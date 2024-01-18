Innovyze, dünyanın dört bir yanındaki su ve atık su uzmanları için endüstri lideri yazılımlar oluşturan küresel bir liderdir. Innovyze, sektörü daha sürdürülebilir su yönetimine doğru yönlendirme konusunda 35 yıllık bir deneyimle 2021’in başlarında Autodesk’e katılmıştır. Şirketin modelleme, simülasyon ve tahmine dayalı analiz çözümleri, su dağıtım şebekeleri, su toplama sistemleri, su ve atık su arıtma tesisleri ve taşkın koruma sistemlerinin daha uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde tasarlanmasını sağlar.

Autodesk ve Innovyze iş birliği içinde, sermaye ve işletme giderlerini optimize etmek amacıyla altyapı varlık görünürlüğünü merkeze koyan çözümlerle suyun herkes için güvenli, erişilebilir ve korunmuş olduğu bir gelecek inşa etmek adına önemli katkılar sağlamıştır.