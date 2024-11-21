Uluslararası mühendislik danışmanlık firması Aurecon, dijital dönüşüm yolculuğunda yedi yılı geride bıraktı ve şimdi bir sonraki aşamaya hazır: tasarım otomasyon süreçlerine üretken yapay zekayı (AI) entegre etme.

Aurecon, yazılım geliştirme, otomasyon ve işlemsel tasarımı içeren bir dizi dijital strateji kullanarak Avustralya, Yeni Zelanda ve Asya'daki büyük ölçekli projelere yönelik yeteneklerini halihazırda geliştirdi. Şirketin projeleri arasında Güneydoğu Asya'nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Dau Tieng 1 ve 2 Güneş Enerjisi Santrali ve Batı Avustralya'nın ilk seri mühendislik ürünü ahşap binası olan Murdoch Üniversitesi Boola Katitjin merkezi yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl, dijital dönüşüm dünyanın dört bir yanındaki işletmeler için bir dönüm noktasına ulaştı. Autodesk'in Tasarım ve Üretim sektörlerindeki iş liderleriyle gerçekleştirdiği küresel araştırma 2024 State of Design & Make raporu (İngilizce), liderlerin %64'ünün şu anda kuruluşlarının dijital açıdan olgun olduğunu ifade ettiğini ortaya koyuyor. Bu, yalnızca %38'inin şirketinin dijital olarak olgun olduğunu ifade ettiği bir önceki yıla göre çarpıcı bir değişime işaret ediyor.

Bu işletmeler, dijitalleşme çalışmalarının olumlu etkisini görüyor ve emsallerine ayak uydurmak için yatırım yapmaya devam ediyor. Mimarlık, mühendislik, inşaat ve operasyon (AECO) (İngilizce) sektöründe bu, şirketlerin yapı bilgisi modelleme (BIM) (İngilizce) teknolojilerine, dijital proje teslimi (İngilizce) veya Autodesk Construction Cloud gibi bulut hizmetlerine ve platformlarına (İngilizce) yatırım yaptığı anlamına gelebilir.