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Sağlamlık, stabilite ve maliyet açısından doğru dengeyi bulun. Sorunsuz çalışan verimli sistemler geliştirin. Elektrik tesisatını rasyonelleştirin. Daha hassas, daha inşa edilebilir tasarımlar sunun.
Autodesk yazılımlarıyla tasarımdan başlayıp inşaat ve teslimata kadar her aşamada mümkün olan en zarif, en sürdürülebilir optimizasyon çözümlerine imza atabilirsiniz.
Çoğu insan mühendisliğini yaptığınız sistemleri görmeyebilir ya da anlamayabilir ancak Autodesk sizi çok iyi anlıyor. Bunun için de her türlü desteği vermeye hazırız.
Entegre HVAC, elektrik ve sıhhi tesisat sistemleri tasarlayıp analiz edin.
Sürdürülebilir, güvenli, işlevsel ve dayanıklı çelik veya beton yapılar inşa edin.
Tüm proje paydaşlarıyla gerçek zamanlı iş birliği yaparak iletişimde aksaklıklara engel olun. Verilerin, süreçlerin ve ekiplerin bulutta birbirine bağlanması koordinasyonu güçlendirir, çakışma olasılığını düşürür, iş tekrarını azaltır ve yapılı çevreyi iyileştirir.
Avustralyalı BG&E firması, en zorlu projelerde rakipleri karşısında teknik üstünlük avantajına sahip olmak için Autodesk otomasyon ve analiz araçlarını kullanıyor.
Tarihinin en büyük projesini üstlenmek için sonuna kadar BIM diyen Bravida, tasarım süresini, malzeme maliyetlerini ve CO2 emisyonlarını azaltıyor.
Graef mühendisleri, tasarım ve detaylandırma işleri için en son otomasyon teknolojilerini kullanıyor. Bu uygulamalı deneyim, vasıflı iş gücünün kadroya çekilerek elde tutulması açısından önemli bir beceri kazanım fırsatı.
Autodesk araçları, geniş ölçekte otomasyon ve iş birliğinin kapılarını aralar. Malzeme kullanımını olabildiğince azaltmak, performansı en üst düzeye çıkarmak ve proje programlarını kısaltmak için gelişmiş analiz araçlarıyla farklı tasarım seçenekleri test edilebilir.
“Modellerin paylaşılması iş tekrarını azaltarak ekiplere tasarım yapmak için daha fazla zaman tanıyor. Ayrıca, çizimler yorumlanırken anlaşılan birçok insan hatası da erkenden yakalanabiliyor.”
—Erleen Hatfield, PE, AIA, LEED AP Kurucusu, Hatfield Group
3B modellerle çalışmak, yapı ve sistemleri analiz ederek bir binanın daha inşa edilmeden gerçek dünya koşullarında nasıl davranacağını anlamanıza olanak tanır. Farklı tasarımları test edip düzeltmeler yaparak aynı zamanda proje teslimine de katkıda bulunabilirsiniz.
“Eskiden şantiyelerde her hafta 30 sorunla karşılaşırdık ve proje sonunda düzeltilmesi gereken şeylerin sayısı 300’ü bulurdu. Son zamanlarda bütün proje boyunca şantiyede yaşadığımız sorun sayısı 30’u pek aşmıyor. Böylece, sorunların çözümüne yönelik yapmamız gereken iş büyük ölçüde azaldı.”
—Dominick Paradis, Tasarım Mühendisi, Canam
Dijital iş akışları sayesinde tasarım kalitesi, maliyet ve hız açısından en üst seviyelere ulaşmanız kolaylaşır. En büyük müşterileri, en iyi yetenekleri çekip elde tutmak istiyorsanız en doğru strateji, son teknoloji çözümlerle çalışmaktır.
“Genç mühendisleri bu yenilikçi araçlarla eğitebilirseniz ömür boyu size bağlanmalarını sağlayabilirsiniz.”
—Chip Branscum, Mühendislik Direktörü, Pinnacle Infotech
—Mike Vogel, Yönetici, Graef
Hazırlık dersleri ve ayrıntılı öğrenme yolları aracılığıyla uygulamaya özel beceriler edinin, sonra da tam sertifikasyonla becerilerinizi tescilletin.
İşletmenizde Autodesk yazılımlarının tam potansiyelinden yararlanmanıza yardımcı olabilecek kısa eğitimler, hızlı başlangıç kılavuzları ve kapsamlı koçluk.
Mimari mühendislik sektöründeki liderlerden ve Autodesk uzmanlarından bilgi alın.
Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları
Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.
Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.
Mimarlık, mühendislik ve inşaat ekiplerine yönelik birlikte oluşturma, iş birliği ve koordinasyon yazılımı. "Pro" sürümüyle istediğiniz zaman istediğiniz yerde Revit, Civil 3D ve AutoCAD Plant 3D'de gerçek zamanlı iş birliği gerçekleştirin.
Yapı mühendisliği yapı, elektrik, mekanik ve sıhhi tesisat sistemleri dahil olmak üzere yapıların tasarımı, inşası ve bakımıyla ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Yapı mühendisleri, yapıların içinde yaşayacak insanlar için güvenli, verimli ve konforlu olmasını sağlamaktan sorumludur. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yapı sistemleri tasarlayıp inşa etmek için mimarlar, müteahhitler ve diğer inşaat uzmanlarıyla yakın iş birliği içinde çalışırlar.
Autodesk mimarların, mühendislerin ve inşaat uzmanlarının yapı sistemleri tasarlayıp optimize etmesine yardımcı olan çeşitli yapı mühendisliği çözümleri sunmaktadır. Örneğin:
Yapı mühendisliğindeki başlıca disiplinler arasında şunlar yer alır:
Farklı şirket veya kurumların bu disiplinlere farklı adlar verebileceğini ve bu disiplinlerin tanımı konusunda bazı örtüşme veya farklılıklar olabileceğini unutmayın.
Yeşil veya sürdürülebilir yapı mühendisliği, yapıların tasarım, inşaat ve işletim aşamalarında çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini olabildiğince azaltmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bunun yolu da yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktan, enerji verimliliğini optimize etmekten, su tüketimini azaltmaktan ve çevre üzerindeki etkisi düşük olan malzemeler seçmekten geçer.
Yeşil yapı mühendisliği aynı zamanda yapıların tasarımı ve kullanımı konusunda bina sakinlerinin sağlığı ve konforu, binanın yaşam döngüsü maliyeti gibi sosyal ve ekonomik etkileri de dikkate alır.
Yeşil yapı mühendisliğinin (İngilizce) özel ilgi alanına giren bazı özellikler:
Genel olarak yeşil yapı mühendisliğinin amacı, yapıların çevre üzerindeki etkilerini azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmektir.
Autodesk, yapı mühendislerinin karşılaştığı çeşitli zorlukların üstesinden gelmesine imkan tanıyan farklı yazılım çözümleri sunuyor. Autodesk yazılımlarının yardımıyla çözebileceğiniz birkaç önemli sorun:
Yapı mühendisliğinden kasıt, yapıların ve içlerindeki ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC), elektrik ve sıhhi tesisat sistemleri gibi sistemlerin tasarlanması, inşa edilmesi, işletilmesi ve bakımıdır. Altyapı mühendisliğiyse ulaştırma sistemleri (yollar (İngilizce), köprüler (İngilizce), havaalanları (İngilizce), demiryolları (İngilizce)), su temini, atık tahliye sistemleri (İngilizce) ve temel kamu hizmetleri gibi büyük ölçekli kamusal işlerin tasarlanmasını, inşa edilmesini, işletilmesini ve bakımını ifade eder. Her iki disiplin de fiziksel yapıların tasarım ve inşasıyla ilgilense de altyapı mühendisliği daha geniş kitlelere hizmet veren büyük ölçekli projelere odaklanırken, yapı mühendisliği daha çok tek tek yapılara odaklanır.
Autodesk, yapı mühendisliği uzmanları için çeşitli sertifikasyon programları sunmaktadır. Popüler sertifikasyonlar arasında yapı mühendisliği ve tasarımı için Autodesk Revit kullanan uzmanlara özel olarak tasarlanmış Autodesk Onaylı Uzmanlar: Yapısal Tasarım için Revit sertifikasyonu yer alıyor. Autodesk ayrıca yazılımlarını elektrik veya makine mühendisliği ve tasarımı için kullanan uzmanlara yönelik sertifikasyonlar da sunuyor. Autodesk Onaylı Uzmanlar: Elektrik Tasarımı için Revit sertifikasyonu (İngilizce) ve Autodesk Onaylı Uzmanlar: Mekanik Tasarım için Revit sertifikasyonu (İngilizce) bu sertifikasyonlar arasında yer alıyor. Bir uzmanın Autodesk yazılımları konusundaki yeterlik durumunu gösteren bu sertifikasyonlar, iş arayanların hanesine artı olarak yazılabilir.
Dijital ikizler (İngilizce), yapı mühendisleri tarafından fiziksel yapıların sanal kopyalarının oluşturulması için kullanılabilir. Bu sanal modeller daha sonra yapı performansını optimize etmek amacıyla enerji tüketimi, sıcaklık regülasyonu ve hava kalitesi kontrolü gibi çeşitli senaryoların simülasyon yoluyla test edilmesi için kullanılabilir. Aynı zamanda sensörlerden ve gerçek zamanlı verilerden yararlanarak yapıdaki olası sorunları izleyip tespit edebilen dijital ikizler, proaktif bakım ve onarımı mümkün kılar. Dijital ikizler (İngilizce), inşaat başlamadan önce tasarım aşamasında da yapı tasarımlarının görselleştirilip test edilmesi için kullanılabildiğinden, olası sorunların erkenden belirlenerek çözülmesine olanak tanır.