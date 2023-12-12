Onlar simgeleşecek tasarımlara imza atar.
Yükü siz kaldırırsınız.

Mimarlar hedefi gösterir, mühendisler on ikiden vurur. Autodesk araçları, engelleri ortadan kaldırıp herkesin uyum ve koordinasyon içinde çalışmasını mümkün kılarak mühendislerin planları gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olur. Sonuç mu? Nesiller boyunca ayakta kalacak yüksek performanslı, zarif çözümler.

Quay Quarter Tower, Resim: Adam Mørk

Endüstriyel bir binada cam tavan boyunca uzanan düz metal HVAC kanalları

Onlara göre tesisat. Size göreyse tasarımın hayat bulması.

Sağlamlık, stabilite ve maliyet açısından doğru dengeyi bulun. Sorunsuz çalışan verimli sistemler geliştirin. Elektrik tesisatını rasyonelleştirin. Daha hassas, daha inşa edilebilir tasarımlar sunun.

Autodesk yazılımlarıyla tasarımdan başlayıp inşaat ve teslimata kadar her aşamada mümkün olan en zarif, en sürdürülebilir optimizasyon çözümlerine imza atabilirsiniz.

Çoğu insan mühendisliğini yaptığınız sistemleri görmeyebilir ya da anlamayabilir ancak Autodesk sizi çok iyi anlıyor. Bunun için de her türlü desteği vermeye hazırız.

Yapı mühendisliğinde başarıya ulaştıran araçları keşfedin

mekanik tesisat

Makine, elektrik ve sıhhi tesisat (MEP) mühendisliği

Entegre HVAC, elektrik ve sıhhi tesisat sistemleri tasarlayıp analiz edin.

MEP mühendisliği çözümlerini keşfedin (İngilizce)
yapısal bağlantı

Yapısal tasarım ve mühendislik

Sürdürülebilir, güvenli, işlevsel ve dayanıklı çelik veya beton yapılar inşa edin.

Yapı mühendisliği çözümlerini keşfedin
Bir şehir maketinin önünde duran kadın

Dijital proje teslimi sayesinde tüm varlıkları ve proje paydaşlarını tek çözümde bir araya getirin

Tüm proje paydaşlarıyla gerçek zamanlı iş birliği yaparak iletişimde aksaklıklara engel olun. Verilerin, süreçlerin ve ekiplerin bulutta birbirine bağlanması koordinasyonu güçlendirir, çakışma olasılığını düşürür, iş tekrarını azaltır ve yapılı çevreyi iyileştirir.

Firmaların yapı mühendisliği projeleri için nasıl yeni yaklaşımlar benimsediğini öğrenin

BG&E vites büyütüyor

Avustralyalı BG&E firması, en zorlu projelerde rakipleri karşısında teknik üstünlük avantajına sahip olmak için Autodesk otomasyon ve analiz araçlarını kullanıyor.

Videoyu izleyin (4:15 dk.)

"Sonuna kadar BIM" sayesinde 530 bin ton CO2 tasarrufu

Tarihinin en büyük projesini üstlenmek için sonuna kadar BIM diyen Bravida, tasarım süresini, malzeme maliyetlerini ve CO2 emisyonlarını azaltıyor.

Videoyu izleyin (2:47 dk.)

Süper mühendislerin yükselişi

Graef mühendisleri, tasarım ve detaylandırma işleri için en son otomasyon teknolojilerini kullanıyor. Bu uygulamalı deneyim, vasıflı iş gücünün kadroya çekilerek elde tutulması açısından önemli bir beceri kazanım fırsatı.

Başarı öyküsünü okuyun (İngilizce)

Yapı mühendisliği projeleriniz için Autodesk'i en iyi tercihe dönüştüren artılar
Bir yapı mühendisliği uzmanı tarafından denetlenen çelik borular

Tekrarlı işlerden kurtulun, yaratıcılığı ateşleyin

Autodesk araçları, geniş ölçekte otomasyon ve iş birliğinin kapılarını aralar. Malzeme kullanımını olabildiğince azaltmak, performansı en üst düzeye çıkarmak ve proje programlarını kısaltmak için gelişmiş analiz araçlarıyla farklı tasarım seçenekleri test edilebilir.
 

“Modellerin paylaşılması iş tekrarını azaltarak ekiplere tasarım yapmak için daha fazla zaman tanıyor. Ayrıca, çizimler yorumlanırken anlaşılan birçok insan hatası da erkenden yakalanabiliyor.”

—Erleen Hatfield, PE, AIA, LEED AP Kurucusu, Hatfield Group

Bir vincin sepetinden soyulmuş yalıtım malzemelerinin yanındaki yapı cephe kaplamalarını inceleyen işçiler

Sonraki aşamalarda ortaya çıkabilecek risk ve inşa edilebilirlik sorunlarını azaltın

3B modellerle çalışmak, yapı ve sistemleri analiz ederek bir binanın daha inşa edilmeden gerçek dünya koşullarında nasıl davranacağını anlamanıza olanak tanır. Farklı tasarımları test edip düzeltmeler yaparak aynı zamanda proje teslimine de katkıda bulunabilirsiniz.
 

“Eskiden şantiyelerde her hafta 30 sorunla karşılaşırdık ve proje sonunda düzeltilmesi gereken şeylerin sayısı 300’ü bulurdu. Son zamanlarda bütün proje boyunca şantiyede yaşadığımız sorun sayısı 30’u pek aşmıyor. Böylece, sorunların çözümüne yönelik yapmamız gereken iş büyük ölçüde azaldı.”

—Dominick Paradis, Tasarım Mühendisi, Canam

Bir toplantı odasında büyük ekrandan bir Revit yapı modelini inceleyen mühendisler

Kadronuzu vasıflı iş gücü için çekici ve kalıcı hale getirin

Dijital iş akışları sayesinde tasarım kalitesi, maliyet ve hız açısından en üst seviyelere ulaşmanız kolaylaşır. En büyük müşterileri, en iyi yetenekleri çekip elde tutmak istiyorsanız en doğru strateji, son teknoloji çözümlerle çalışmaktır.
 

“Genç mühendisleri bu yenilikçi araçlarla eğitebilirseniz ömür boyu size bağlanmalarını sağlayabilirsiniz.”

—Chip Branscum, Mühendislik Direktörü, Pinnacle Infotech
Bir çelik yapı, bir vinç ve birkaç ekskavatörün göründüğü şantiye

“Entegre BIM iş akışları ve kurum içi uzmanlığı destekleme taahhüdü ile Graef, proje zaman çizelgelerini aylarca kısaltırken üretkenliği ve müşteri memnuniyetini artırıyor.”

—Mike Vogel, Yönetici, Graef

Mühendislik yazılımlarımızla çok daha fazlasını yapın

Jeune étudiante en ingénierie regardant une tablette

Autodesk sertifikasyonları

Hazırlık dersleri ve ayrıntılı öğrenme yolları aracılığıyla uygulamaya özel beceriler edinin, sonra da tam sertifikasyonla becerilerinizi tescilletin.

Sertifikasyon programlarını keşfedin (İngilizce)
Ekran kalemiyle tabletteki 3 boyutlu bir model üzerinde çalışan mühendislik öğrencisi genç erkek

Autodesk Learning

İşletmenizde Autodesk yazılımlarının tam potansiyelinden yararlanmanıza yardımcı olabilecek kısa eğitimler, hızlı başlangıç kılavuzları ve kapsamlı koçluk.

Yeni beceriler kazanın (İngilizce)
Hong Kong Körfezi'nin çeşitli gökdelenleri, bir yat limanını ve iki köprüyü gösteren kuşbakışı görünümü

Autodesk web seminerleri

Mimari mühendislik sektöründeki liderlerden ve Autodesk uzmanlarından bilgi alın.

Katılın (İngilizce)

Autodesk yapı mühendisliği ürünleri

Architecture, Engineering & Construction Collection

Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları

Ürün detayları
AutoCAD

Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.

Ürün bilgileri
Revit

Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.

Ürün detayları
BIM Collaborate Pro

Mimarlık, mühendislik ve inşaat ekiplerine yönelik birlikte oluşturma, iş birliği ve koordinasyon yazılımı. "Pro" sürümüyle istediğiniz zaman istediğiniz yerde Revit, Civil 3D ve AutoCAD Plant 3D'de gerçek zamanlı iş birliği gerçekleştirin.

Ürün detayları
Advance Steel

3D modeling software for steel detailing

Product details
Robot Structural Analysis Professional

BIM ile entegre, gelişmiş yapısal analiz ve kod uyumluluğu doğrulama aracı

Ürün detayları

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Yapı ve MEP mühendisliğine yönelik yazılım ve araçlar hakkında bilgi almak için bir Autodesk uzmanıyla iletişime geçin.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Yapı mühendisliği nedir?

Yapı mühendisliği yapı, elektrik, mekanik ve sıhhi tesisat sistemleri dahil olmak üzere yapıların tasarımı, inşası ve bakımıyla ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Yapı mühendisleri, yapıların içinde yaşayacak insanlar için güvenli, verimli ve konforlu olmasını sağlamaktan sorumludur. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yapı sistemleri tasarlayıp inşa etmek için mimarlar, müteahhitler ve diğer inşaat uzmanlarıyla yakın iş birliği içinde çalışırlar.

Autodesk, yapı mühendisliği için hangi çözümleri sunuyor?

Autodesk mimarların, mühendislerin ve inşaat uzmanlarının yapı sistemleri tasarlayıp optimize etmesine yardımcı olan çeşitli yapı mühendisliği çözümleri sunmaktadır. Örneğin:

  • Revit: Kullanıcıların HVAC, sıhhi tesisat, elektrik ve yapı sistemleri dahil olmak üzere farklı bina sistemleri tasarlayıp modellemesine olanak tanıyan yapı bilgi modelleme (BIM) yazılımı.
  • AutoCAD MEP araç seti: Makine, elektrik ve sıhhi tesisat (MEP) uzmanlarının ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış çizim ve tasarım yazılımı.
  • Autodesk CFD (İngilizce): Tasarımcılara ve mühendislere HVAC ve diğer yapı sistemlerinin performans optimizasyonu konusunda yardımcı olan hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımı.
  • Insight (İngilizce): Kullanıcıların yapı tasarımını ve işletimini optimize etmek için yapı enerji kullanımı, gün ışığı ve termal konfor simülasyonları gerçekleştirmesine olanak tanıyan yapı performansı analiz aracı.
  • BIM Collaborate Pro: Ekiplerin tasarım, inşaat ve işletim aşamaları boyunca yapı projelerini koordine edip yönetmesine yardımcı olan bulut tabanlı iş birliği platformu.

Hangi tür mühendisler yapı mühendisliği kapsamına girer?

Yapı mühendisliğindeki başlıca disiplinler arasında şunlar yer alır:

  • Yapı mühendisliği: Bu mühendisler, binaların yapısal sistemlerinin tasarım ve analizinden sorumludur. Binaların yapısal sağlamlığının yanı sıra çeşitli yük ve kuvvetlere karşı dayanıklı olması yapı mühendislerinin sorumluluğundadır.
  • Makine mühendisliği: Bu mühendisler ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinin yanı sıra sıhhi tesisat ve yangın güvenliği sistemleri tasarlar. Aynı zamanda bu sistemlerin enerji açısından verimli, çevresel açıdansa sürdürülebilir olmasından sorumludurlar.
  • Elektrik mühendisliği: Bu mühendisler aydınlatma, güç ve iletişim sistemleri dahil olmak üzere elektrik sistemlerini tasarlar. Aynı zamanda bu sistemlerin hem güvenli hem de yapı yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olmasından sorumludurlar.
  • Sıhhi tesisat mühendisliği: Bu mühendisler, binaların ve diğer yapıların sıhhi tesisat sistemlerini tasarlama konusunda uzmanlaşır. Fizik, matematik ve yapı yönetmeliklerine dair bilgilerini kullanarak insanların tüketeceği temiz suyu ulaştırıp atık su ve kanalizasyonu tahliye eden etkili ve verimli sıhhi tesisat sistemleri tasarlarlar.

Farklı şirket veya kurumların bu disiplinlere farklı adlar verebileceğini ve bu disiplinlerin tanımı konusunda bazı örtüşme veya farklılıklar olabileceğini unutmayın.

Yapı mühendisliğindeki en son teknolojiler ve trendler nelerdir?

  • Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) mimarların, mühendislerin ve inşaat uzmanlarının bir yapı projesi üzerinde sanal olarak iş birliği yapmasına olanak tanıyan, dijital model tabanlı bir teknolojidir.
  • Nesnelerin İnterneti (IoT), internete bağlanarak birbirleriyle veri paylaşabilen ve iletişim kurabilen cihazlardan oluşan bir ağdır. IoT, yapı mühendisliğinde enerji verimliliğini artırmak, yapı sistemlerini otomatik hale getirmek ve binada yaşayanların konforunu artırmak için kullanılabilir.
  • Yeşil yapı uygulamaları çevresel açıdan sürdürülebilir, kaynak ve enerji kullanımı açısındansa verimli yapılar tasarlayıp inşa etmeye odaklanır. Buna güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra enerji verimliliği sağlayan yapı malzemelerinin ve teknolojilerin kullanımı da dahildir.
  • Yapı mühendisliğinde sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılarak paydaşların bir yapının tasarımını görselleştirmesine ve inşaat başlamadan önce olası sorunları tespit etmesine olanak tanıyan etkileyici deneyimler oluşturulabilir.
  • 3B baskı, katman katman malzeme ekleme yoluyla dijital bir modelden üç boyutlu bir nesnenin oluşturulması işlemidir. Yapı mühendisliğinde 3B baskı kullanılarak daha yüksek hassasiyet ve verimliliğe sahip karmaşık yapı bileşenleri veya bina modülleri oluşturulabilir.

Yeşil veya sürdürülebilir yapı mühendisliği nedir?

Yeşil veya sürdürülebilir yapı mühendisliği, yapıların tasarım, inşaat ve işletim aşamalarında çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini olabildiğince azaltmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bunun yolu da yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktan, enerji verimliliğini optimize etmekten, su tüketimini azaltmaktan ve çevre üzerindeki etkisi düşük olan malzemeler seçmekten geçer.

 

Yeşil yapı mühendisliği aynı zamanda yapıların tasarımı ve kullanımı konusunda bina sakinlerinin sağlığı ve konforu, binanın yaşam döngüsü maliyeti gibi sosyal ve ekonomik etkileri de dikkate alır.

 

Yeşil yapı mühendisliğinin (İngilizce) özel ilgi alanına giren bazı özellikler:

 

  1. Yüksek enerji verimliliğine sahip ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri (İngilizce)
  2. Güneş veya rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları
  3. Su tasarrufu sağlayan tesisat ve çevre düzenlemeleri
  4. Geri dönüştürülmüş veya çevresel etkisi düşük yapı malzemelerinin (İngilizce) kullanılması
  5. Enerji kullanımını ve bina sakinlerinin konforunu optimize etmeye yönelik yapı otomasyon sistemleri
  6. İç mekanlarda hava kalitesi için kontrol önlemleri
  7. İnsan sağlığına ve zindeliğine öncelik veren doğal aydınlatma ve yaşama uygun tasarım gibi yaklaşımlar.
  8. Hataları tasarım aşamasında yakalayarak inşaat sırasında iş tekrarını ve israfı en aza indiren dijital tasarım uygulamalarının kullanılması.
  9. Yapı malzemelerinin verimli bir şekilde kullanılmasına imkan tanıyan analiz araçlarının uygulanması.

 

Genel olarak yeşil yapı mühendisliğinin amacı, yapıların çevre üzerindeki etkilerini azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmektir.

Autodesk yazılımları, yapı mühendislerine hangi önemli zorlukları aşma konusunda yardımcı olabilir?

Autodesk, yapı mühendislerinin karşılaştığı çeşitli zorlukların üstesinden gelmesine imkan tanıyan farklı yazılım çözümleri sunuyor. Autodesk yazılımlarının yardımıyla çözebileceğiniz birkaç önemli sorun:

 

  • İş birliği: BIM Collaborate Pro Farklı ekip üyelerinin aynı anda bir proje üzerinde çalışmasına olanak tanıyarak iş birliğini kolaylaştırır ve hata riskini azaltır.
  • Tasarım doğruluğu: Yapı mühendisleri, Revit gibi Autodesk yazılımlarıyla binaların doğru ve ayrıntılı 3B modellerini oluşturarak hataların azaltılmasına ve nihai tasarımın tüm gereksinimleri karşılamasını sağlamaya yardımcı olabilir.
  • Proje yönetimi: Planlama, kaynak tahsisi ve maliyet takibi dahil olmak üzere projelerin baştan sona yönetilmesi için BIM Collaborate Pro ve Autodesk Docs kullanılabilir.
  • Sürdürülebilirlik: Mühendisler, Revit ve Autodesk Forma gibi yazılımlarda sunulan araçlarla yapıların enerji performansını analiz ederek giderilmesi gereken eksiklikleri tespit edebilir ve daha sürdürülebilir yapılar tasarlayabilir.
  • Yönetmeliklere uygunluk: Robot Structural Analysis Professional (İngilizce), yapı tasarımlarının yerel yapı yönetmeliklerine uygun olmasını sağlamaya yardımcı olarak hukuki yaptırım veya para cezası riskini azaltabilir.

Yapı mühendisliğiyle altyapı mühendisliği arasındaki fark nedir?

Yapı mühendisliğinden kasıt, yapıların ve içlerindeki ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC), elektrik ve sıhhi tesisat sistemleri gibi sistemlerin tasarlanması, inşa edilmesi, işletilmesi ve bakımıdır. Altyapı mühendisliğiyse ulaştırma sistemleri (yollar (İngilizce), köprüler (İngilizce), havaalanları (İngilizce), demiryolları (İngilizce)), su temini, atık tahliye sistemleri (İngilizce) ve temel kamu hizmetleri gibi büyük ölçekli kamusal işlerin tasarlanmasını, inşa edilmesini, işletilmesini ve bakımını ifade eder. Her iki disiplin de fiziksel yapıların tasarım ve inşasıyla ilgilense de altyapı mühendisliği daha geniş kitlelere hizmet veren büyük ölçekli projelere odaklanırken, yapı mühendisliği daha çok tek tek yapılara odaklanır.

Autodesk, yapı mühendisliği uzmanları için sertifikasyon programı sunuyor mu?

Autodesk, yapı mühendisliği uzmanları için çeşitli sertifikasyon programları sunmaktadır. Popüler sertifikasyonlar arasında yapı mühendisliği ve tasarımı için Autodesk Revit kullanan uzmanlara özel olarak tasarlanmış Autodesk Onaylı Uzmanlar: Yapısal Tasarım için Revit sertifikasyonu yer alıyor. Autodesk ayrıca yazılımlarını elektrik veya makine mühendisliği ve tasarımı için kullanan uzmanlara yönelik sertifikasyonlar da sunuyor. Autodesk Onaylı Uzmanlar: Elektrik Tasarımı için Revit sertifikasyonu (İngilizce) ve Autodesk Onaylı Uzmanlar: Mekanik Tasarım için Revit sertifikasyonu (İngilizce) bu sertifikasyonlar arasında yer alıyor. Bir uzmanın Autodesk yazılımları konusundaki yeterlik durumunu gösteren bu sertifikasyonlar, iş arayanların hanesine artı olarak yazılabilir.

Dijital ikizler yapı mühendisliğinde nasıl kullanılabilir?

Dijital ikizler (İngilizce), yapı mühendisleri tarafından fiziksel yapıların sanal kopyalarının oluşturulması için kullanılabilir. Bu sanal modeller daha sonra yapı performansını optimize etmek amacıyla enerji tüketimi, sıcaklık regülasyonu ve hava kalitesi kontrolü gibi çeşitli senaryoların simülasyon yoluyla test edilmesi için kullanılabilir. Aynı zamanda sensörlerden ve gerçek zamanlı verilerden yararlanarak yapıdaki olası sorunları izleyip tespit edebilen dijital ikizler, proaktif bakım ve onarımı mümkün kılar. Dijital ikizler (İngilizce), inşaat başlamadan önce tasarım aşamasında da yapı tasarımlarının görselleştirilip test edilmesi için kullanılabildiğinden, olası sorunların erkenden belirlenerek çözülmesine olanak tanır.

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