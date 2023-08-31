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Dijital proje teslimi etkileşimli bir çalışma şeklidir ve dijital dönüşüm yolculuğunuzdaki bir sonraki adımdır. Proje yaşam döngüsü boyunca kişileri, verileri ve süreçleri bulut tabanlı, ortak bir veri ortamında birbirine bağlar.
Dijital proje teslimi, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) verileri gibi canlı, çok disiplinli verileri merkezi bir doğruluk kaynağında bir araya getirir. Planlamadan tasarım işbirliğine, tasarım yönetimine, inşaat yönetimine ve operasyonlara kadar, konumları ne olursa olsun her paydaş projelere erişebilir ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir.
Merkezi doğruluk kaynağı, doğruluğu artıran, küresel ekipleri birbirine bağlayan ve zamandan tasarruf sağlayan otomasyon ve disiplinler arası iş akışlarına kapı açar. Hepsinden iyisi, test edilmiş ve kanıtlanmış olan bu yaklaşım kullanıma hazırdır.
Dijital proje teslimi, etkileşimli, 3B modeller ve entegre belgelerle tüm proje yaşam döngüsünü kapsar ve herkese proje durumu hakkında net bir görüş sunar. Böylece çok disiplinli ekipler her aşamadan haberdar olabilir.
İncelemeleri ve teslimi kolaylaştırmak için gerçek zamanlı işbirliği ve birlikte yazma yetkileriyle ekipleri ve paydaşları birbirine bağlayın.
Gelişmiş değişiklik analizi araçları, tasarım aşamasındaki hataları en aza indirmeye yardımcı olur ve bu da aşağı yönde pahalı, zaman alan değişiklikler meydana gelmesine neden olur.
Tutarlılığı sağlayan, disiplinler arasında veri alışverişine ve ISO uyumlu iş akışlarına olanak tanıyan paylaşılan bir çalışma alanıyla gerçek birlikte çalışabilirlik elde edin.
—Levi Naas, Geliştirme Direktörü, MultiGreen
–Kurt Smith, Proje Yöneticisi, Arcadis
—Erika Carloni, BIM Geliştirme ve Koordinasyon Başkanı, Heratech
Dijital Proje Teslimi projelerin, bulut içerisinde interaktif ve ortak bir alanda tasarlandığı, planlandığı, inşa edildiği ve işletildiği bir çalışma şeklidir. Yöntem, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) verileri gibi çok disiplinli verileri, bulut tabanlı bir ortak veri ortamındaki birden fazla uygulamadan entegre eder. Böylece iş sahipleri, mimarlar, genel müteahhitler, mühendisler, esnaflar da dahil olmak üzere tüm paydaşlar projeye erişebilir. Dijital proje teslimi, ekipleri, iş akışlarını ve bilgileri birleştirerek verimliliği artırmanıza, yoğun işleri otomatikleştirmenize ve teslim edilebilir kaliteyi iyileştirmenize yardımcı olabilir.
Entegre proje teslimi (IPD), işin sahibi, genel yüklenici ve tasarımcı arasında, tüm proje paydaşlarının tasarım ve inşaat riskini bir ekip olarak yönettiği ve kabul ettiği sözleşmeye dayalı bir yöntemdir. IPD, projeyi teslim etmekten sorumlu ekibi entegre eder.
Dijital Proje Teslimi (DPD), birlikte çalışmanın bir yoludur. Tüm proje yaşam döngüsü boyunca verileri, tüm paydaşların gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceği paylaşılan, bulut tabanlı bir ortak veri ortamında birleştirir. Dijital Proje Teslimi IPD'yi desteklemek için kullanılabilir, ancak DPD metodolojisi IPD'nin sözleşmeye dayalı doğasından daha geniştir.
Dijital proje teslimi, farklı proje teslim yöntemlerikullanılarak hemen hemen her tasarım, mühendislik veya inşaat projesinde uygulanabilir. Bir proje teslim edildiğinde, 3B modeller ve belgeler varlık bakımını ve operasyonlarını iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanılabilir.
Dijital proje teslim araçları kuralcı değildir, esneklik sağlar. Kendi iş akışlarınızı, veri entegrasyonlarınızı, süreçlerinizi ve belgelerinizi bireysel proje ve sözleşmenin gereksinimlerine uyacak şekilde tanımlayabilirsiniz.
Entegre proje teslimi (IPD) ve tasarım-oluşturma, bir projeyi teslim etme ve riskleri yönetme sorumluluğunu tanımlayan sözleşmeye dayalı anlaşmalardır. Tasarım-oşuşturmada, işin sahibi tek bir tasarım-oluşturma varlığı ile tek bir sözleşme yürütür. Tasarım oluşturucu, kuralcı gereksinimler ve performans standartları arasındaki tutarsızlıkları tespit etmek ve bunları mal sahibine ve diğer paydaşlara bildirmek de dahil olmak üzere sözleşme gereksinimlerini karşılama sorumluluğunu üstlenir.
IPD'de işin sahibi, mimar ve genel yüklenici, tüm paydaşlar arasında sorumluluğu paylaşan tek bir anlaşmada bir araya gelir. Proje başlamadan önce sözleşmeyi tanımlayarak, tüm yükleniciler, alt yükleniciler ve tüccarlar en başından itibaren işin sahibi ile iletişim halindedir. Birçok entegre proje teslim sözleşmesi, işbirliğini teşvik etmek, hedeflere uyum sağlamak ve yalın inşaat yönetimini teşvik etmek için tasarım ve inşaat ekiplerine yönelik teşvikler içerir.
Dijital proje teslimi, entegre proje teslimi, tasarım-oluşturma ve diğer proje teslim yöntemlerini esnek bir şekilde destekleyebilir.
Geleneksel proje teslimi genellikle disiplinleri ve görevleri ayrı şeritlerde ve veri silolarında tutar. Mimarlar kendi uygulamalarında mühendisler kendi uygulamalarında çalışır. Bilgi, bir dizi şelalede, planları gerçeğe dönüştüren inşaatçılara ve tüccarlara akar. Planlamada gözden kaçan hatalar sahada ortaya çıkar ve işi durma noktasına getirerek bir dizi değişiklik emrine ve yeniden tasarıma neden olur. İncelemeler, onaylar ve belge yönetimi de kendi ayrı silolarında yaşar.
Geleneksel proje teslimine kıyasla, entegre proje teslimi çok daha işbirlikçi ve verimlidir. Yöntem, tüm paydaşlar için proje başarısının ortak bir tanımını sağlar, riskler ve ödüller hakkında ortak bir görünüm oluşturur ve proje ekiplerinin paralel ve sırayla çalışmasını sağlar.
W porównaniu z tradycyjnymi metodami realizacji projektów zintegrowana realizacja projektów pozwala na znacznie lepszą współpracę i jest efektywniejsza. Metoda ta zapewnia wspólną definicję powodzenia projektu wszystkim jego uczestnikom i przyjęcie jednakowego podejścia do ryzyka i zysków oraz umożliwia zespołom projektowym pracę równoległą zamiast sekwencyjnej.
Birincil dijital proje teslim aracımız, Autodesk Construction Cloud'da çalışan Autodesk BIM Collaborate Pro'dur. Birlikte, Autodesk mimari, mühendislik, modelleme ve inşaat uygulamalarının tamamını entegre, etkileşimli bir ortama bağlarlar.
Dijital proje teslimi için kullanılabilecek Autodesk araçlarından bazıları (hepsi olmasa da) şunlardır:
AEC projelerini yönetmenin birçok yolu vardır. Elektronik tablolardan, e-postalardan ve ortak drive'lardan AEC uygulamalarından, belge yönetim sistemlerinden ve zamanlamalardan gelen verileri tek bir bulut ortamına entegre eden Autodesk BIM Collaborate Pro gibi bulut tabanlı hizmetlere kadar. Artıları ve eksileri değerlendirme konusunda yardım için, şu makaleyi okuyabilirsiniz: Hangi AEC işbirliği çözümü sizin için uygun?
Autodesk Construction Cloud birden fazla tasarım ve inşaat modülünü entegre bir çözümde bir araya getiren kapsamlı bir dijital proje teslim platformudur. Tüm proje verileri için merkezi bir doğruluk kaynağı sağlar ve iş akışlarını kolaylaştırarak tüm proje yaşam döngüsü boyunca işbirliğine olanak tanır. Platform, proje yönetimi, tasarım yönetimi, inşaat zamanlaması, saha yönetimi, maliyet yönetimi ve daha fazlası için çözümler içerir.
Autodesk BIM Collaborate Pro özellikle bilgi modelleme (BIM) iş akışları oluşturmak için işbirliği ve koordinasyona odaklanan bulut tabanlı bir tekliftir. BIM Collaborate Pro, Autodesk Construction Cloud'dan erişilebilen bir modül paketidir. Bu modüller Dokümanlar, Tasarım İşbirliği ve Model Koordinasyonu'nu içerir. BIM Collaborate Pro, proje paydaşlarının proje bilgilerini merkezi bir doğruluk kaynağında gerçek zamanlı olarak paylaşmalarını, hataları ve yeniden işlemeyi azaltmalarını ve herkesin en son verilerden çalışmasını sağlamalarını sağlar. Dijital bir proje teslim çözümü olan BIM Collaborate Pro, projelerin zamanında teslim edilmesini sağlayarak işbirliğini geliştirmeye yardımcı olur.
Özetle, Autodesk Construction Cloud, proje yaşam döngüsü boyunca tasarım ve inşaat için kapsamlı bir çözüm sunarken, BIM Collaborate Pro özellikle BIM işbirliği ve koordinasyonuna odaklanır.