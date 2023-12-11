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Yeni tasarım ve imalat yöntemlerine olan talep artıyor. Müşterilerimizden işlerini daha hızlı, daha sürdürülebilir, daha düşük maliyetle ve daha yüksek kalitede yapmaları bekleniyor. Yapay zeka alanındaki ilerlemelerimiz, yalnızca üretkenliği artırarak değil, aynı zamanda sınırları zorlamanıza yardımcı olacak araçlar sunarak anı yakalamanıza yardımcı oluyor. On yılı aşkın bir süredir yapay zekaya yatırım yapıyoruz. Autodesk AI, yaratıcı problem çözme ve keşfetme becerilerini artırmak, sıkıcı ve tekrarlayan işleri otomatikleştirmek, bireyler ve ekipler için karar verme süreçlerinde bilgi sağlayacak güçlü analiz araçlarına erişim sunmak üzere kullanılabiliyor.
Yakın zamanda yapılan bir anket, endüstri liderlerinin %66’sının yapay zekanın 2-3 yıl içinde işlerinin ayrılmaz bir parçası olacağını tahmin ettiğini gösteriyor. Liderler, yapay zekayı talebe ayak uydurmak, hata ve israfı azaltmak ve verimliliği arttırmak için önemli bir araç olarak görüyor.
Autodesk AI teknolojisi, Autodesk’in Tasarım ve İmalat Platformu’nda ve diğer Autodesk ürünlerinde her geçen gün daha fazla olanağın sunulmasını sağlar.
Autodesk Forma
Sonuçları iyileştiren akıllı tasarım kararları almak için gerçek zamanlı olarak tahmine dayalı rüzgar, gürültü ve operasyonel enerji analizi yapın.
Autodesk Autocad
Yorumları dönüştürün, el yazısı metinleri tanımlayın, nesneler ekleyin ve tanınan talimat metinleri ve işaretleme dosyalarından üstü çizili metinler aracılığıyla düzenlemeleri otomatikleştirin.
Autodesk InfoDrainage
Saha yüzeyine su uygularken sel haritalarını hızlı ve doğru bir şekilde tahmin edin ve tüm bunları yaparken yeni yerleşik yapay zekadan yararlanın.
Autodesk Construction Cloud
Sorunların çözülmesine ve daha erken karar alınmasına yardımcı olmak için tasarım, kalite, güvenlik ve proje kontrol risklerini belirlemek ve önceliklendirmek için proje verilerini analiz edin.
Autodesk Fusion
Etkileşimli imalat çizimi deneyimleriyle 2B dokümantasyonu otomatikleştirerek değer katmayan görevlere harcanan zamanı azaltın.
Autodesk Fusion
Her birini modellemeye ve doğrulamaya gerek kalmadan, imalat sürecine duyarlı ölçütleri kullanan tek bir iş akışıyla daha fazla tasarım seçeneğini keşfedin.
Autodesk Flame
Bindirme, gökyüzü değiştirme ve güzellik çalışmaları gibi görevleri otomatikleştirerek saatlerce tekrarlanan işlerden tasarruf edin.
Autodesk Maya
Bir nesneyi kopyalama veya boyutunu büyütme gibi görevler için doğal dil metin istemlerini kullanarak Maya’daki sahneleri otomatik olarak denetleyin.
Forma’da gerçek zamanlı çevresel analizlerden AutoCAD’de daha hızlı yinelemelere kadar Autodesk AI, mimarların ve mühendislerin sürdürülebilir sonuçlara sahip projeler sunmasını sağlar.
Autodesk AI, inşaat ekiplerinin riskleri tahmin etmesine ve önlemesine, karar alma sürecini iyileştirmesine, yardımcı iş akışlarıyla zamandan tasarruf etmesine ve proje bilgilerine daha hızlı ve daha erken erişmesine yardımcı olur.
Autodesk AI, yönetim katından üretim bölümüne kadar tasarım ve imalat sürecinin her bölümüne entegre edilerek sıkıcı işleri otomatikleştirir ve ekiplerinizi yenilik yapmak için özgür bırakır.
Modern içerik oluşturma iş gücü yoğun bir süreçtir ve geleneksel üretim yöntemleri artık ölçeklenebilir değildir. Autodesk AI ile sanatçılar eserlerine odaklanabilir.
Autodesk’in Tasarım ve İmalat Platformu, verileri ve iş akışlarını birleştirip Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat, İmalat ve Eğlence sektörlerinde daha iyi sonuçlar için yapay zeka destekli içgörülerden ve otomasyonlardan yararlanarak herkesin, her yerden diledikleri şeyleri tasarlayıp imal etmelerine yardımcı olan bulut bağlantılı bir yazılımdır. Autodesk Platform Hizmetleri’ni ve Forma, Fusion ve Flow olmak üzere üç sektör bulutumuzu içerir.
Autodesk AI teknolojisi, Autodesk ürünlerinde kullanılabilir ve Autodesk’in Tasarım ve İmalat Platformu’na özgüdür. Autodesk AI, yaratıcı keşfetme ve problem çözme becerilerini destekler, sıkıcı ve tekrarlayan işleri otomatikleştirir ve tahmine dayalı içgörüler sunmak için proje verilerini analiz eder.
Autodesk olarak hizmet verdiğimiz sektörler için yapay zekanın dönüştürücü gücüne olan inancımızla son 10 yıldır yapay zeka alanına yatırım yapıyoruz. Bu sayede artık müşterilerimiz daha azıyla çok daha fazlasını başarıyor. Bugün Autodesk AI, Autodesk yazılımı ve Autodesk Platformu genelinde iş akışlarını desteklerken her geçen gün daha fazla olanağın sunulmasını sağlıyor.
Autodesk AI, Autodesk’in Tasarım ve İmalat Platformu’na özgüdür ve AutoCAD, Maya, Fusion ve Forma gibi masaüstü ve bulut ürünlerimizin çoğunda yer alır. Her geçen gün daha fazla yapay zeka destekli iş akışları geliştiriyor ve ediniyoruz.