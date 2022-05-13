TASARIM ve ÜRETİM

Yapı ürünleri üretim ve imalatının geleceği

Uzmanlığınızı yapı projelerine yansıtın ve çevremizdeki alanları tanımlayan kararları destekleyin. 

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Müşterilerin yapı ürünleri üretici ve imalatçılarından beklentileri

  • %77'si özelleştirmeye ihtiyaç duyuyor

    Yapı sakinlerinin değişen beklentileri nedeniyle mimarların %77'si, özelleştirilmiş çözümlere ve tedarikçilerle daha yakın iş birliğine olan ihtiyacın arttığını gözlemledi. 

  • %74'ü daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyuyor

    Ankete katılan mimarların neredeyse dörtte üçü, projelerinin başarısı için yüksek düzeyde iş birliğine dayalı ilişkilerin çok önemli olduğunu söyledi. 

  • %48'i BIM verilerine ihtiyaç duyuyor

    Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) uzmanlığı eksikliği, mimarların %48'i tarafından tedarikçi anlaşmasını bozan durumlar arasında gösterildi. 

Önde gelen şirketlerin Autodesk'i seçme nedeni

  • "Çoğu durumda, konu pencereler veya cephe bile değil. Konu, hepimizin tasarım kararları vermeye başlayabileceği bir işbirliği anı." 
    —Erik Rasker, CTO 


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  • "Müşterilerimize biraz özelleştirme imkanı vermeliyiz. Mühendislerimize boş zaman kazandırmak ve daha fazla iş almak amacıyla Autodesk'le devam etmeyi seçtik." 
    —Matt Quigley, Tasarım Müdürü 

  • "Müşterilerimizin birçoğu, kendilerine 3B BIM içeriği sağlamamız nedeniyle başkası yerine bizi tercih ettiğini söylüyor." 
    —Steve Hofmann, CAD Tasarımcısı 

Yapı tedarik zinciri için tek platformu keşfedin

BIM ile iş birliği yapın

Müşterilerinizin ürünlerinizi projelerde belirtmelerini kolaylaştırmak için BIM içeriği sağlayın. Yapı bağlamında tasarımlar yapmak için yapı modelleri içinde çalışın. Tüm paydaşlarınızın daha verimli iletişim kurmasına yardımcı olmak için tüm bu verileri tek ve kapsamlı bir dijital ekosistemde paylaşın. 

Uygun ölçekte özelleştirilmiş çözümler sunun

İster standart, ister katalog isterseniz de tamamen özel çözümler hazırlayın, ürün yapılandırmasını otomatikleştirerek veya doğrudan iş modelinin içinde tasarlayarak ürünlerinizin proje gereksinimlerine mükemmel şekilde uyduğundan emin olun. 

Kuruluşunuz genelinde çevikliği artırın

En zorlu proje teslim takvimine bile ayak uydurabilmeniz ve değişen proje gereksinimlerine uyum sağlayabilmeniz gerekir. Kurumsal sistemleri dijitalleştirerek ve üretim süreçlerini optimize ederek mühendislik departmanından satış ekibine kadar her alanda çevikliği artırmaya yardımcı olun. 

Yapı ürünleri ve üreticileri ve imalatçıları için çözümler

  • İmalatçılar için BIM işbirliği

    BIM ekosistemindeki merkezi verileri kullanarak müşterilerle işbirliği yapın, tasarımlarınızda referans yapı verileri oluşturun ve ürün tasarımlarınızın BIM içeriğini oluşturun. 

    BIM işbirliği çözümlerini keşfedin (İngilizce)

  • Ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM)

    İşinize uyum sağlayan araçlarla ürün verilerini ve geliştirme süreçlerini yönetin. Basit şekilde başlayın, kolayca ölçeklendirin ve bağlı kişi, süreç ve verilerin vaadini gerçekleştirin. 

    Ürün yaşam döngüsü yönetimini keşfedin (İngilizce)

  • Tasarım otomasyonu

    Hataları ve ürün yapılandırma, çizim oluşturma ve daha fazlası gibi sıkıcı, tekrarlı modelleme görevlerine harcanan zamanı azaltmak için mühendislik bilgisini ve amacını yakalayın ve yeniden kullanın. 

    Tasarım otomasyonunu keşfedin

  • Entegre fabrika modelleme

    BIM ve dijital fabrika planlamasını birleştirerek üretim tesislerinizin ve ekipmanlarınızın dijital bir gösterimini oluşturun.

    Fabrika modellemesini keşfedin

  • Gelişmiş imalat

    Ne yaparsanız yapın, nasıl yaparsanız yapın... Autodesk ihtiyacınız olan gelişmiş imalat yazılımlarına sahiptir. 

    Gelişmiş imalatı keşfedin (İngilizce)

Yapı Ürünleri Üretim ve İmalatı yazılımı

Tüm Autodesk ürünlerine göz atın

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Harvard Business Review Analytic Services'in Raporu

Harvard Business Review: The Future of Building Design (Yapı Tasarımının Geleceği)

Yapı projeleriyle birlikte sizin görevleriniz de değişiyor. Bu yeni çalışmada mimarlar, tedarikçilerinin rolünün nasıl değiştiği konusundaki görüşlerini paylaşıyorlar.  

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Öne çıkan kaynaklar

  • Ürün tasarımı ve fabrika modellemesi, firmanın daha sürdürülebilir uygulamalar geliştirmesine yardımcı oluyor

    VECOR 

    Daha sürdürülebilir yapılar: her seferinde bir karo

    Vecor'un seramik karolarının çevre üzerindeki etkisini azaltmak için ürün tasarımını ve fabrika modelleme teknolojisini nasıl kullandığını görün. 

    Hikayeyi okuyun

    Resim Vecor/3D Chemoprag tarafından sağlanmıştır 

  • Viewrail, otomasyon teknolojisiyle siparişleri daha hızlı karşılıyor

    VIEWRAIL

    Otomasyon ile özel merdiven işinde büyüme görüldü

    Alanında lider merdiven parçası ve özel merdiven sistemleri üreticisinin, siparişleri daha hızlı teslim etmek için mühendislik süreçlerini nasıl hızlı bir şekilde uyarladığını görün. 

    Hikayeyi okuyun (İngilizce)

    Resim ViewRail tarafından sağlanmıştır 

  • TALEP ÜZERİNE WEB SEMİNERİ

    Yapı Tasarımcıları Ve Müteahhitler Ne İstiyor: Yapı Tedarikçileri İçin Müşteri İstek Listesi

    Müşteri ilişkilerinizdeki anlaşma bozan durumları biliyor musunuz? Yapı projelerinde tedarikçilerin değişen rolünü anlamak için masanın her iki tarafındaki (mimarlık ve imalat) sektör uzmanlarından bilgi alın.

    Şimdi izleyin

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Yapı ürünleri imalatçıları, pencereler, kapılar, asansörler, yürüyen merdivenler, HVAC sistemleri, aydınlatma armatürleri, mutfak armatürleri, banyo armatürleri ve ahşap öğeleri gibi yapıların içinde ve çevresinde kullanılan ürün, ekipman ve sarf malzemeleri üretir. Özel imalatçılar, giriş kanopileri ve cepheler, korkuluklar, merdivenler ve giydirme cepheler gibi ısmarlama veya özel öğeler için mekanik tasarımdan üretime hizmet sağlar. 

Yapı ürünleri imalatçıları geliştirme sürecinin farklı aşamalarında, endüstriyel tasarım yazılımı, mekanik 3B CAD, ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM), bilgisayar destekli imalat (CAM) ve görselleştirme ve görüntüleme uygulamaları olmak üzere çeşitli yazılımlar kullanır.  

Yapı bilgisi modelleme (BIM) metodolojileri ve yazılımları mimarlık, mühendislik ve inşaat (AEC) sektörlerinde artık yaygın olarak kullanılmaktadır. Mimarlık, mühendislik ve inşaat sektöründeki müşterileriyle işbirliği yapmayı amaçlayan imalatçıların, ürünlerinin kullanıldığı yapıları tasarlamak için şu anda kullanılan uygulamalarla uyumlu verileri kullanabilmeleri ve oluşturabilmeleri için BIM'i akıcı şekilde kullanabilmeleri gerekir. 

Dijital dönüşüm, herkesin işini elinden gelen en iyi şekilde yapması için gerekli olan veri ve içgörülerle kuruluşunuzun tamamı arasında bağlantı kurmakla ilgilidir. Bu, şirket içindeki farklı disiplinleri bir araya getirir, müşterilerinizle daha yüksek düzeyde işbirliği yapma olanağı tanır ve genel verim ve üretkenlikte önemli iyileştirmelere yol açan otomasyona yönelik bir temel sağlar. 

Harvard Business Review tarafından yakın zamanda yapılan bir ankette, mimarlık, mühendislik ve inşaat sektöründen katılımcıların dörtte üçünden fazlası, yapı tasarım süreci içinde yapı sakinlerinin deneyimi konusuna artan bir ilgi olduğunu belirtti. Yapı ürünleri sektöründeki şirketler tarafından sağlanan üretilen ürünler önemli bir rol oynadığından, bu deneyimi inşaatın öncesinde planlamak ve değerlendirmek için daha yüksek düzeyde bir işbirliği gereklidir. 

Harvard Business Review tarafından mimarlar, mühendisler ve müteahhitler arasında yakın zamanda yapılan bir ankette aşağıdaki eğilimler belirlenmiştir: 

  • %73'ü, yapı ürünleri imalatçılarıyla yüksek düzeyde işbirliğine dayalı bir ilişkiye sahip olmanın projelerinin başarısı için önemli olduğunu söylüyor.

  • %77'si özelleştirilmiş çözümlere ve daha yakın işbirliğine ihtiyacın arttığını söylüyor.

  • %23'ü tedarikçi seçerken BIM yeterliliğinin en önemli etkenlerden biri olduğunu söylüyor.

  • %25'i proje teslim çizelgesine uyabilmesinin bir yapı ürünleri tedarikçisi seçiminde en önemli etken olduğunu söylüyor.

Strateji hakkında konuşalım

Mimari, mühendislik, inşaat, ürün tasarımı ve üretim süreçlerinin entegrasyonu alanında küresel bir lider olan Autodesk, hedeflerinize ulaşmanız için gereken becerileri geliştirmenize yardımcı olabilir. 

İşletmeniz için danışmanlık oturumu planlamak üzere bugün bizimle iletişime geçin.

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