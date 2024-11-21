Aurecon, şirketin verilerinin bağlantılı olduğundan ve onlarla çalışma, onlar hakkında konuşma ve onları yönetme konusunda ortak bir yönteme sahip olduğundan emin olarak sistem odaklı bir yaklaşıma öncelik veriyor. "Verilerdeki bilgi, değerin saklı olduğu yerdir ve müşterilerimiz bilgi üretmemiz için bize ödeme yapar" diyor. "Bu ister bir tasarım, ister bir rapor ya da başka bir şey olsun, bilgi çıktısı üretiriz."
Bir sonraki adım, yeni iş modelleri ve yeni çalışma yöntemleri oluşturmak için en son teknolojiyi uygulamaktır. Aurecon iş liderleri, fırsatların potansiyelini ortaya çıkarmak, teknolojiyle ilgili yatırım kararları almak için olgunluk çerçevesine dayalı durum raporlarını kullanır. Örneğin, hem şirket içinde hem de müşteri çözümlerinde gelişmiş otomasyondan yararlanırlar. Mackenzie, "Değişime ivme kazandırmak için şirketten bu şekilde iyi bir destek alıyoruz" diyor.
Aurecon, organizasyon stratejisini birkaç yılda bir revize eder ve geçtiğimiz yıl bu alana daha fazla odaklanmıştır. Mackenzie, "Bu seferki stratejimiz çok daha dar bir alana odaklanıyor ve biri teslimat verimliliği, diğeri otomasyonla ilgili olmak üzere birkaç gerçek teslimat kararı aldık" diyor. "Ayrıca üretken yapay zeka ve bu teknolojiyi tasarım otomasyonuna nasıl dahil edebileceğimiz konusunda stratejik bir karar aldık."
Mackenzie, şirket dijital olgunluğa ulaşmasıyla ilgili olarak şunları söylüyor: "Bu, teknolojinin bir birleşimi". "Ancak daha da önemlisi bu, iş birliği yapan dijital becerilerin bir sonucu. Bunu başarırsak ve dijital olgunluk konusunda sistemli bir çözüme sahip olursak, dijitalde rekabetçi bir organizasyon olmak için olgunluk merdivenini yükseltmemiz gerekir."