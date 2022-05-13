TASARIM ve ÜRETİM
Yapı ürünleri üretim ve imalatının geleceği
Uzmanlığınızı yapı projelerine yansıtın ve çevremizdeki alanları tanımlayan kararları destekleyin.
Yapı sakinlerinin değişen beklentileri nedeniyle mimarların %77'si, özelleştirilmiş çözümlere ve tedarikçilerle daha yakın iş birliğine olan ihtiyacın arttığını gözlemledi.
Ankete katılan mimarların neredeyse dörtte üçü, projelerinin başarısı için yüksek düzeyde iş birliğine dayalı ilişkilerin çok önemli olduğunu söyledi.
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) uzmanlığı eksikliği, mimarların %48'i tarafından tedarikçi anlaşmasını bozan durumlar arasında gösterildi.
"Çoğu durumda, konu pencereler veya cephe bile değil. Konu, hepimizin tasarım kararları vermeye başlayabileceği bir işbirliği anı."
—Erik Rasker, CTO
"Müşterilerimize biraz özelleştirme imkanı vermeliyiz. Mühendislerimize boş zaman kazandırmak ve daha fazla iş almak amacıyla Autodesk'le devam etmeyi seçtik."
—Matt Quigley, Tasarım Müdürü
"Müşterilerimizin birçoğu, kendilerine 3B BIM içeriği sağlamamız nedeniyle başkası yerine bizi tercih ettiğini söylüyor."
—Steve Hofmann, CAD Tasarımcısı
Müşterilerinizin ürünlerinizi projelerde belirtmelerini kolaylaştırmak için BIM içeriği sağlayın. Yapı bağlamında tasarımlar yapmak için yapı modelleri içinde çalışın. Tüm paydaşlarınızın daha verimli iletişim kurmasına yardımcı olmak için tüm bu verileri tek ve kapsamlı bir dijital ekosistemde paylaşın.
İster standart, ister katalog isterseniz de tamamen özel çözümler hazırlayın, ürün yapılandırmasını otomatikleştirerek veya doğrudan iş modelinin içinde tasarlayarak ürünlerinizin proje gereksinimlerine mükemmel şekilde uyduğundan emin olun.
En zorlu proje teslim takvimine bile ayak uydurabilmeniz ve değişen proje gereksinimlerine uyum sağlayabilmeniz gerekir. Kurumsal sistemleri dijitalleştirerek ve üretim süreçlerini optimize ederek mühendislik departmanından satış ekibine kadar her alanda çevikliği artırmaya yardımcı olun.
BIM ekosistemindeki merkezi verileri kullanarak müşterilerle işbirliği yapın, tasarımlarınızda referans yapı verileri oluşturun ve ürün tasarımlarınızın BIM içeriğini oluşturun.
İşinize uyum sağlayan araçlarla ürün verilerini ve geliştirme süreçlerini yönetin. Basit şekilde başlayın, kolayca ölçeklendirin ve bağlı kişi, süreç ve verilerin vaadini gerçekleştirin.
Hataları ve ürün yapılandırma, çizim oluşturma ve daha fazlası gibi sıkıcı, tekrarlı modelleme görevlerine harcanan zamanı azaltmak için mühendislik bilgisini ve amacını yakalayın ve yeniden kullanın.
BIM ve dijital fabrika planlamasını birleştirerek üretim tesislerinizin ve ekipmanlarınızın dijital bir gösterimini oluşturun.
Ne yaparsanız yapın, nasıl yaparsanız yapın... Autodesk ihtiyacınız olan gelişmiş imalat yazılımlarına sahiptir.
Yapı projeleriyle birlikte sizin görevleriniz de değişiyor. Bu yeni çalışmada mimarlar, tedarikçilerinin rolünün nasıl değiştiği konusundaki görüşlerini paylaşıyorlar.
VECOR
Vecor'un seramik karolarının çevre üzerindeki etkisini azaltmak için ürün tasarımını ve fabrika modelleme teknolojisini nasıl kullandığını görün.
Resim Vecor/3D Chemoprag tarafından sağlanmıştır
VIEWRAIL
Alanında lider merdiven parçası ve özel merdiven sistemleri üreticisinin, siparişleri daha hızlı teslim etmek için mühendislik süreçlerini nasıl hızlı bir şekilde uyarladığını görün.
Resim ViewRail tarafından sağlanmıştır
TALEP ÜZERİNE WEB SEMİNERİ
Müşteri ilişkilerinizdeki anlaşma bozan durumları biliyor musunuz? Yapı projelerinde tedarikçilerin değişen rolünü anlamak için masanın her iki tarafındaki (mimarlık ve imalat) sektör uzmanlarından bilgi alın.
Yapı ürünleri imalatçıları, pencereler, kapılar, asansörler, yürüyen merdivenler, HVAC sistemleri, aydınlatma armatürleri, mutfak armatürleri, banyo armatürleri ve ahşap öğeleri gibi yapıların içinde ve çevresinde kullanılan ürün, ekipman ve sarf malzemeleri üretir. Özel imalatçılar, giriş kanopileri ve cepheler, korkuluklar, merdivenler ve giydirme cepheler gibi ısmarlama veya özel öğeler için mekanik tasarımdan üretime hizmet sağlar.
Yapı ürünleri imalatçıları geliştirme sürecinin farklı aşamalarında, endüstriyel tasarım yazılımı, mekanik 3B CAD, ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM), bilgisayar destekli imalat (CAM) ve görselleştirme ve görüntüleme uygulamaları olmak üzere çeşitli yazılımlar kullanır.
Yapı bilgisi modelleme (BIM) metodolojileri ve yazılımları mimarlık, mühendislik ve inşaat (AEC) sektörlerinde artık yaygın olarak kullanılmaktadır. Mimarlık, mühendislik ve inşaat sektöründeki müşterileriyle işbirliği yapmayı amaçlayan imalatçıların, ürünlerinin kullanıldığı yapıları tasarlamak için şu anda kullanılan uygulamalarla uyumlu verileri kullanabilmeleri ve oluşturabilmeleri için BIM'i akıcı şekilde kullanabilmeleri gerekir.
Dijital dönüşüm, herkesin işini elinden gelen en iyi şekilde yapması için gerekli olan veri ve içgörülerle kuruluşunuzun tamamı arasında bağlantı kurmakla ilgilidir. Bu, şirket içindeki farklı disiplinleri bir araya getirir, müşterilerinizle daha yüksek düzeyde işbirliği yapma olanağı tanır ve genel verim ve üretkenlikte önemli iyileştirmelere yol açan otomasyona yönelik bir temel sağlar.
Harvard Business Review tarafından yakın zamanda yapılan bir ankette, mimarlık, mühendislik ve inşaat sektöründen katılımcıların dörtte üçünden fazlası, yapı tasarım süreci içinde yapı sakinlerinin deneyimi konusuna artan bir ilgi olduğunu belirtti. Yapı ürünleri sektöründeki şirketler tarafından sağlanan üretilen ürünler önemli bir rol oynadığından, bu deneyimi inşaatın öncesinde planlamak ve değerlendirmek için daha yüksek düzeyde bir işbirliği gereklidir.
Harvard Business Review tarafından mimarlar, mühendisler ve müteahhitler arasında yakın zamanda yapılan bir ankette aşağıdaki eğilimler belirlenmiştir:
%73'ü, yapı ürünleri imalatçılarıyla yüksek düzeyde işbirliğine dayalı bir ilişkiye sahip olmanın projelerinin başarısı için önemli olduğunu söylüyor.
%77'si özelleştirilmiş çözümlere ve daha yakın işbirliğine ihtiyacın arttığını söylüyor.
%23'ü tedarikçi seçerken BIM yeterliliğinin en önemli etkenlerden biri olduğunu söylüyor.
%25'i proje teslim çizelgesine uyabilmesinin bir yapı ürünleri tedarikçisi seçiminde en önemli etken olduğunu söylüyor.
Mimari, mühendislik, inşaat, ürün tasarımı ve üretim süreçlerinin entegrasyonu alanında küresel bir lider olan Autodesk, hedeflerinize ulaşmanız için gereken becerileri geliştirmenize yardımcı olabilir.
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