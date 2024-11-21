Dijital olgunluk nedir? Mühendislik firması Aurecon dönüşüm yolunda ilerleme kaydediyor

Aurecon; yapay zeka, otomasyon ve dijital stratejiler aracılığıyla sürdürülebilirliği ve yenilikçiliği teşvik ederek, yeni iş modellerini keşfederek ve şirket bünyesindeki dijital becerileri geliştirerek AECO sektöründe dijital olgunluğa liderlik etmeye devam ediyor.

Pencerenin yanında, oturan bir adam parmağıyla bilgisayar iş istasyonunu gösteriyor.

Shawn Radcliffe

24 Eylül 2024

dk. okuma
  • Uluslararası bir mühendislik danışmanlık firması olan Aurecon, dijital dönüşüm yolculuğunda yedi yılı geride bıraktı ve bu yolculukta benimsediği uygulamalar sayesinde AECO sektöründe dijital olgunluğun önde gelen örneklerinden biri haline geldi.

  • Yazılım geliştirme, otomasyon, işlemsel tasarım ve üretken yapay zekayı içeren dijital bir stratejiyle şirket, kendi bünyesindeki dijital becerileri geliştirmeyi amaçlayan bir dönüşüm başlattı.

  • Bugün, Aurecon çalışanlarının %100'ü, dijital becerilere ve standartlara odaklanan kuruluş çapındaki KPI'lar sayesinde dijital yetkinliğe sahiptir.

  • Aurecon, yeni iş modellerinin ve çalışma yöntemlerinin potansiyelini açığa çıkaran teknoloji yatırım kararları almasına yardımcı olan, müşteri değerini artıran temel uzmanlıkları hedefleyen bir dijital olgunluk çerçevesi geliştirdi.

  • Dijital dönüşüm, Aurecon'un iklim değişikliği ve enerji geçişine odaklanan sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen iş fırsatları da yarattı.

Uluslararası mühendislik danışmanlık firması Aurecon, dijital dönüşüm yolculuğunda yedi yılı geride bıraktı ve şimdi bir sonraki aşamaya hazır: tasarım otomasyon süreçlerine üretken yapay zekayı (AI) entegre etme.

Aurecon, yazılım geliştirme, otomasyon ve işlemsel tasarımı içeren bir dizi dijital strateji kullanarak Avustralya, Yeni Zelanda ve Asya'daki büyük ölçekli projelere yönelik yeteneklerini halihazırda geliştirdi. Şirketin projeleri arasında Güneydoğu Asya'nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Dau Tieng 1 ve 2 Güneş Enerjisi Santrali ve Batı Avustralya'nın ilk seri mühendislik ürünü ahşap binası olan Murdoch Üniversitesi Boola Katitjin merkezi yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl, dijital dönüşüm dünyanın dört bir yanındaki işletmeler için bir dönüm noktasına ulaştı. Autodesk'in Tasarım ve Üretim sektörlerindeki iş liderleriyle gerçekleştirdiği küresel araştırma 2024 State of Design & Make raporu (İngilizce), liderlerin %64'ünün şu anda kuruluşlarının dijital açıdan olgun olduğunu ifade ettiğini ortaya koyuyor. Bu, yalnızca %38'inin şirketinin dijital olarak olgun olduğunu ifade ettiği bir önceki yıla göre çarpıcı bir değişime işaret ediyor.

Bu işletmeler, dijitalleşme çalışmalarının olumlu etkisini görüyor ve emsallerine ayak uydurmak için yatırım yapmaya devam ediyor. Mimarlık, mühendislik, inşaat ve operasyon (AECO) (İngilizce) sektöründe bu, şirketlerin yapı bilgisi modelleme (BIM) (İngilizce) teknolojilerine, dijital proje teslimi (İngilizce) veya Autodesk Construction Cloud gibi bulut hizmetlerine ve platformlarına (İngilizce) yatırım yaptığı anlamına gelebilir.

Boola Katitjin merkezinin bir fotoğrafında ayrıntılı bir masif ahşap cephe görülüyor.

Aurecon, Batı Avustralya'nın ilk seri mühendislik ürünü ahşap binası olan Murdoch Üniversitesi Perth kampüsündeki Boola Katitjin merkezi için inşaat ve yapı mühendisliği, yaya modellemesi, trafik denetimleri ve robotik mühendisliği gerçekleştirdi. Resim Aurecon tarafından sağlanmıştır.

Dijital olgunluğa ulaşan şirketler için avantajlar önemlidir. State of Design & Make raporu, dijital dönüşüme yatırım yapan kuruluşların sektörlerinde daha rekabetçi olduklarını, daha üretken çalışanlara sahip olduklarını ve daha düşük dijital yatırım seviyelerine sahip şirketlere kıyasla genel olarak daha iyi performans gösterdiklerini ortaya koydu.

Dijital olgunlukta standartları belirliyoruz

Aurecon'un dijital genel müdürü Dave Mackenzie, şirketin dijital stratejisini yönlendiren ekibe liderlik ediyor. Ekibin görev alanı yazılım geliştirmeyi, otomasyonu, işlemsel tasarımı ve daha yakın zamanda üretken yapay zekayı içeriyor.

Mackenzie, dönüşüme giden yolu açmak amacıyla "İşletmeyi ölçmek için kuruluş çapında sistemli temel performans göstergeleri belirledik" diyerek sözlerine şu şekilde devam ediyor: "Bunlar, yaygınlaştırmakta olduğumuz dijital beceriler ve standartlar ile dijital platformların benimsenmesi etrafında şekilleniyor. Çalışanlarımızın %100'ünün dijital becerilere sahip olmasını hedefliyoruz. Bu, %50'den başlayıp %100'e çıktı ve kurumsal ekibimizi de içeriyor."

Özellikle rekabetçi AECO alanında, dijital dönüşümün faydalarını tam olarak elde etmek için çalışanların dijital becerilerini geliştirmek son derece önemli. State of Design & Make katılımcıları yapay zeka, dijital tasarım ve dijital proje yönetimi becerilerinin, (İngilizce) AECO şirketleri gelişen teknolojiyle rekabet avantajı elde etmeye çalıştıkça yüksek talep göreceğini ifade ediyor.

Bir adam, dijital teknolojileri temsil eden görüntülerle üst üste bindirilmiş bir iş istasyonunda oturuyor.

Çalışanların dijital becerilerini geliştirmek, dijital dönüşümün avantajlarından yararlanmada kritik bir adımdır.

Bu becerilerin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için sürekli iyileştirme gereklidir. Mackenzie, "Nerede olduğumuzu ve nereye ulaşmamız gerektiğini görmemiz, sürekli dönüşmemizi sağladı ve hatta hızlandırdı" diyor.

Dijital becerilerle ilgili kuruluş çapında hedefler belirlemeyle başlayan girişim, dijital olgunluğu tüm işletme genelinde uygulama düzeyinde ölçme sürecine dönüştü.

"İşimiz için önemli olduğunu belirlediğimiz altı veya yedi temel uzmanlığa sahip bir dijital olgunluk çerçevesi geliştirdik" diyor. "Bu çerçevenin her parçası müşteri değeriyle bağlantılı." Çalışmalar meyvesini verdi. Mackenzie, "Belirli alanlarda, sadece dijitalden bahsetmeyi bıraktık ve bu geçişi tamamladık" diyor. "Bu dijital olgunluk çerçevesinin zirvesine ulaştığımızda, bu çalışma yöntemleri işimize tamamen yerleşmiş ve kurumsallaşmış olacak."

Dijital araçlar iş sonuçlarını elde etmeye nasıl yardımcı olur?

Aurecon, şirketin verilerinin bağlantılı olduğundan ve onlarla çalışma, onlar hakkında konuşma ve onları yönetme konusunda ortak bir yönteme sahip olduğundan emin olarak sistem odaklı bir yaklaşıma öncelik veriyor. "Verilerdeki bilgi, değerin saklı olduğu yerdir ve müşterilerimiz bilgi üretmemiz için bize ödeme yapar" diyor. "Bu ister bir tasarım, ister bir rapor ya da başka bir şey olsun, bilgi çıktısı üretiriz."

Bir sonraki adım, yeni iş modelleri ve yeni çalışma yöntemleri oluşturmak için en son teknolojiyi uygulamaktır. Aurecon iş liderleri, fırsatların potansiyelini ortaya çıkarmak, teknolojiyle ilgili yatırım kararları almak için olgunluk çerçevesine dayalı durum raporlarını kullanır. Örneğin, hem şirket içinde hem de müşteri çözümlerinde gelişmiş otomasyondan yararlanırlar. Mackenzie, "Değişime ivme kazandırmak için şirketten bu şekilde iyi bir destek alıyoruz" diyor.

Aurecon, organizasyon stratejisini birkaç yılda bir revize eder ve geçtiğimiz yıl bu alana daha fazla odaklanmıştır. Mackenzie, "Bu seferki stratejimiz çok daha dar bir alana odaklanıyor ve biri teslimat verimliliği, diğeri otomasyonla ilgili olmak üzere birkaç gerçek teslimat kararı aldık" diyor. "Ayrıca üretken yapay zeka ve bu teknolojiyi tasarım otomasyonuna nasıl dahil edebileceğimiz konusunda stratejik bir karar aldık."

Mackenzie, şirket dijital olgunluğa ulaşmasıyla ilgili olarak şunları söylüyor: "Bu, teknolojinin bir birleşimi". "Ancak daha da önemlisi bu, iş birliği yapan dijital becerilerin bir sonucu. Bunu başarırsak ve dijital olgunluk konusunda sistemli bir çözüme sahip olursak, dijitalde rekabetçi bir organizasyon olmak için olgunluk merdivenini yükseltmemiz gerekir."

Yapay zeka ile dijital olgunluğa ivme kazandırma

Kompozit bir görsel, yapay zekanın çeşitli yönlerini bir dizüstü bilgisayarın üzerine yerleştirilmiş şekilde gösteriyor.

Aurecon, yapay zekaya büyük yatırımlar yapıyor ve çalışanlara tasarım süreçlerinde destek vermek için makine öğrenimi ve büyük dil modellerini bir araya getiriyor.

2024 State of Design & Make raporuna göre, pek çok kuruluş yapay zekayı benimseme (İngilizce) konusunda anlamlı ilerleme kaydediyor. Liderlerin yüzde yetmiş sekizi yapay zekanın işlerini geliştireceğini ve %66'sı iki ila üç yıl içinde "her yerde gerekli" olacağını öngörüyor.

Aurecon, altı yıl önce makine öğrenimi alanında işbirliği yapma gibi stratejik bir karar alarak bu yolculuğa liderlik etti. Bilginin yoğun olduğu bir disiplin olduğu için, yapay zeka, mühendislik firmaları için özel bir değere sahiptir. Mackenzie, "Farklı raporlar, farklı sondaj deliği grafikleri ve tüm benzeri bilgiler bir araya gelerek tasarım kararlarını vermenize yardımcı olur" diyerek sözlerine şöyle devam ediyor: "Yapay zekayı çalışanlarımıza destek olmak ve kısa vadede karar verme yeteneklerini geliştirmek için kullanıyoruz."

Ayrıca, şirket, üretken yapay zekayı tasarım süreçlerine dahil etmek istediği için, tasarım süreçlerinde düzenleme katmanı olarak büyük dil modellerini kullanmaya başlıyor. Mackenzie şunları ifade ediyor: "Bunun amacı yineleme döngüsünü daha verimli kılmak." "Bir haftalık döngüyü bir güne, hatta birkaç dakikaya indirebiliriz. Bu, hepimizi etkileyebilecek gerçek bir dönüşüm olur."

Aurecon sürdürülebilirliği nasıl sağlıyor?

Aurecon'un dijital dönüşümü, şirketin Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katılımını da içeren sürdürülebilirlik taahhüdünü de destekliyor. Çevreyle ilgili hedefleri arasında, 2025 yılına kadar operasyonlarında net sıfıra ulaşmak, araç filosunu elektrikli hale getirmek, hava yoluyla ulaşımı en aza indirmek, yeşil kredilerle finansman düzenlemelerini kullanmak ve çevre dostu projelere yatırım yapmak yer alıyor.

Mackenzie, "Müşterilerimizin net sıfır (İngilizce) hedefine ulaşmalarına yardımcı olarak enerji ve iklim geçişlerine destek verebilecek bir konuma sahibiz" diyor. "Takip etmek yerine liderlik etmeyi seçiyoruz. Kendi geliştirdiğimiz girişimlere öncülük edelim. Hedeflere bağlı kalalım, sonuçlarını raporlayalım ve bunları yerine getirdiğimizden emin olalım."

"İklim değişikliği hepimizi etkileyecek" diye devam ediyor. "Sürdürülebilirlik motivasyonumuz, amacımıza dayanıyor: fikirleri hayata geçirmek, kalıcı bir miras bırakmak ve içinde yaşadığımız toplumları geliştirmek. Bu bizim için bir işe dönüştü. Bunun ticari değerini de görebiliyoruz."

Dijital olgunluğun önündeki zorluklar

Aurecon dijital dönüşüm yolculuğunda ilerlerken, Mackenzie, en büyük zorluğun değişim hızını yönetmek olduğunu ifade ediyor. "Genelde bu konuda oldukça iyiyiz, ancak yedi yılın ardından değişimin şirketi biraz yormaya başladığını görüyorum."

Ekibi, organizasyonun değişimle uyumlu hareket edecek kadar çevik olmasını sağlamaya odaklanıyor. Piyasaya ne zaman liderlik edeceklerini, onu ne zaman takip edeceklerini ve yeni girişimlerin zamanlamasını ve risklerini nasıl yöneteceklerini belirlemeye çalışıyorlar.

"İşimiz için önemli olduğunu belirlediğimiz altı veya yedi temel uzmanlığa sahip bir dijital olgunluk çerçevesi geliştirdik. Bu çerçevenin her parçası müşteri değeriyle bağlantılı. Belirli alanlarda, sadece dijitalden bahsetmeyi bıraktık ve bu geçişi tamamladık."

—Dave Mackenzie, Genel Müdür, Dijital, Aurecon

Aurecon'dan Dave Mackenzie'nin ekose blazer ceketle çekilmiş bir fotoğrafı

Dave Mackenzie, Aurecon'un dijital stratejisine yön veren ekibe liderlik ediyor.

Dijital dönüşümün bir diğer zorluğu da büyük yetenekler bulmaktır. Mackenzie, "Yapılması gereken bir yığın mühendislik işi olsa da, özellikle de gerçek alan uzmanlığına sahip yeterli sayıda mühendis yok" diyor. "Yetenek havuzunu nasıl büyütürüz ve insanlara gerçekten harika mühendisler olmaları için nasıl rehberlik ederiz?"

Yeni nesil çalışanlara ulaşmak kritik öneme sahiptir. "Mühendislik firmalarının çözmeye çalıştığı sorunların (iklim değişikliği ve enerji geçişi) gençlerin değerleriyle son derece uyumlu olduğu benzersiz bir zamandayız" diyerek sözlerine şu şekilde devam ediyor: "Bence bundan gerçekten faydalanmamız gerekiyor. Onlara, bu gerçekten zorlu sorunları çözmek istiyorsanız gelin ve mühendis olun demeliyiz."

Aurecon dönüşüme büyük ölçekte nasıl liderlik ediyor?

2024 State of Design & Make raporuna göre, iş liderleri şirketlerinin dayanıklılığı ve performansı konusunda çok daha iyimser (İngilizce).

Aurecon bu olumlu görüşü paylaşıyor. Mackenzie, "Çok iş yaptığımız iyi bir sene geçirdik" diyor. "Uzun yıllardır bu dönüşüm yolculuğundayız ve verilerimizi yeniden yapılandırmaktan bahsediyoruz. Bununla ilgili "neden" sorularının çoğu aslında son 12 ayda yanıtlandı. Bu da şirketi harekete geçirdi. Bir sürü başka değişikliği yönlendirmek için adeta bir Truva Atı olmuştu.

"Ayrıca, müşterilerimizin dijital olgunluğunun bizim için çeşitli pazarlarda oldukça hızlı bir şekilde geliştiğini görüyoruz" diye devam ediyor. "En azından pazarı yakalamalıyız. İdeal olarak, pazarın %20 önünde olmalıyız. Bu, müşteriye sunduğumuz değerin bir parçasıdır. Bunu başarabilmemiz, dönüşümü geniş çapta gerçekleştirmemize gerçekten yardımcı olacaktır."

Ayrıca geçtiğimiz yıl, şirket tüm temel performans göstergelerine ulaştı. Mackenzie, "Çok büyük bir değişiklik yaptığımıza dair bir his vardı ve şimdi sürekli gelişime odaklanan düşünce yapısını benimseme zamanı" diyor.

Shawn Radcliffe

Shawn Radcliffe Hakkında

Shawn Radcliffe Ontario, Kanada'da yaşayan bir serbest gazeteci ve yoga eğitmenidir. Sağlık, tıp, bilim, mimarlık, mühendislik ve inşaatın yanı sıra yoga ve meditasyon hakkında hikayeler yazma konusunda uzmanlaşmıştır. ShawnRadcliffe.com adresinden ona ulaşabilirsiniz.