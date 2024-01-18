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Su, gezegenimizin karşılaştığı en büyük zorluklarının merkezinde yer alıyor. Topluluklarımız, yetersiz su altyapısı, artan maliyetler ve artan nüfusun etkileriyle karşı karşıyadır. Dünya, bu sorunların çözümünde su uzmanlarımızın yardımına ihtiyaç duyuyor.
Autodesk, su varlığı yaşam döngüsünün tüm aşamalarında verimliliği ve sürdürülebilirliği destekleyen hidrolik modelleme ve bulut teknolojileriyle su alanında karşılaşılan bu zorluklara yönelik çözümler sunar. Birlikte herkes için güvenli, erişilebilir ve korunmuş su kaynaklarının olduğu bir gelecek inşa edebiliriz.
Taşkınların etkisini azaltan, yasal gereksinimler ile uyumlu ve arazi kullanımını optimize eden dayanıklı altyapılar tasarlayın. BIM, CAD ve CBS araçlarıyla güçlü entegrasyonlar, proje yaşam döngüsü boyunca verimlilik, uyumluluk ve kontrol sağlar.
Entegre havza modelleme yazılımı ile güçlü topluluklar oluşturun ve çevreyi aşırı hava koşullarına karşı koruyun. Yağmur suyu ve atık su şebekeleri ve taşkın koruma sistemleri için karmaşık ağ öğelerini hızlı, doğru ve iş birliğine dayalı bir şekilde modelleyin.
Kapsamlı su dağıtımı modelleme ve analiz araçlarıyla hizmet güvenilirliğini artırın ve işletme maliyetlerini azaltın. Uzamsal analiz ve görselleştirmeden komut dizisi ve otomatik model bakımına kadar çeşitli özelliklerden yararlanın.
Onarım ve değiştirme projelerini proaktif olarak planlayarak varlık hatası riskini azaltın ve sermaye iyileştirme maliyetlerinden tasarruf edin. Varlık yakalama, durum değerlendirmesi, risk yönetimi ve sermaye planlaması önceliklendirmesi için varlık denetimlerini kolaylaştırmak üzere bulut tabanlı araçları kullanın.
Ağ ve tesis performansına ilişkin gerçek zamanlı analizleri kullanarak operasyonel verimliliği artırın ve yasal gereksinimleri kolaylıkla karşılayın. SCADA ve IoT verilerinden eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etmek için bulut çözümlerini kullanın.
Scottish Canals, Avrupa’nın ilk Akıllı Kanalını inşa etmek için Autodesk yazılımını kullanarak Kuzey Glasgow su şebekesinin dijital ikizini oluşturdu. Dijital yazılımın yüksek düzeyde sürdürülebilirlikle topluluk için nasıl önemli bir değer ortaya çıkardığını görmek için 38 mil uzunluğundaki kanalda bir tura çıkın.
—Javier Garcia, Bakım Teknolojisi Müdürü, Jacobs
—Michael Clark, Saha Mühendisliği Direktörü, Rogers O'Brien Construction
—Jon Scott, Sistem Operasyon Direktörü, Bristol Water
—James Curtis, Kıdemli Makine Mühendisi, Stantec
Verimlilik için oluşturulmuş gelişmiş tasarım ve analiz araçlarıyla sürdürülebilir ve esnek drenaj sistemleri oluşturun.
CSO (kombine kanalizasyon taşması) olaylarını tahmin etmek ve şiddetli yağışların topluluk üzerindeki etkisini azaltmak için hidrolik modelleme yazılımını kullanın.
Denetim verilerini, planlarınızı önceliklendirmenize ve sistem arızalarını en aza indirmenize yardımcı olacak değerli bilgilere dönüştürün.
Kamu hizmetleri, kolaylaştırılmış analizlerle önemli iş kararları almak için çok çeşitli veri kaynaklarını kullanabilir.
Su dünyasındaki en son haberleri, trendleri ve teknolojiyi keşfedin. İster su sektöründe çalışan bir uzman, ister sadece ilham almak isteyen birisi olun, One Water Blog, alakalı ve ilgi çekici hikayeler için başvuracağınız kaynaktır.
Su dağıtımı, yağmur suyu ve atık su sistemlerini tasarlamak, analiz etmek ve simüle etmek için hidrolik modelleme yazılımının nasıl kullanılacağını keşfedin.
Denetim iş akışlarını kolaylaştırmak, su varlığı koşullarını değerlendirmek, risk ve onarım planlarını değerlendirmek için bulut tabanlı varlık yönetimi yazılımını kullanın.
Su ve atık su hizmetlerinin olayları simüle etmek, operasyonel performansı iyileştirmek ve raporlamayı kolaylaştırmak için dijital ikizlerden nasıl yararlanabileceğini öğrenin
Sizin için doğru olan modelleme çözümünü bulun ve detaylı öğrenme içeriği ile temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.
Su sistemleri hakkında tüm alakalı konular da dahil olmak üzere Autodesk’in inşaat altyapısı çözümleriyle ilgili web semineri konularını keşfedin.
Dünyanın dört bir yanındaki su uzmanları, Autodesk’in dijital çözümlerini kullanarak altyapı planlama, tasarlama, işletme ve bakım yöntemlerini yeniden şekillendiriyor.
Su sistemleri yazılımı çözümlerine yönelik ürün vizyonumuzu ve stratejimizi tam şeffaflıkla görmek için ürün yol haritamızı takip edin.
Su uzmanları CAD, BIM ve CBS çözümleri gibi ayrıntılı tasarım yazılımlarını; su şebekelerinin analizi ve simülasyonu için hidrolik modelleme ve süreç tasarım araçlarını; gelişmiş sermaye planlaması için varlık yönetimi yazılımını ve bilinçli kararlar vermek için de yapay zekaya sahip operasyonel analiz araçlarını kullanır.
Innovyze, dünyanın dört bir yanındaki su ve atık su uzmanları için endüstri lideri yazılımlar oluşturan küresel bir liderdir. Innovyze, sektörü daha sürdürülebilir su yönetimine doğru yönlendirme konusunda 35 yıllık bir deneyimle 2021’in başlarında Autodesk’e katılmıştır. Şirketin modelleme, simülasyon ve tahmine dayalı analiz çözümleri, su dağıtım şebekeleri, su toplama sistemleri, su ve atık su arıtma tesisleri ve taşkın koruma sistemlerinin daha uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde tasarlanmasını sağlar.
Autodesk ve Innovyze iş birliği içinde, sermaye ve işletme giderlerini optimize etmek amacıyla altyapı varlık görünürlüğünü merkeze koyan çözümlerle suyun herkes için güvenli, erişilebilir ve korunmuş olduğu bir gelecek inşa etmek adına önemli katkılar sağlamıştır.
Autodesk’in çok çeşitli su çözümleri, su hizmetleri, planlamacılar, mühendisler, proje yöneticileri ve operatörler, federal ve yerel belediyeler, danışmanlık firmaları ve müteahhitler ve bunların yanı sıra saha tasarımcıları, geliştiriciler ve peyzaj mimarları tarafından kullanılır.
Hidrolik model, su, kanalizasyon veya fırtına sistemi gibi bir sıvı akış sisteminin matematiksel bir modelidir ve sistemin davranışını analiz etmek için kullanılır. Bir hidrolik model, gerçek dünya sisteminin dijital bir temsilini oluşturmak için CBS, CAD ve inşaat sonrası verileri kullanır.
Hidrolojik model ise yağışın neden olduğu yüzey akışı veya akarsu akış miktarını tahmin etmek için tasarlanmıştır. Belirli bir arazi alanından veya havzadan üretilen su miktarını temsil eder. Hidrolojik bir model, su akışı ve kalitesi gibi gerçek dünya verilerini yakalayarak su kaynaklarının anlaşılmasına, tahmin edilmesine ve yönetilmesine yardımcı olur.
Bulut teknolojisi, su ve atık su tesislerinin operasyonlarını ve bakım faaliyetleri izlemesini, analiz edilmesini ve optimize etmesini sağlar. Info360, Autodesk’in su sektörüne yönelik bulut platformudur. Her büyüklükteki su hizmetleri kuruluşlarının mevcut varlıkları ve operasyonları görselleştirip yönetirken aynı zamanda gelecekteki ihtiyaçları da tahmin edip gerekli hazırlıkları yapmasına yardımcı olan uygulamalara yönelik bir çerçeve ve paylaşılan hizmetler sunar. Sonuç olarak, kamu hizmetleri bu şekilde mümkün olan en düşük maliyetle en yüksek hizmeti sunabilir.
Dijital ikizler, gerçek dünya sistemlerinin değişen koşulları öğrenen ve bunlara uyum sağlayan sanal modelleridir. Veri ve bilgilerle sürekli güncellenirler. Su sektöründe, dijital ikizler su sistemlerimizdeki değişen akışları, seviyeleri, basınçları ve kontrol çalışmalarını simüle eder ve bize bu sistemlerin geçmişte, şu anda ve gelecekte ne kadar iyi performans gösterdikleri konusunda fikir verir. Ulaştıkları bu gelişim seviyeleri sayesinde iyileştirilmiş operasyonel sonuçlar için tahmine dayalı öneriler de sunabilirler.
Sonuç olarak, kamu hizmetleri bu şekilde sel ve taşmaları daha iyi yönetebilir, karbon seviyelerini, su sızıntısını, enerji ve kimyasal kullanımını azaltabilir, bakım programlarını optimize edebilir ve olaylara hızla yanıt verebilir.
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