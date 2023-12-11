Yeni tasarım ve imalat yöntemlerine olan talep artıyor. Müşterilerimizden işlerini daha hızlı, daha sürdürülebilir, daha düşük maliyetle ve daha yüksek kalitede yapmaları bekleniyor. Yapay zeka alanındaki ilerlemelerimiz, yalnızca üretkenliği artırarak değil, aynı zamanda sınırları zorlamanıza yardımcı olacak araçlar sunarak anı yakalamanıza yardımcı oluyor. On yılı aşkın bir süredir yapay zekaya yatırım yapıyoruz. Autodesk AI, yaratıcı problem çözme ve keşfetme becerilerini artırmak, sıkıcı ve tekrarlayan işleri otomatikleştirmek, bireyler ve ekipler için karar verme süreçlerinde bilgi sağlayacak güçlü analiz araçlarına erişim sunmak üzere kullanılabiliyor.