Harvard Business Review tarafından yakın zamanda yapılan bir ankette, mimarlık, mühendislik ve inşaat sektöründen katılımcıların dörtte üçünden fazlası, yapı tasarım süreci içinde yapı sakinlerinin deneyimi konusuna artan bir ilgi olduğunu belirtti. Yapı ürünleri sektöründeki şirketler tarafından sağlanan üretilen ürünler önemli bir rol oynadığından, bu deneyimi inşaatın öncesinde planlamak ve değerlendirmek için daha yüksek düzeyde bir işbirliği gereklidir.