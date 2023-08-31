Dijital proje teslimi etkileşimli bir çalışma şeklidir ve dijital dönüşüm yolculuğunuzdaki bir sonraki adımdır. Proje yaşam döngüsü boyunca kişileri, verileri ve süreçleri bulut tabanlı, ortak bir veri ortamında birbirine bağlar.

Dijital proje teslimi, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) verileri gibi canlı, çok disiplinli verileri merkezi bir doğruluk kaynağında bir araya getirir. Planlamadan tasarım işbirliğine, tasarım yönetimine, inşaat yönetimine ve operasyonlara kadar, konumları ne olursa olsun her paydaş projelere erişebilir ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir.

Merkezi doğruluk kaynağı, doğruluğu artıran, küresel ekipleri birbirine bağlayan ve zamandan tasarruf sağlayan otomasyon ve disiplinler arası iş akışlarına kapı açar. Hepsinden iyisi, test edilmiş ve kanıtlanmış olan bu yaklaşım kullanıma hazırdır.