herkes için güvenli, erişilebilir ve korunmuş su kaynaklarının olduğu bir gelecek inşa edebiliriz.

Su döngüsünün her aşaması için dijital çözümler

Ayrıntılı, sürdürülebilir drenaj tasarımları oluşturun

Taşkınların etkisini azaltan, yasal gereksinimler ile uyumlu ve arazi kullanımını optimize eden dayanıklı altyapılar tasarlayın. BIM, CAD ve CBS araçlarıyla güçlü entegrasyonlar, proje yaşam döngüsü boyunca verimlilik, uyumluluk ve kontrol sağlar.

Bütünsel yağmur suyu, atık su ve taşkın modelleri oluşturun

Entegre havza modelleme yazılımı ile güçlü topluluklar oluşturun ve çevreyi aşırı hava koşullarına karşı koruyun. Yağmur suyu ve atık su şebekeleri ve taşkın koruma sistemleri için karmaşık ağ öğelerini hızlı, doğru ve iş birliğine dayalı bir şekilde modelleyin.

Su dağıtım şebekesi davranışını anlayın

Kapsamlı su dağıtımı modelleme ve analiz araçlarıyla hizmet güvenilirliğini artırın ve işletme maliyetlerini azaltın. Uzamsal analiz ve görselleştirmeden komut dizisi ve otomatik model bakımına kadar çeşitli özelliklerden yararlanın.

Doğru zamanda doğru varlıkları ele alın

Onarım ve değiştirme projelerini proaktif olarak planlayarak varlık hatası riskini azaltın ve sermaye iyileştirme maliyetlerinden tasarruf edin. Varlık yakalama, durum değerlendirmesi, risk yönetimi ve sermaye planlaması önceliklendirmesi için varlık denetimlerini kolaylaştırmak üzere bulut tabanlı araçları kullanın.

Ağ ve tesis operasyonlarını izleyin

Ağ ve tesis performansına ilişkin gerçek zamanlı analizleri kullanarak operasyonel verimliliği artırın ve yasal gereksinimleri kolaylıkla karşılayın. SCADA ve IoT verilerinden eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etmek için bulut çözümlerini kullanın.
Kuzey Glasgow’dan geçen 38 mil uzunluğundaki kanal

Autodesk yazılımıyla Avrupa’nın ilk akıllı kanalını inşa ediyoruz

Scottish Canals, Avrupa’nın ilk Akıllı Kanalını inşa etmek için Autodesk yazılımını kullanarak Kuzey Glasgow su şebekesinin dijital ikizini oluşturdu. Dijital yazılımın yüksek düzeyde sürdürülebilirlikle topluluk için nasıl önemli bir değer ortaya çıkardığını görmek için 38 mil uzunluğundaki kanalda bir tura çıkın.

Küresel su sorunlarıyla karşı karşıya kalan müşterilerilerimizden farklı hikâyeler

Su endüstrisi hakkında içgörüleri keşfedin

Griden yeşil altyapıya geçin

Verimlilik için oluşturulmuş gelişmiş tasarım ve analiz araçlarıyla sürdürülebilir ve esnek drenaj sistemleri oluşturun.

E-kitabı okuyun (İngilizce)

Kombine kanalizasyon taşmalarını azaltın

CSO (kombine kanalizasyon taşması) olaylarını tahmin etmek ve şiddetli yağışların topluluk üzerindeki etkisini azaltmak için hidrolik modelleme yazılımını kullanın.

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Denetimlerin değerini en üst düzeye çıkarın

Denetim verilerini, planlarınızı önceliklendirmenize ve sistem arızalarını en aza indirmenize yardımcı olacak değerli bilgilere dönüştürün.

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Operasyonel verileri kararlara dönüştürün

Kamu hizmetleri, kolaylaştırılmış analizlerle önemli iş kararları almak için çok çeşitli veri kaynaklarını kullanabilir.

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One Water Blogu: Çünkü her damla önemlidir

Su dünyasındaki en son haberleri, trendleri ve teknolojiyi keşfedin. İster su sektöründe çalışan bir uzman, ister sadece ilham almak isteyen birisi olun, One Water Blog, alakalı ve ilgi çekici hikayeler için başvuracağınız kaynaktır.

Su varlığı yaşam döngüsü kapsamındaki temel özellikler

Hidrolik modelleme

Su dağıtımı, yağmur suyu ve atık su sistemlerini tasarlamak, analiz etmek ve simüle etmek için hidrolik modelleme yazılımının nasıl kullanılacağını keşfedin.

Nasıl olduğunu öğrenin (İngilizce)

Su varlık yönetimi

Denetim iş akışlarını kolaylaştırmak, su varlığı koşullarını değerlendirmek, risk ve onarım planlarını değerlendirmek için bulut tabanlı varlık yönetimi yazılımını kullanın.

Nasıl olduğunu öğrenin (İngilizce)

Su sistemleri için dijital ikizler

Su ve atık su hizmetlerinin olayları simüle etmek, operasyonel performansı iyileştirmek ve raporlamayı kolaylaştırmak için dijital ikizlerden nasıl yararlanabileceğini öğrenin

Nasıl olduğunu öğrenin (İngilizce)

Daha fazla su sistemleri yazılım kaynaklarını keşfedin

Su çözümleri öğrenme içeriği

Sizin için doğru olan modelleme çözümünü bulun ve detaylı öğrenme içeriği ile temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Öğrenmeye başlayın (İngilizce)

Canlı ve isteğe bağlı web seminerleri

Su sistemleri hakkında tüm alakalı konular da dahil olmak üzere Autodesk’in inşaat altyapısı çözümleriyle ilgili web semineri konularını keşfedin.

Şimdi izleyin (İngilizce)

Müşterilerden başarı hikayeleri

Dünyanın dört bir yanındaki su uzmanları, Autodesk’in dijital çözümlerini kullanarak altyapı planlama, tasarlama, işletme ve bakım yöntemlerini yeniden şekillendiriyor.

Nasıl olduğunu görün (İngilizce)

Su çözümleri genel yol haritası

Su sistemleri yazılımı çözümlerine yönelik ürün vizyonumuzu ve stratejimizi tam şeffaflıkla görmek için ürün yol haritamızı takip edin.

Yol haritasını görüntüleyin (İngilizce)

Su sistemleri yazılımı hakkında sık sorulan sorular (SSS)

Su uzmanları hangi yazılımları kullanıyor?

Su uzmanları CAD, BIM ve CBS çözümleri gibi ayrıntılı tasarım yazılımlarını; su şebekelerinin analizi ve simülasyonu için hidrolik modelleme ve süreç tasarım araçlarını; gelişmiş sermaye planlaması için varlık yönetimi yazılımını ve bilinçli kararlar vermek için de yapay zekaya sahip operasyonel analiz araçlarını kullanır.

Innovyze nedir?

Innovyze, dünyanın dört bir yanındaki su ve atık su uzmanları için endüstri lideri yazılımlar oluşturan küresel bir liderdir. Innovyze, sektörü daha sürdürülebilir su yönetimine doğru yönlendirme konusunda 35 yıllık bir deneyimle 2021’in başlarında Autodesk’e katılmıştır. Şirketin modelleme, simülasyon ve tahmine dayalı analiz çözümleri, su dağıtım şebekeleri, su toplama sistemleri, su ve atık su arıtma tesisleri ve taşkın koruma sistemlerinin daha uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde tasarlanmasını sağlar.

 

Autodesk ve Innovyze iş birliği içinde, sermaye ve işletme giderlerini optimize etmek amacıyla altyapı varlık görünürlüğünü merkeze koyan çözümlerle suyun herkes için güvenli, erişilebilir ve korunmuş olduğu bir gelecek inşa etmek adına önemli katkılar sağlamıştır.

Autodesk su çözümlerini kimler kullanıyor?

Autodesk’in çok çeşitli su çözümleri, su hizmetleri, planlamacılar, mühendisler, proje yöneticileri ve operatörler, federal ve yerel belediyeler, danışmanlık firmaları ve müteahhitler ve bunların yanı sıra saha tasarımcıları, geliştiriciler ve peyzaj mimarları tarafından kullanılır.

Hidrolik ve hidrolojik modelleme nedir?

Hidrolik model, su, kanalizasyon veya fırtına sistemi gibi bir sıvı akış sisteminin matematiksel bir modelidir ve sistemin davranışını analiz etmek için kullanılır. Bir hidrolik model, gerçek dünya sisteminin dijital bir temsilini oluşturmak için CBS, CAD ve inşaat sonrası verileri kullanır.

 

Hidrolojik model ise yağışın neden olduğu yüzey akışı veya akarsu akış miktarını tahmin etmek için tasarlanmıştır. Belirli bir arazi alanından veya havzadan üretilen su miktarını temsil eder. Hidrolojik bir model, su akışı ve kalitesi gibi gerçek dünya verilerini yakalayarak su kaynaklarının anlaşılmasına, tahmin edilmesine ve yönetilmesine yardımcı olur.

Bulut teknolojisi su sektöründe nasıl kullanılır?

Bulut teknolojisi, su ve atık su tesislerinin operasyonlarını ve bakım faaliyetleri izlemesini, analiz edilmesini ve optimize etmesini sağlar. Info360, Autodesk’in su sektörüne yönelik bulut platformudur. Her büyüklükteki su hizmetleri kuruluşlarının mevcut varlıkları ve operasyonları görselleştirip yönetirken aynı zamanda gelecekteki ihtiyaçları da tahmin edip gerekli hazırlıkları yapmasına yardımcı olan uygulamalara yönelik bir çerçeve ve paylaşılan hizmetler sunar. Sonuç olarak, kamu hizmetleri bu şekilde mümkün olan en düşük maliyetle en yüksek hizmeti sunabilir.

Su sistemleri için dijital ikiz nedir?

Dijital ikizler, gerçek dünya sistemlerinin değişen koşulları öğrenen ve bunlara uyum sağlayan sanal modelleridir. Veri ve bilgilerle sürekli güncellenirler. Su sektöründe, dijital ikizler su sistemlerimizdeki değişen akışları, seviyeleri, basınçları ve kontrol çalışmalarını simüle eder ve bize bu sistemlerin geçmişte, şu anda ve gelecekte ne kadar iyi performans gösterdikleri konusunda fikir verir. Ulaştıkları bu gelişim seviyeleri sayesinde iyileştirilmiş operasyonel sonuçlar için tahmine dayalı öneriler de sunabilirler.

 

Sonuç olarak, kamu hizmetleri bu şekilde sel ve taşmaları daha iyi yönetebilir, karbon seviyelerini, su sızıntısını, enerji ve kimyasal kullanımını azaltabilir, bakım programlarını optimize edebilir ve olaylara hızla yanıt verebilir.

 

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